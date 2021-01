Vondra tvrdě o USA: Změnilo se to. Trump? Nepěkná slova

reklama

Odcházející hlava státu Donald Trump podle Vondry vynuloval vše dobré, co za čtyři roky dokázal. Podle něj prohrál i nedávné senátní volby republikánům. Vondra však věří, že příkopy mezi Američany půjdou zasypat, když se o to další administrativa pokusí. Když se měl vyjádřit k vniknutí demonstrantů do Kapitolu, uvedl, že to nebyl pokus o převrat.

„Mám Ameriku nesmírně rád, myslím, že mi strašně moc dala. A samozřejmě s tím odstupem, když jsem odjížděl v roce 2001, je to trošku jiná země. V něčem je to Amerika, kterou jako bych skoro nepoznával, ale zároveň si myslím, že nedegeneruje. Že vlastně si s těmi problémy, které se na ni valí, zevnitř i zvenčí, dokáže nějak poradit. Jestli to je nějaký bod zlomu, to nevím, to si nejsem jist. Já si myslím, že to nějakou dobu ještě potrvá. Myslím si, že to rozdělení společnosti je hodně hluboké,“ podotkl.

Dnešní inauguraci si podle něj Američané ohlídají, že k žádnému povstání nedojde. „Myslím si, že příkopy jsou, nejsou zasypané. A to, co Amerikou zmítá, je ta demografická proměna,“ dodal Vondra, jenž byl v minulosti podporovatelem Donalda Trumpa. „Nemám, co bych měnil na těch názorech, které jsem dříve prezentoval,“ dodal. Koncovka Trumpa však byla tragická.

Donald Trump není dle Vondry opravdový konzervativec. Konzervatismus je podle europoslance snaha zachovat něco, co má hodnotu. U nás je typickým konzervativcem Roman Joch, míní Vondra. „Když jsme se osvobodili od komunismu, tak tady nebylo co konzervovat, to jsme tady chtěli otevřít prostor ke svobodě. Změna, svoboda, freedom, liberty. To byla ta naše logická hesla. A dneska, třicet let poté, je tady dost co konzervovat. Většinu toho, co jsme tady zavedli a obháijli. Svobodné poměry. Protože samozřejmě jsou atakovány ze strany vlády poměrně často,“ vyjádřil se pak k současné situaci u nás Vondra.

„Čím jsem starší, tím víc nelibě nesu takové ty útoky jako invazi do soukromí, takové to prosazování jednoho jediného správného názoru, který je zrovna módní, vadí mi takové ty útoky na některé tradiční instituce – ať je to rodina nebo církev – protože si myslím, že ty jsou strašně důležité, obzvlášť, když se té společnosti přestane dařit. Mnoho těch jednotlivců je pak ztracených, potřebuje zastání, pohlazení, nějaké pochopení, pomoc. Jako přenášet tohle na stát je podle mě tragédie,“ dodal. „Stát podle mě tohle nemůže plnit. Ale zase když máte společnost jenom individualizovanou, kde každý sleduje svoje osobní blaho... Tohle bylo důležité před 30 lety, protože ta svoboda jednotlivce byla úplně potlačená, ale myslím si, že dneska na jedné straně musíme bránit tu svobodu, je-li vystavená různým atakům, na druhou stranu myslím si, že musíme bránit i prostě některé hodnoty, instituce, které prokazují třeba svou důležitost v době, kdy najednou ten jedinec, se mu nedaří. Třeba rodina, to je typicky velmi důležitá instituce,“ sdělil.

Vondra se také vyjádřil ke svobodě slova, jež je dle něj ohrožená. Vnímá, že je důležité rozbít monopoly sociálních sítí. Vadí mu mimo jiné rozhodnutí Facebooku a Twitteru zablokovat účet Donalda Trumpa. Kritizuje také kroky Amazonu proti síti Parler.

„Naprosto zřetelně je nutno se bát o svobodu slova. Považuju to za megatéma politické. Já jsem, když ho Facebook dočasně odpojil nebo vymazal – a Mark Zuckerberg to zdůvodnil veřejně, tak jsem pro to vyslovil určité pochopení jako krátkodobé, dočasné opatření tak, aby se situace zklidnila a předání moci, inaugurace proběhla v klidu. Je to mimořádné opatření, ale s odvoláním na ochranu ústavy a národní bezpečnosti si umím představit, že něco takového se krátkodobě udělá. Ale velmi krátkodobě a velmi specificky zaměřené proti jakoby třeba jednomu hlasu konkrétnímu. Ale to, co následovalo, je úplně špatně přece, protože někoho odpojit navždy nebo dokonce kvůli tomu odpojit celou síť – a to ještě v prostředí, kde člověk nemá žádné odvolání,“ podotkl Vondra.

Své pak řekl i k nákupu vakcín Evropskou unií, který kritizuje. „Evropská komise řešila vakcínu velmi špatně. Hrála cenu,“ poznamenal Vondra v souvislosti s tím, že Izrael sice koupil vakcínu dráže, ale má už daleko více lidí oočkovaných. Evropský parlament by se měl nákupu věnovat a vyšetřit to. Zároveň ale Vondra přiznává, že bez unie bychom na tom teď byli v očkování ještě hůř.

Zmínil i to, že v Česku není očkování povinné. Stát podle něj nechce platit náhrady za vážnější vedlejší účinky. „Bojí se těch peněz, které by mohly ty žaloby způsobit,“ přiznal Vondra.

Hovořilo se také o účastnících demonstrací proti vládním opatřením. „Když si nějaký idiot tady připne žlutou hvězdu, tak to je třeba okamžitě odsoudit, protože ti lidi jsou hloupí, neznají ty historické konotace, ale z druhé strany je nemůžeme všechny šmahem říct, že je umlčíme,“ podotkl Vondra, že podle jeho slov je pojmenovat to jako lůza skutečný začátek problému.

