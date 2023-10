Vražda učitele, hrozby výbuchů. Francie posílá do ulic sedm tisíc vojáků

Dvacetiletý mladík v pátek zabil nožem učitele a další lidi. K události došlo v Arrasu. Konkrétní motiv útočníka je zatím neznámý. Podle některých médií měl útočník vykřikovat Alláhu akbar. Byl patrně čečenského původu. Po činu ho policie zadržela. Mezi dalšími zadrženými jsou i členové útočníkovy rodiny. Policie dále zadržela i dva Bělorusy, s nimiž mladíka den před útokem kontrolovala. Ti však podle všeho do útoku zapojeni nebyli.

Následně pak prezident Emmanuel Macron nařídil zmobilizovat sedm tisíc vojáků pro posílení bezpečnostních hlídek. Včera pak byla nutná evakuace pařížského muzea Louvre a také Versailles. Důvod? Anonymní hrozba bombou. Ministr vnitra Gérald Darmanin později oznámil, že šlo o falešný poplach.

