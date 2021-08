Vostrá z KSČM k ekonomice: Do doby před covidem se vrátíme nejdříve další rok, musí se očkovat. Veto rozpočtu by neprospělo

reklama

Ekonomika vzrostla ve druhém čtvrtletí o 8,2 procenta. ČNB doufala alespoň v devítiprocentní oživení ekonomiky. Že jsou čísla nižší, než se očekávalo, přisuzuje Vostrá spíše jisté opatrnosti ze strany občanů i firem: „S covidem jsme přece jen bojovali více než rok, jednou se rozvolňovalo, pak zase zavíralo, proto jsou občané, ale zejména firmy opatrné. Proto růst byl, ale ne tak vysoký, jak bylo předpokládáno,“ vysvětlila předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny za KSČM.

Letos se podle Vostré zcela jistě tímto tempem Česko nestihne vrátit do doby před covidem, spíše v následujícím roce. „Můj odhad je – když půjde vše dobře a dobře proběhne očkování –, že se nám pozitivní ekonomické myšlení vrátí nejdříve příští rok,“ predikuje politička.

Pozitivní trend růstu ekonomiky by podle Vostré mohly zastavit škrty, které by začala vláda dělat „nepromyšleně“: „A to jak ve vládních investicích, tak samozřejmě i ve věcech, jako jsou mzdy, které jdou zaměstnancům,“ zdůraznila poslankyně, že dělat úspory rychlým radikálním řezem může paradoxně zapříčinit zpomalení růstu ekonomiky.

Česko se nyní potýká s inflací a zdražováním, podle Vostré nejsme ale jediná evropská země, věří, že cestou ven je striktní dodržování několika pravidel: „Jsem přesvědčena, že je to otázka dobrého hospodaření, musíme vědět, co chceme, a musíme být důslední v ekonomických opatřeních, tak abychom se z této situace rychle dostali,“ shrnula Vostrá.

Ví podle ní ale vláda, co chce, když při ekonomickém růstu plánuje na příští rok obří schodek státního rozpočtu ve výši 390 miliard korun? „Když se schodek jenom neprojídá, ale jsou podpořeny investice s přidanou hodnotou, pak je i vysoký schodek akceptovatelný,“ uvedla obecně Vostrá s tím, že se strukturou tohoto rozpočtu není podrobně seznámena. „Stále probíhají různé úpravy a diskuse mezi ministerstvy, o kterých my se dozvídáme už jen z médií,“ pousmála se.

„Nyní by vláda měla brát v potaz, že se musíme co nejrychleji vrátit do normálu a co nejrychleji ozdravit veřejné finance. „Vím, že se schodek lidem nelíbí, také jsme nejásali nadšením, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že v podstatě k ekonomickému rozvolnění došlo až od května letošního roku. V předchozím schodku jsme investovali do lidí, kteří nemohli podnikat a byli bez práce, a to myslím, že bylo správné,“ dodala předsedkyně rozpočtového výboru.

Prezident Miloš Zeman má podle svého mluvčího výhrady ke schodku 390 miliard, podle něj nemá v době ekonomického růstu své opodstatnění. Je v něm také málo investic a stát by měl šetřit. Dokonce varoval, že by mohl návrh státního rozpočtu vetovat.

Poslankyně Vostrá se Zemanem souzní v jedné věci: „Souhlasím s panem prezidentem s navýšením investic, osobně bych viděla investování zejména v bytové výstavbě. Ministerstvo dopravy dostalo navýšeno na investice až deset miliard, raději bych to viděla na tu bytovou výstavbu,“ uvedla.

Varovala před tím, že pokud by prezident zákon o státním rozpočtu vetoval, tak by Česko hospodařilo v rozpočtovém provizoriu, což by znamenalo, že by hospodařilo podle letošního rozpočtu, tedy 500 miliard v minusu. „Tohle by rozhodně Česku neprospělo. 390 miliard je na hraně a rozpočtové provizorium by bylo minus 500 miliard, to by pak pan prezident popřel to, co říkal, že schodek by měl být nižší než 390 miliard, když chce úspory. Zároveň by to byl jeden z těch kroků, který by mohl zpomalit růst ekonomiky,“ dodala Miloslava Vostrá, předsedkyně rozpočtového výboru.

