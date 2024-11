Myšlenka poskytnout kyjevskému režimu jaderné zbraně je vysoce extremistická, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na tiskové konferenci. „Dokonce i ty nejprovokativnější politiky zaměřené na eskalaci napětí mají vysoce extremistický aspekt. Takže pravděpodobně tento pohled patří do této ultra extremistické strany,“ řekl představitel Kremlu, informovala ruská tisková agentura TASS.

Podle Peskova se jedná o naprosto nezodpovědnou politiku. Navíc od těch, kteří vůbec nechápou realitu. Zároveň dodal, že je kuriózní, že návrhy vyzbrojit Ukrajinu jadernými zbraněmi zaznívají anonymně.

21. listopadu New York Times uvedl, že někteří představitelé v USA a Evropě navrhli vrátit Kyjevu jaderné zbraně, kterých se Ukrajina po pádu Sovětského svazu vzdala. „Američtí a evropští představitelé diskutují o odstrašení jako o možné bezpečnostní záruce pro Ukrajinu, jako je například nahromadění konvenčního arzenálu dostatečného k zasazení trestuhodného úderu, pokud Rusko poruší příměří. Několik úředníků dokonce navrhlo, že by prezident Biden mohl Ukrajině vrátit jaderné zbraně, které jí byly odebrány po pádu Sovětského svazu. To by byl okamžitý a obrovský odstrašující prostředek. Takový krok by byl ale komplikovaný a měl by vážné důsledky,“ napsaly The New York Times doslova.

Do toho se promítá i vzrůstající tlak na používání raket s dlouhým doletem na cíle v Rusku. A to ze strany NATO. Předseda Vojenského výboru NATO Rob Bauer vyzval k výrobě více zbraní pro přesné údery uvnitř Ruska.

„Toto je nová diskuse v rámci NATO a jsem rád, že jsme změnili svůj postoj k myšlence, že jsme obranná aliance, která bude sedět a čekat na útok, než odpoví. Je prozíravější nečekat, ale zaútočit na ruská odpalovací zařízení, pokud na nás Rusko zaútočí," řekl Bauer.

NATO Considers Preemptive Strikes on Russian Territory, Says Admiral Rob Bauer



NATO is discussing the possibility of carrying out preemptive "precision strikes" on Russian territory in the event of an armed conflict, said Admiral Rob Bauer, Chairman of NATO's Military Committee.… pic.twitter.com/A0GCGnZADZ — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 25, 2024

„Právě nedávno pan Bauer, předseda Vojenského výboru NATO, výslovně prohlásil, že k zajištění obrany členských států Severoatlantické aliance vyžaduje údery na cíle v Rusku, o kterých se NATO domnívá, že mohou představovat hrozbu pro blok. Myslím, že tady není co komentovat, jen zapomněli na veškerou etiketu a veřejně oznámili své skutečné plány,“ poznamenal na 20. setkání šéfů bezpečnostních a zpravodajských služeb Společenství nezávislých států ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, jak informovala ruská tisková agentura TASS.

Ruský prezident Vladimir Putin 21. listopadu řekl, že rakety vyrobené v USA a Spojeném království zamířily na vojenská zařízení v oblasti Kurska a Brjanska poté, co USA a jejich spojenci v NATO povolili použití jejich zbraní dlouhého doletu pro údery proti Rusku.

Podle Putina Rusko v odvetě za útoky poprvé použilo své nejnovější nejaderné hypersonické balistické střely středního doletu Orešnik proti ukrajinskému zařízení obranného průmyslu Južmaš ve městě Dněpr. Ruský vůdce zdůraznil, že Západ může čelit hrozným následkům, pokud jeho provokativní politika dále eskaluje konflikt.

„Rád bych informoval personál ozbrojených sil Ruské federace, občany naší země, naše přátele po celém světě a ty, kteří si stále dělají iluze o možnosti způsobit Rusku strategickou porážku, o událostech, které se nyní odehrávají v oblasti, kde probíhá ‚speciální vojenská operace‘, v důsledku použití zbraní dlouhého doletu západní výroby proti našemu území,“ řekl ve svém projevu k národu 21. listopadu Putin.

„Dne 19. listopadu zasáhlo šest operačně-taktických raket ATACMS americké výroby a 21. listopadu při kombinovaném raketovém útoku systémy britské výroby Storm Shadow a HIMARS americké výroby vojenské instalace na území Ruské federace – v Brjanské a Kurské oblasti. Od tohoto okamžiku, a jak jsme opakovaně zdůrazňovali, regionální konflikt vyvolaný Západem na Ukrajině nabyl rysy globálního charakteru," zdůraznil ruský prezident s tím, že Západ může za to, že konflikt aspiruje na vypuknutí třetí světové války.

Putin dále prohlásil, že ruské systémy protivzdušné obrany všechny útoky odrazily a škody byly způsobeny pouze padajícími troskami. „V důsledku toho nebylo dosaženo cílů jasně stanovených nepřítelem. Operační a velitelský personál zasažených oblastí neutrpěl žádné ztráty a pokračuje v normálním řízení akcí našich sil k likvidaci a vyhnání nepřátelských jednotek z Kurské oblasti,“ pronesl Putin a dodal, že použití západních raketových systémů není schopno ovlivnit průběh bojových operací v oblasti speciální vojenské operace. „Všechny úkoly, které jsme si stanovili, budou splněny,“ dodal odhodlaně, jak informuje francouzský deník Le Monde.

Na závěr svého projevu Putin opět zopakoval, že za eskalaci a narušení mezinárodní bezpečnosti můžou Spojené státy, a ne Rusko. „Rád bych ještě jednou zdůraznil, že to není Rusko, ale Spojené státy, které zničily mezinárodní bezpečnostní systém a které pokračujícím bojem a lpěním na své hegemonii tlačí celý svět do globálního konfliktu. Vždy jsme byli a stále jsme připraveni vyřešit všechny problémy mírovými prostředky, ale jsme také připraveni vypořádat se s jakýmkoli vývojem. Pochybuje-li o tom ještě někdo, potom se mýlí: vždy budeme mít odpověď,“ dodal Putin se vší rozhodností.

