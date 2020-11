Vondráček ohromil v Partii: Byl jsem ve volební místnosti v San Diegu a ta míra ověření korespondenčních hlasů je velmi nízká

Hosty nedělní Partie byli předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) a její místopředseda Tomio Okamura (SPD). Ten se zlobil na americká média, že vypínají prezidenta USA Donalda Trumpa, když chtěl mluvit k národu. To by prý bylo v Česku nepředstavitelné. Varoval také před zavedením korespondenční volby v Česku. Došlo i na koronavirovou krizi. Vondráček si posteskl, že dodržování pravidel nám není tolik vlastní. Okamura lidi pochválil.

Demokrat Joe Biden se stane 46. prezidentem USA. Stávající prezident Donald Trump však odmítá uznat porážku.

Okamura byl ještě ostřejší.

„Volby ukázaly velký chaos. Volby ukázaly, že skončila image Spojených států jako země, která určuje, co je demokracie, a co ne. V České republice je nepřijatelné, aby v jednom kraji byly hlasy sečteny a ve druhém kraji se sčítalo ještě dva dny. To je varovné. Pro Česko je to varování. My jsme vždycky byli proti korespondenční volbě, což je návrh TOP 09 a tzv. demobloku. Spojené státy teď nemohou být tím mentorem a říkat, co je demokracie, a co ne,“ kroutil hlavou Okamura.

„Tam je to tak, že v průběhu let na jedné adrese bydlí několik lidí. Ve Spojených státech nejsou schopni ověřit, kdo tam má trvalé bydliště. Pak některé volební lístky končí v koši, pak jsou započítávány a tak podobně,“ pokračoval ve slovní palbě Okamura s tím, že jediný správný a transparentní způsob je volit osobně ve volební místnosti.

Když se znovu dostal ke slovu Vondráček, prozradil, že by si mezi Trumpem a Bidenem těžko vybíral, ale Bidena popsal jako člověka dialogu, a to je něco, co se v prezidentské pozici hodí. To však nic nemění na tom, že rozdělení Spojených států těmito volbami nekončí.

Okamura se obul do médií.

„To, co mě zarazilo, že když chtěl prezident Trump hovořit v televizi o volebních machinacích, tak ty televize ho vypnuly. To je v České republice něco nepřijatelného. Editoři a redaktoři, a tím méně redaktoři veřejnoprávní televize, což ale v USA není tento případ, tu nejsou od toho, aby vypínali nějakého politika,“ zdůrazňuje Okamura.

Má prý také obavy o Bidenovo psychické zdraví. Přece jen mu je letos už 78 let, a nesmíme zapomínat na to, že americký prezident má prst na jaderném tlačítku, takže tady je podle Okamury zapotřebí mít se na pozoru.

Vy jste se snad úplně zbláznili, udeřil Okamura na Vondráčka

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila výhybku ke koronavirové krizi v Česku. V republice se daří epidemii zplošťovat jen pomalu. Podle Vondráčka to může být tím, že Češi jsou zvyklí se více setkávat než např. Švédové. „A musím uznat, že my Češi máme v povaze, že to respektování pravidel nám není tak vlastní, jako třeba těm Švédům,“ pravil Vondráček

Okamura své spoluobčany pochválil. „Já s občany jsem opravdu ve velkém kontaktu a ti lidé opravdu trpí, přicházejí o práci, ale drží. Chtěl bych je pochválit, protože se ukázalo, že Češi, Moravané a Slezané vydrží opravdu hodně,“ konstatoval předseda SPD.

Vláda by proto měla teď přijít s investičním plánem, který postaví Česko na nohy.

Kabinet Andreje Babiše (ANO) by podle Okamury měl pomoct především těm lidem, kteří se dostávají do dluhových pastí.

Vedle toho by Okamura osekal zbrojní zakázky, včetně zakázky na nákup nových bojových vozidel. „Já nevím, proč v tuto chvíli podporovat německou ekonomiku. To znamená, že se nalije 52 miliard na podporu německé ekonomiky a 6 miliard na francouzská děla. To nelze. Kdyby to šlo ještě českým firmám, tak prosím, ale to je vaše vládní rozhodnutí, nasypat desítky miliard do západních ekonomik,“ rozčiloval se Okamura. S tím, že pro SPD je na prvním místě český občan.

A to už se Vondráček zlobil.

„To nesypeme do cizích ekonomik. Ty doprovodné off-setové programy jsou masivní. Vy si z toho vyberete jednu třešničku...“ kroutil hlavou předseda Poslanecké sněmovny. Zdůraznil, že až koupíme bojová vozidla, děla nebo vrtulníky, bude to technika česká, určená pro českou armádu, bude sloužit českým občanům, a hotovo. Proto v této věci není třeba negativně manipulovat s názory občanů.

Vondráček poté také občany pochválil. „I já děkuju těm, kteří ta opatření dodržují. Myslím, že těch kverulantů zase není tolik,“ prohlásil předseda Sněmovny.

Vládu bránil slovy: „Jestli něco selhává, tak je to ten způsob komunikace, ne ta jednotlivá opatření.“

Okamura byl opět podstatně ostřejší a prohlásil, že vláda by měla jednat podstatně transparentněji, a když rokuje o nějakých opatřeních proti viru, měla by více zapojovat ekonomy.

V jedné věci ale pánové našli shodu. Jak Vondráček, tak Okamura kritizovali ANO za to, jak se staví k rušení superhrubé mzdy. Podle Vondráčka tady došlo k porušení koaliční smlouvy, ale vyjádřil naději, že nakonec se v Poslanecké sněmovně nad tímto tématem podaří najít nějakou shodu.

Podle Okamury ČSSD prohrála další volby v řadě, tak na sebe upozorňuje, ale podle předsedy SPD to činí jen kosmetickými změnami v oblasti daní. „Pan ministr Hamáček a ČSSD už by měli přestat ohlupovat občany, protože dnes je ta daň asi 20 procent, a když to ČSSD navrhuje snížit na 19 procent, tak to v podstatě je jen kosmetická změna,“ kroutil hlavou Okamura.

Poté udeřil na vládu jako celek. „Já nechápu, jak si vláda spolu s demoblokem schválila, že vyšle české vojáky do boje islámských kmenů v Nigeru a v Mali. Vy jste se úplně bláznili,“ zuřil ve studiu Okamura. „V situaci, kdy potřebujeme 680 milionů pro české občany,“ přisadil si ještě.

Vláda by podle něj měla přestat financovat i politické neziskové organizace, škrtnout inkluzi, přestat vojáky posílat na zahraniční mise a tak podobně.

Vondráček okamžitě přešel do protiútoku. Upozornil na to, že migrační krize, na kterou tolik upozorňuje i Okamurovo hnutí, má své kořeny i v Africe, a proto je třeba zasahovat v Mali a v jiných zemích a řešit migrační krizi přímo na místě.

