Vrah pro PL: Kdyby se Pavel Novotnej ocitnul vedle cigošů a deviantů na Borech? Vám to teda řeknu, co by následovalo

„S podobnými výhrůžkami a přáními my nic společného nemáme. Je to překročení určité hranice a nepochybně se tím budeme zabývat,“ zdůraznil papírový předseda ODS Fiala. V podobném duchu se vyjádřil lídr poslanců ODS Stanjura či předseda pražské ODS Portlík. Podle nich bylo vyjádření přes čáru. Novotný proto má jít k Portlíkovi na vážný rozhovor.

Podle mnoha indicií redakce však Novotnému žádný výraznější postih nehrozí.

Ale právě uvedené přimělo náš zdroj, výše uvedeného muže, aby se zamyslel nad důsledky chování politika Novotného.

„Víte co, když jsem seděl na Borech, slyšel jsem tam cigoše, kterejm už hrabalo, v kotcích, na oddíle, furt a všude. Neměli co hulit, neměli co dělat, protože cikáni jsou sekta, žijí jinak než bílej. A jeden z nich tam vyprávěl o dalším cikánovi, kterej chtěl ven, takže kluci bádali, jak to udělat. Nejdřív je napadlo, že oznámí znásilnění, ale jak byli debilní, tak jim došlo až potom, že se dá poznat, jestli mu někdo něco udělal s prdelí, nebo ne. A potom chtěli ven, protože chtěli napráskat nějakýho borce s tím, že je chce zabít. Taková výhrůžka, to tam slyšíš denně. Ale tohle prej způsobilo, že těm klukům, těm cikánům, hrozilo za falešný obvinění deset let navrch. Nevím, jak to dopadlo, ale bavili se o tom na cele živě. No a teď mi řekněte, jak je možný, že politik řekne, že by měl někdo umřít, ale nic se mu nestane... když bachaři hlásí, že najdou chlast nebo cigára, buzerují vás ve dne v noci, proč se Novotnýmu za jeho slinty nic nestane?!“ ptal se náš zdroj.

Odpověď?

„Pavel Novotný je hloupý exhibicionista, který na žalobu čeká. Na veřejné slyšení by přišel v kraťasech a rozepnuté košili. Ale moudrý člověk se řídí heslem: orel mouchy nechytá,“ komentoval pro PL výrok řeporyjského starosty o smrti směrem k prezidentovi a premiérovi advokát Jaroslav Ortman. Na trestní stíhání však jeho prohlášení nevidí. Podle něj Novotný už dávno se svým chováním a mařením předvolební snahy do ODS nepatří.

„Nedal by to. Vy si normálně asi neumíte představit, co to je, ale věznicím vládnou cigoši, pokud vynechám fet a prachy. Je tam chamraď z celý země, jsou tam Ukrajinci, Rusáci, feťáci, devianti, nejhorší z nejhorších. Podle mě by si z něho cigoši udělali okamžitě otroka. To začíná docela nevinně, že něco přineseš nebo tak. Potom, když viděj, že seš měkkej nebo posranej, tak jim stříháš nehty. Písknou, přiběhneš. Když ne, naložej ti. Když i tohle dáš, tak samozřejmě můžeš dělat děvku, protože to k tomu taky patří. Asi si každej domyslí, co tím myslím. Provádí se to hlavně na kolenou,“ popisuje, s tím, že nezná zákon ani Pavla Novotného.

„Vím ale, že by za ty kecy dostal čočku a změknul by jak Řepka. Tady my se ale bavíme o věznicích mimo ty proslulý Bory, Valdice a Mírov, to ostatní jsou fešácký kriminály pro lidi, který nepředstavujou významnou hrozbu. Kdyby se Novotnej ocitnul například ve Valdicích mezi těma zrůdama, určitě by to neustál, ani omylem ne, to zlomí fyzicky tvrdý chlapy, vyděrače, vymahače, tam to je ohavný prostředí, totéž Mírov. Mně ale vadí, že když něco řekne normální chlap, dneska mu pořád hrozej trestkama, když to řekne Novotnej, ještě se tomu paka smějou a on vydělává," uzavřel.

