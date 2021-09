Volný odpálil bombu. Než Lipovskou odstranili, zkusili ji prý umlčet jinak

reklama

Co se stalo včera ve Sněmovně? To dvě třetiny republiky podle poslance Lubomíra Volného netuší. „Mediální, politická a covidová mafie se rozhodla zbavit jediné ženy, která stála mezi touto mafií a vaším právem na informace o tom, jak mafie hospodaří s vašimi penězi a jak pracuje na tom, abyste se nedozvěděli pravdu, neměli šanci získat informace, které šíříme nejen o covidu, ekonomice, situaci ve školství a průmyslu," uvedl Volný na mítinku ve Slušovicích k odvolání Hany Lipovské z Rady ČT a k průběhu pátečních obstrukcí.

„Bylo to tak, že jedna malá slečna vzrůstem, ale velká žena srdcem, se svou odvahou a osobností se postavila této mafii na odpor a byla vybrána jinou částí mafie jako laciná kořist. Jedna část mafie si myslela: Á, taková malá panenka, budeme si s ní dělat, co chceme, nabídneme jí funkci, pak peníze, pak větší funkci a větší peníze a dostaneme její jméno, renomé, aby pro nás pracovala,“ popisoval. „Zločinci“ si ale neuvědomili, s kým mají tu čest. Volný popsal i to, že Lipovská dostala nabídku do Poslanecké sněmovny s jednou podmínkou, že už má přestat „blbnout“ s pravdou. Řekla ne, přidala se k síle, která se rodí, k velké rodině a bude pracovat tam, kde ji pracovat nechají. „Mafie se rozhodla, že se jí zbaví i za cenu porušení zákona a mediálního divadla,“ dodal Volný.

Poslanci podle něj záměrně zařadili bod na jednání ve 12 hodin, když už všichni měli nakoupené jízdenky domů. S poslancem Bojkem se proto Volný rozhodl pro obstrukce, kterých jsme byli svědky v páteční Sněmovně jen proto, aby na odvolání Lipovské z Rady ČT upozornil. Jinak by jen prošla zpráva, že byla odvolána radní z ČT kvůli střetu zájmů. Lipovskou během své řeči před veřejností u slušovického dostihového areálu oceňoval a vysvětlil, i proč poutal pozornost na sebe: „Potřeboval jsem, abyste všichni věděli, že se ve Sněmovně děje něco děsivého, a co se dělo, děsivého bylo…“

Jenže v dalších slovech už přerušil Volného senior, který šel kolem.

Hana Lipovská s Volným Blokem ve Slušovicích

„Panenko marja. Že ho posloucháte, vždyť dělá v Parlamentu jen bordel,“ obracel se směrem k lidem, kteří slovům lídra VOLNÉHO bloku naslouchali. Rychle však narazil. Z davu následovala hlasitá reakce: „Dělá ho tam za váš život! Pokračujte!“ Senior se nedal, a ještě upozornil na to, že Volný nenosí roušku. „To není normální člověk,“ trval si na svém. Po výzvách, aby odešel, se vytratil z prostoru, kde se kampaň konala.

„Agresivita odpůrců narůstá. Asi tento pán nám nerozbije mikrofon jako jeden mladý chlapec v Jihlavě, neukradne nikomu čepici a nebude provokovat hrubými výrazy. Ale to jsou lidé, kteří jsou zpracováni mediální mafií,“ vysvětloval k dění od mikrofonu Volný.

Pokračoval pak ve vysvětlování, proč v pátek opět zvolil metodu „fyzického obsazení řečniště ve Sněmovně“ a pak se nechat vyvést. Chce tím vyvolat otázky, zda k tomu poslanci mají nějaký důvod.

„Poděkujte ženě hrdince Haně Lipovské,“ vyzval pak dav.

