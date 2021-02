Volný ukázal Xaverovi: Dívejte, kdo na covidu vydělává. Došlo i na slova profesora Berana

Moderátor Luboš Xaver Veselý si do internetové televize XTV pozval nezařazeného poslance Lubomíra Volného, který nedávno vyvolal bitku ve Sněmovně. Onu bitku se rozhodl popsat ze svého pohledu a vzal to opravdu důkladně. Prohlásil, že vládní nařízení zabíjejí občany a promluvil o lidech, kteří jsou podle něj v médiích umlčováni i o těch, kteří zažívají katastrofu.

„Pane Volný, aby mezi námi bylo jasno, tak já na úvod řeknu, že mám na věci jiný názor než vy, to aby diváci věděli a aby vy jste se necítil nějak nekomfortně. Pojďme začít od toho nešťastného výstupu v Poslanecké sněmovně, kauza flákanec, která vešla do dějin," začal moderátor trochu netradičně.

A Volný se hned ohradil.

„Já musím ze začátku vyjádřit taky určitý nesouhlas, protože vy ještě nemůžete vědět, jestli se mnou souhlasíte, nebo ne, protože stejně jako většina lidí v republice jste ještě neměl možnost vyslechnout si ode mě celý ten příběh. Doufám, že na konci tohoto vysílání budete mít trošičku jiný názor, než máte teď. Předpokládám, že po těch zkušenostech, které spolu máme, že tady bude úplně jiný přístup a úplně jiná atmosféra, než v těch několika posledních vystoupeních,“ pravil nezařazený zákonodárce.

Poté vyložil svůj pohled na sněmovní bitku, kterou vyvolal. Celá věc má prý pozadí, které je podle poslance potřeba rozkreslit.

Do Sněmovny chodí podle svých vlastních slov s kolegou Mariánem Bojkem bez roušky záměrně, aby ukázali, že existují lidé, lékaři i vakcinologové, kteří tvrdí, že rouška je v boji proti koronaviru sporným nástrojem. Pokud člověk nosí celý týden jednu roušku, dávají si ji do kapsy a pak si ji nasazují nevydezinfikovanýma rukama, rouška ho před koronavirem nijak zvlášť neochrání.

„Někteří si dokonce myslí, a my s nimi souhlasíme, že naopak to nošení roušek, jak se většinově nosí, je nebezpečné,“ konstatoval Volný.

Celý rozhovor naleznete zde

Jedním dechem dodal, že některé země se k boji s covidem postavily jinak.

„Jedním takovým příkladem je Bělorusko, o kterém já nemám v Parlamentu vůbec šanci diskutovat, protože to mě ihned umlčí, Druhým takovým příkladem je Švédsko, které zavedlo jiná opatření. Sází na ochranu té ohrožené skupiny a sází na to, že ti lidé sami poznají, jestli do té skupiny patří nebo ne a budou se když tak té infekci vyhýbat,“ pronesl Volný. „To je jako signál, proč my nenosíme ty roušky, že existují i jiné názory, než jsou ty jediné mediálně prosazované,“ dodal.

V dalších prostorách Sněmovny prý pánové roušku nosí, jen v jednacím sále ne. Venku ji prý také nosí. „To je politické gesto, kterým jsme prostě chtěli rozvířit debatu," řekl Volný, který si posteskl, že se ji zatím rozvířit nepodařilo. „Prozatím na nás jen křičí, vy nenosíte roušku, vraždíte lidi," dodal.

A když Volný sděloval od řečnického pultíku své názory, ozýval se od kolegů napříč politickým spektrem nesouhlas. „Oni na nás ostatně syčeli, hučeli, bučeli, nahlas se mezi sebou bavili, aby nás rušili. A to je role předsedajícího Sněmovny, aby tu situaci uklidnil. A předsedající Sněmovny Tomáš Hanzel to neudělal. A ještě nám řekl, že bychom se měli stydět. On tím tu debatu rozšířil o osobní útok,“ pokračoval Volný.

Poté prý položil vládě otázky, zda zná ony odlišné názory odborníků, které podle Volného blokuje sociální síť Facebook.

A teprve potom vyrazil za Tomášem Hanzelem a sdělil mu, že dramaticky nezvládl řízení schůze a že by se měl stydět on a ne pánové Volný a Bojko. „Šel jsem po něm těžce stranicky, jak to je v tom parlamentu běžné. A on mě zastavil s tím, že nemluvím k věci. Ale s tím já nesouhlasím, protože to byl on, kdo nezvládl vedení schůze jako její předsedající a rozšířil to o tu osobní invektivu,“ zdůraznil Volný. Proto si k Hanzelovi šel sednout na klín.

