Vražda Kuciaka a jeho snoubenky minutu po minutě. Takto to asi bylo

Plánování vraždy podle spisu spustila překladatelka italštiny Alena Zsuzsová – objednavatelka vraždy Jána Kuciaka. Ta oslovila svého dlouholetého přítele, kterým byl podnikatel Zoltán Andruskó, s prosbou, aby jí chladnokrevnou vraždu pomohl zorganizovat. Na oplátku mu nabídla, že mu prý promine dluh dvacet až pětadvacet tisíc eur. A zároveň slibuje padesát tisíc eur, které mu vyplatí po vraždě.

Andruskó se pak vydal na okraj města za bodyguardem a bývalým policistou, kterým je Tomáš Szabó. Ten s jeho návrhem souhlasí a následně se domlouvá se svým bratrancem, bývalým vojákem Miroslavem Marčekem. Vrazi se pak společně vydájí starým bílým Peugeotem 206 na obhlídku Kuciakova domu v Brezové ulici ve Velké Mači a začínají vraždu pomalu plánovat. To samé udělají i o dva dny později ráno, když přijíždějí do města znovu stejným autem a odpoledne ve stříbrné Škodě Superb podnikají další jízdu obcí.

Vraha Szabóa pak řidič Marček vysazuje ve Velké Mači u hřiště v půl sedmé večer. Szabó se vybavil pistolí Luger s tlumičem ráže devět milimetrů, kterou dosud policie nenašla. Následně se ukrývá v okolí Kuciakova domu zhruba dvě další hodiny. Čáru přes rozpočet mu prý udělal fakt, že s Kuciakem je v domě jeho přítelkyně Martina Kušnírová, která měla být na archeologickém výzkumu, který se kvůli zimě nakonec nekonal.

Zhruba deset minut před půl devátou se už Szabó přesouvá odemčenými vchodovými dvěřmi do Kuciakova domu. „Oni ani nezavírali, říkali jsme, aby zavírali, ale oni se jen smáli, že co by se jim mohlo stát,“ vzpomíná později Zlatica Kušnírová, matka Martiny, kterou střelec zabije v kuchyni jednou ranou z pistole mezi oči a na schodech do sklepa pak Jána Kuciaka – dvěma ranami do hrudníku.

„Bezprostřední příčinou smrti byl krvácivý šok a průstřel srdce,“ píše soudce Roman Púchovský v rozhodnutí o vazbě. To celé se odehrává velmi rychle, za čtyři minuty od vniknutí do domu je po všem a střelec je zpět u místního hřiště a opět přes mobil dává znamení Marčekovi, aby jej vyzvedl a následně zmizí oba v noční tmě. Nikdo ze sousedů vystřely nemohl prý slyšet vlivem tlumiče, o němž policie mluvila už letos 29. května, když v domě prováděla vyšetřovací pokus.

Oba rovnou míří za podnikatelem Andruskóem, aby jej informovali, že úkol byl splněn. Druhý den nato míří Andruskó za objednavatelkou vraždy Zsuzsovou. V autě jí sděluje, že kromě Jána Kuciaka byla zastřelena i jeho partnerka. Ohledně zavraždění té ženy byla Zsuzsová rozhněvaná a vystoupila z auta.

Ještě ten samý den pak Andruskóvi zavolala, aby se zastavil a odevzdala mu dohodnutou sumu za vraždu. Tedy zmiňovaných padesát tisíc eur. Ty pak Andruskó hned rozdělil. Deset tisíc eur si ponechal, vrahům dal každému po dvaceti tisících eur. V přepočtu přes půl milionu korun. Jakmile prý však začali o vraždě psát novináři, vrazi si řekli Andruskóvi o další peníze. S tímto požadavkem se znovu obrátil na Zsuzsovou, která další peníze vyplatila. Jakou částku, to však stále není jisté.

O tom, že Kuciak zemřel kvůli své práci, jsou vyšětřovatelé přesvědčeni od samého začátku. Otázkou zůstavá, proč se ho někdo rozhodl zabít právě na konci loňského roku nebo začátkem toho letošního. Jestli za tím stál připravovaný článek, nebo jako msta za již zveřejněný text. Čím dále častěji také zaznívá jméno podnikatele Mariána Kočnera, který Kuciakovi vyhrožoval. Právě o něm Kuciak napsal několik textů. O něm, jako o objednavateli, mluvil i zatčený Andruskó, který jako jediný s policií spolupracuje.