Fotogalerie: - VOLNÝ blok ve Slušovicích

Není možné bojovat proti lumpům na straně jiných lumpů…

Lipovskou uvedli k mikrofonu i slovy: „Náš ekonomický diamant.“

Hana Lipovská se chopila mikrofonu a uvedla: „Když jsem poslouchala našeho lídra, jak dnes mluví tak dojemně o České televizi, tak mě napadlo, kde je vlastně problém. Před každým jednáním jsem se vždycky trápila a jak tam těch několik hodin přežít,“ popsala. Zjistila, že některým jde jen o to, aby ovládli ČT místo těch, kteří ji ovládali dřív. „Není možné bojovat proti lumpům na straně jiných. Já jsem se tam nervala za to, abych Českou televizi vyrvala z rukou Dvořákovi a spol. a dala ji do rukou jiné bandě. Ta jiná banda se spojila s první. Myslela si, že když nás umlčí, bude klid. Dnes už je vše příliš daleko. Jako členka Rady ČT jsem četla desítky stížností, řešila jsem osudy lidí, které pořad Reportéři ČT zničil. Viděla jsem, jak ČT ničí rodiny i podniky. Zjistila jsem, že jako radní ČT s tím nemůžu nic dělat,“ popisovala. Když se snažila hovořit o problému s ředitelem ČT, jeho první reakce na to prý byla: „Nemohu o tom mluvit, je to živá kauza.“ Pokud nejde o živou kauzu, už jde o starou záležitost. „Nezajímá je, že je přistihnete při lži, že ničí, co by mělo být pro každou zemi vzácné. Je zajímá jejich post, prosperita, úspěch. Nezajímají je ani jejich zaměstnanci, které před sebe staví jako živý štít. Zajímají je jen do té míry, kdy se jimi mohou ohánět pod taktovkou údajné svobody slova. Je zajímají jen oni sami,“ popsala.

Zmínila, že bojuje za to, aby Česká televize byla opět česká. „Má nám sloužit, ne ničit naše životy,“ podotkla. Česká televize má být naše. „To, že můžu jezdit po České republice, mluvit o tom, co jsem viděla v ČT, dokládat lumpárny těch, kdo ji ničí, má smysl. Volby nejsou jen referendem o ekonomice, o Babišovi, ale i referendem o České televizi, aby byla konečně zase naše,“ uvedla také Lipovská.

Pokud VOLNÝ blok uspěje, odvolá celou Radu ČT

Veřejnosti se na mítinku představila také Jana Bobošíková, lídryně pražské kandidátky. „Pokud jde o ČT, pokud VOLNÝ blok uspěje ve volbách, je připraven vyvolat jednání o odvolání celé Rady České televize a převést pravomoci Rady na Poslaneckou sněmovnu. Zvolit do čela ČT ředitele odborného, čestného, který nebude mít pletky s komerčními televizemi a který bude dělat všechno pro to, aby vynakládal účelně peníze vás koncesionářů,“ uvedla s tím, že také zruší covidová opatření, odškodní ty, kteří byli v rámci těchto opatření poškozeni, zabrání do budoucna, aby došlo k dalším experimentům. VOLNÝ blok také předloží rozpočet s nulovým deficitem, prostřednictvím kterého do roku 2030 oddluží českou ekonomiku. „Peníze nepatří úředníkům, ale dětem a seniorům. Stát může zeštíhlet,“ předpokládá Bobošíková.

Představil se také místní lídr Josef Novosad, třetí na kandidátce, docent Karel Nedbálek nebo Eva Gajdošík, která kandiduje na druhém místě. „Když jsem dneska dojela a viděla jsem tu ten obrázek pana Čuby, zamrazilo mě. Měla jsem pocit, že je tady s námi. Vždycky říkal, že nic není nemožné. Co vybudoval, bylo důkazem této myšlenky. To, že my jsme tady, je také dokladem toho, že nic není nemožné. Vzniká nová strana, pracuje a jsme ochotní se za vás postavit,“ uvedla Gajdošík.

Plakáty ve slušovickém dostihovém areálu. Foto: Daniela Černá



