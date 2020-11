Vraždil čtrnáctkrát. Bál se ho Mečiar, Rusáci i Arméni dohromady. My s ním mluvili zpoza mříží v Leopoldově. O Čaputové, Kočnerovi, doživotí…

reklama

Nemyslím si, že by se Slovensko od 90. let neposunulo správným směrem. Samozřejmě takových Kočnerů a oligarchů tu máme ještě několik, ale i poslední dny nám na počtu obviněných soudců, prokurátorů – bývalého šéfa Generální prokuratury Dobroslava Trnky, jako také současného šéfa Speciální prokuratury Kováčika a vysoce postavených funkcionářů policie ukazují na jedné straně pořádný stín minulosti a hanbu celé Evropy... na druhé straně to, že jdeme i na Slovensku tím správným směrem v boji se zločinem. Silné mafiánské skupiny z 90. let jsou už několik let rozložené a někteří pohrobci mafie se přetransformovali na podnikatele a zaměřují se na trestnou činnost v ekonomice daleko sofistikovanějším způsobem. Proto si myslím, že 90. léta jsou už jen neslavnou historií.

A Kočner?

Verdikt Mariana Kočnera v případě vraždy Jána Kuciaka a jeho přítelkyně byl sice velkým zklamáním části veřejnosti, ale možná to lze připisovat také skutečnosti, že o této kauze od začátku média informovala způsobem, který ani nepřipouštěl jinou možnost než odsouzení Kočnera a Zsuzsové. Takovým kauzám ani zúčastněným stranám neprospívá taková mediální pozornost. Ani tolik politiky, jako v této kauze nepochybně bylo.

Sledujete současnou politickou situaci na Slovensku? Co říkáte na prezidentku Zuzanu Čaputovou?

Politiku sleduji již celé roky a zatím mě ani tato nová vláda moc nepřesvědčila o svých předvolebních slibech, i když je pravda, že se od nástupu trápí koronavirem a některé předvolební sliby se jim tak naplňují obtížněji. U této vlády mi chybí více důvěryhodné komunikace ve vztahu s veřejností. Potřebné je však uvést, že někteří resortní ministři se do své práce pustili vážně a je vidět, že i odvážně. No a premiéra máme Matoviče... Je to jeho povaha, on jiný nebude, ani kdyby ho zvolili za prezidenta USA.

Můžete pár slov k prezidentce Čaputové?

Preference v procentech důvěryhodnosti naší prezidentky reflektují její působení v úřadě, snaží se společnost sjednocovat, její vyjádření jsou odborná, věcná, a hlavně důvěryhodně vnímaná. Reprezentuje nás důstojně i v zahraničí a její politika je vyvážená.

Jak vnímáte svou dohodu o vině a trestu, kterou nedávno schválil slovenský soud? V rámci dohody jste přiznal 16 zločinů, z toho 14 vražd. V roce 2023 či později také budete moci požádat o podmínečné propuštění…

Rozhodnutí prolomit mlčení po sedmnácti letech mého uvěznění jsem podrobně popsal v mé knize „Proč jsem prolomil mlčení“ (Marenčin PT, 2015, pozn. red.). Verdikt soudu potvrdil pravdivost mých výpovědí – přiznání, a novináři, kteří byli přítomni při odůvodnění rozsudku se mohli dozvědět, že soud tuto dohodu se mnou schválil hlavně proto, že moje činy nebyly namířené proti veřejnosti, ale při vyrovnávání účtů v podsvětí, a také proto, že posudky znalců z oboru psychiatrie a psychologie, které do konání řízení přibraly orgány činné v trestním řízení, hovoří, že mnou spáchané činy nebyly chorobně motivované a bilance resocializačních faktorů je u mě pozitivní. Rozsudek však odhaluje také skutečnost, že někteří mafiáni, kteří se mnou tyto činy spáchali v 90. letech, si dodnes užívají beztrestnost a svobodu. A to, proč tomu tak je, jsem též podrobně popsal ve své knize.

Pokud byste byl v budoucnu propuštěn na svobodu, jak budete chtít naložit se zbývajícími roky svého života?

Co říct kritikům možného propuštění, kteří by chtěli, abyste zůstal zavřený do konce života? Jak je přesvědčit?

Ať se každý v první řadě podívá do svého zrcadla a soudit nechá soudy.

Před několika lety jste napsal knihu, kde jste mnohé z divokých 90. let vysvětlil. Loni jste poodhalil v rámci výše zmíněné dohody i další detaily. Nebojíte se, že v případě vašeho propuštění na svobodu byste se stal terčem těch, o kterých jste mluvil?

Neměl jsem strach ani v těch nejdivočejších 90. letech, kdy se na ulici a v barech střílelo i za bílého dne a kdy auta s mafiánskými bossy vybuchovala skoro každý měsíc. No a těch přetransformovaných mafiánů a zbabělců z 90. let, kteří se dodnes nedokázali postavit chlapsky ke své minulosti a na svobodě jsou jen proto, že v roce 2004 udělali různé podivné dohody s policií (zejména s tehdejším policejním prezidentem Milanem Lučanským), naházeli všechny činy jen na mě, tak těch se už vůbec nebojím.

ParlamentníListy.cz přinesou pokračování rozhovoru s Mikulášem Černákem příští týden. Odhalíme v něm některé z výrazných postav slovenského veřejného života, k nimž se Mikuláš Černák vyjádří. Půjde například o „Tutiho“ Daniše, Borise Kollára, Jána Kána nebo Vasila Imriška.