„Ale my ten příběh známe, to popisujete zbytečně,“ poznamenal moderátor.

Volný oponoval, že veřejnost musí znát to pozadí, proč nakonec šel k pultíku řídícího Sněmovny. Až tam prý začal být fyzicky napadán. „To je celé,“ chtěl situaci shrnout zákonodárce.

Luboš Xaver Veselý odpověděl, že Volný měl situaci pojmout s nadhledem a nikoli na sílu, jak se to nakonec stalo.

„Ale já už jsem viděl lidi plakat kvůli téhle situaci. Přišli o všechno. Přišli o práci. Jsou doma se dvěma, se třema dětma, mají dva telefony, jeden počítač, nemají peníze, nemají vůbec nic, před nima je nulová perspektiva. A takových lidí jsou bohužel statisíce v České republice. Takže já tu moji reakci nepokládám za přehnanou. Já ji pokládám za přiměřenou situaci, ve které se nachází možná už polovina téhle země,“ zdůraznil Volný.

„Já jsem zase viděl plakat lidi, že jim zemřeli blízcí a možná zbytečně. Jak se to zlehčovalo, že někteří lidé nezemřeli na covid, ale s covidem, tak já jsem už viděl plakat i ty, kteří zemřeli na covid,“ kontroval Veselý.

Poté chtěl vědět, jestli nemá strach o lidi, kterým svým chováním říká, že nemají dodržovat opatření.

Volný okamžitě oponoval názorem, že právě tato opatření zabíjejí ty lidi.

„Tato opatření zabíjejí ty lidi. S velkou pravděpodobnosti nošení roušek po mnoho hodin spoluzabíjí tyto lidi,“ vyjádřil své mínění zákonodárce. „Ta nadúmrtí, která tak dramaticky narostla za poslední dva měsíce, to jsou nadúmrtí lidí, které jsme v březnu přestali léčit. Tyto informace čerpám od lidí, kteří byli mediálně umlčeni, jako je třeba pan senátor (Jan) Žaloudík, který před tímto na jaře varoval. To bylo to jeho vystoupení ze Senátu, kde on varoval, že se nám ukončení té péče o ty pacienty na podzim a v zimě vrátí jako bumerang. A měl pravdu,“ uvedl Volný.

Poté poslanec konstatoval, že je třeba chránit ohrožené skupiny, dát jim vitamín C a vitamín D, lék Isoprinosine a odvézt lidi do nemocnice až když mají teplotu až po sedmém dni. To jsou země, které to dělají jinak než my. Tam, kde to dělají stejně, jsou ve stejných problémech jako my,“ uvedl Volný.

Lék Isoprinosine podle Volného může pomoct. Vycházel přitom z informací epidemiologa Jiřího Berana.

Poslanec si je však podle svých slov vědom toho, že jeho slova mohou mít velký dopad do společnosti a proto je pečlivě zvažuje.

„Ale covid je prostě nemoc. Ale my se nemůžeme zbláznit, protože tu je nějaká nemoc. Nesmíme zešílet strachy., Covid je nějaká nemoc, ale má nějaká pravidla a jsme schopni s ní bojovat,“ uvedl.

Nakonec se rozhodl vyložit svůj pohled na to, komu koronavirová krize prospěla.

„V současné situaci stačí sledovat peníze. Stačí sledovat, kam se přesouvají desítky a stovky miliard nejen v korunách, ale i v dolarech. Stačí vysledovat, kdo na tom covidu vydělává a byl podezřele připravený, stačí sledovat, kdo na ten covid doplácí. Na covid doplácí hlavně malí a absolutní většina středních a vydělávají na něm ti největší z velkých. Největší z velkých byli vždycky v historii řízení psychopaty. Tak to prostě je. Ty největší z velkých korporací nemůže řídit normální člověk se svědomím, ale musí ho řídit nějaký člověk, který nemá pozitivní vazbu ke komukoliv. A já tady zopakuji, co jsem řekl ve Sněmovně. Nositel Nobelovy ceny v Montaně prohlásil, že virus covidu je vyrobený v laboratoři, že obsahuje sekvence viru HIV a tento pán dostal Nobelovu cenu za izolaci viru HIV, takže je ve světě těžko větší znalec. Naše mikrobioložka Soňa Peková, která dostala cenu Mensy, takže je bezpochyby velmi inteligentní, říká totéž. Takže já jsem přesvědčen, že jsme v biologické válce, kterou rozpoutaly ty největší nadnárodní korporace, aby si upravily svět ke svému obrazu,“ řekl Volný.

Luboš Xaver Veselý poté položil už jen jednu otázku. „Jsme v rukou psychopatů?“

„Ano,“ odpověděl Volný.

