Vrátí nám naše Romy. I s dětmi, co neumí česky. Sebrali jim dávky

Do České republiky mohou po 30. červnu 2021 přicestovat až tisíce Romů z Velké Británie, kteří si včas nevyřídí status usedlíka. A s nimi i jejich děti, které neumí ani slovo česky. Vyplývá to ze slov Renáty Plachetkové, pracovnice MPSV, která v Leedsu pomáhá českým občanům si tento status vyřídit. Ale jak uvedla na RomeaTV, část z těch, kdo v této zemi žijí, na status stejně nedosáhne kvůli tomu, co si přinesli z ČR. Ovšem i kdyby k exodu došlo, do Británie už se derou jiní.

Jedním z důsledků vystoupení Velké Británie z EU jsou i změny pro obyvatele členských států, kteří na ostrovech žijí. Ti svou situaci budou muset dříve či později řešit tím, že získají status usedlíka, anebo budou muset Spojené království opustit. Týká se to i Čechů, z nichž nezanedbatelnou část tvoří čeští Romové.

České ministerstvo práce a sociálních věcí (které vede Jana Maláčová) vyslalo do Leedsu Renátu Plachetkovou, jež má Čechům pomoci se získáním statusu usedlíka. O své práci hovořila v interview RomeaTV. Dle britských statistik a úřadů je na ostrovech asi 120 tisíc Čechů, z toho 70 tisíc Romů. Status usedlíka musí cizinci získat do 30. 6. Plachetková vysvětlila, že v zemi dříve platilo, že se lidé žádnými cestovními doklady prokazovat nemuseli. Ovšem to se změnilo po brexitu, pokud chtějí mít cizinci stejná práva jako Britové, musí mít cestovní doklad a status usedlíka. Jinak budou po 30. červnu na území Velké Británie nelegálně.

„Velké množství klientů se na nás obrací, že jim zastavují čerpání benefitů na základě toho, že neprošli rezidenčním testem, že není v systému zanesené, že by požádali o status usedlíka,“ řekla a dodala, že ministerstvo i česká ambasáda se těmto lidem snaží pomoci rezidenční práva získat. „Setkávám se s velkým počtem případů, kdy se na mě obrací klienti nejen z romské komunity, kteří mají problém s tím, že jim zastavili benefity. Nemají příspěvek na bydlení, nemají z čeho žít, nemají ani potřebné informace ani prostředky na to, aby šli na konzulát nebo se objednali na ambasádu a zažádali o cestovně platný doklad,“ řekla. Doplnila, že situaci čeští občané nemohou řešit ani na úřadech, protože ty jsou v lockdownu zavřené a situaci česká vláda řeší tak, že konzulát je plně otevřen i při lockdownu a navýšil počet pracovníků.

Požádáno o status usedlíka má ve Velké Británii 47 tisíc Čechů. „Zbytek, 23 tisíc lidí, je bez dokladů. Těchto 23 tisíc lidí, když jsem tuto práci měla, tak neměli ani ponětí o tom, co je to rezidenční status a že si musí zažádat o status usedlíka,“ pravila Plachetková. A dodala, že tito lidé nejsou nakloněni tomu, situaci vbrzku řešit. „Ti klienti nerespektují tato pravidla, nechodí na schůzky, protože pořád čekají na ten poslední moment, že ještě mají čas zažádat o cestovní doklad a status usedlíka,“ svěřila se.

Některé rodiny prý zvažují, že se vrátí do vlasti. „Působí tu 7-10 let, nemají žádnou změnu, jsou touto zemí poněkud unavení a snaží se vrátit zpět do České republiky,“ popsala pracovnice MPSV jejich úvahy. A právě proto tito lidé vyřizování dokladů odkládají. Plachetková nejistě odhadla, že získání statusu usedlíka se podaří ještě přibližně 7 až 8 tisícům Čechů ve Velké Británii. „Zbytek lidí, to jsou často lidé, kteří nemohou zažádat o status usedlíka, protože mají určité problémy, které si odnesli z České republiky a i kdyby měli platné cestovní doklady, stejně si nemohou zažádat o rezidenční status,“ uvedla. Ti, kteří status nezískají, se tedy budou muset vrátit buď do ČR nebo na Slovensko.

Obavu vyslovila u dětí těchto rodičů. Tyto děti jsou podle ní začleněné do britské společnosti a mluví anglicky, ale češtinu vůbec neovládají. A pokud by se vrátily do Česka, tak nemají vůbec přehled o české kultuře a české školství na ně není dle Plachetkové připraveno. Navíc nebudou mít žádné doklady o tom, jaké vzdělání dokončily, protože rodiče se o dokumenty nestarali. Plachetková apelovala, aby si rodiče status usedlíka vyřídili i pro své děti, protože hrozí, že po 30. 6. 2021 jejich děti nebudou mít ve Velké Británii nárok na bezplatnou zdravotní péči.

Dodejme ovšem, že zatím obyvatelé do Velké Británie spíše přibývají a na rozdíl od českých Romů, tyto zřejmě nebude mít britská vláda kam vyhostit. Jak periodicky na svém Twitteru informuje britský brexitář Nigel Farage, do Velké Británie se přes kanál La Manche co chvíli plaví migranti z Francie. Dnes dorazilo do Kentu údajně 23 migrantů, po kterých jde policie. Včera dle videa dorazilo dalších 50. A podobné zprávy sdílí Farage už nějakou dobu.

Madness in the Channel again today.



An illegal vessel landed at Walmer, Kent and 21 people are now on the run being hunted by the police. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) February 23, 2021

There were tough words from Immigration Minister Chris Philp last week on stopping the cross-Channel boats.



It looks like 50 more migrants have arrived today.



Nothing is changing still. pic.twitter.com/zjEI9HF2W6 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) February 22, 2021

