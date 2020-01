Vrátí se Robert Pelikán? Benešová jej navrhuje do legislativní rady

„Pan doktor Fremr je pro mě velkou budoucností naší justice, osobně ho znám z praxe. Je to průkopník toho, že se nedělá soudní ping-pong. A právě tento ping-pong nám věci zdržuje. On už v hluboké minulosti objevil kouzlo toho, že si věc může sám dodělat, nemusí ji vracet a může to udělat velmi elegantně. Kde to bylo možné, tam to dokázal,“ poznamenala Benešová. Podle jejích slov je Fremr noblesním soudcem, velmi fundovaným, a ona sama nezná lepšího, kdo by justici rozuměl jako on.

Své pak Benešová také řekla k Legislativní radě vlády. Ona osobně změny nechystá. „Doporučila jsem svého předchůdce, doktora Pelikána. Ne proto, že bych pro něj měla nějakou trafiku, finančně to není dobře honorované, je to spíše zátěž. Ale myslím si, že tam patří, je to dokonalý legislativec a vždy byl. Tyto lidi si musíme pěstovat a hýčkat. On je tam skutečně aktivní a co platný, to jsem teď viděla i na hromadných žalobách a i dříve,“ sdělila Benešová, že Legislativní radu vlády v podstatě řídí doktor Kněžínek, jemuž dala volnou ruku.

Úvodem zmiňovaný Jan Kohout v současnosti působí jako poradce Benešové. „Uvidíme, jak to s ním bude dál. Mám zprávy, že by se měl v budoucnu stát velvyslancem v Římě. Samozřejmě mu nebudu bránit ve štěstí. Vlastně mi nahrazuje náměstka, byla tu pozice mezinárodního náměstka, ten tu skutečně chybí. Přibývají různé maléry, musíme vydávat různé lidi. Není třeba jen úzký právní názor, má to nadstavbu, souvislosti z hlediska diplomacie a mezinárodních vztahů. A to doktor Kohout dokonale umí,“ sdělila Benešová. Ta by Kohouta chtěla do jeho odchodu do Říma využít jako náměstka.