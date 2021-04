Vrbětice? Trestní řízení se nedokončí. Nečekat, až Rusové obsadí půl Česka, padlo od ČSSD. A Kobza vyjel

reklama

Ondřej Veselý hned v úvodu prohlásil, že spojenci v NATO a EU projevili Česku solidaritu v kauze Vrbětice společnými prohlášeními.

„Západní země projevily velkou solidaritu s Českou republikou. V řadě západních zemí byli předvoláni velvyslanci, např. ve Spojených státech. Ta solidarita byla projevena na půdě EU i na půdě NATO. To znamená, že já nemám pocit, že by nebyli solidární,“ zdůraznil poslanec ČSSD.

„Já si myslím, že západní státy potřebují trochu čas. V kauze Skripal to také chvíli trvalo,“ konstatoval Žáček, jenž také upozornil, že Miloš Zeman zpochybnil důkazy předložené BIS, což Česku nepomohlo.

Kobza vyjadřoval stejné pochybnosti jako Miloš Zeman.

„Pokud mám správné informace, tak pořád ještě nebylo zahájeno trestní řízen v této věci, což je samo o sobě poměrně závažný fakt,“ upozornil Kobza. Jako člen zahraničního výboru Sněmovny prohlásil, že informace BIS nepovažuje za dostatečně průkazné. „My jsme je vyhodnotili jako informace, které nejsou dostatečně průkazné k tomu, aby došlo k takovéto akci (vypovídání diplomatů), s tím, že může být více verzí, jak řekl pan prezident. On mluvil o dvou, ale zmínil tři, zmínil i zpravodajské hry, na to nezapomínejme,“ pravil Kobza.

Zdůraznil, že je třeba počkat na to, zda bude někdo obžalován, poté je třeba vyčkat na verdikt soudu a teprve po verdiktu soudu může přijít vůči usvědčeným viníkům nějaká velmi pádná reakce.

„Zadruhé, nezapomínejme, že diplomacie je většinou bilaterální záležitostí a v době, kdy ministr (zahraničí Jakub) Kulhánek (ČSSD) vypovídal diplomaty, tak saský premiér nakupoval třicet milionů vakcín Sputnik v Moskvě, takže tam vidíme určitý rozpor z pozice Německa a EU. Takže já osobně jsem velmi skeptický k tomu, že by nějaké vypovídání mělo přijít, protože ty hospodářské zájmy by to poškodilo a zrovna v případě Německa jsou ty hospodářské vztahy velmi silné, takže si myslím, že Němci nejsou ochotni tuto vysokou cenu zaplatit za někoho jiného,“ konstatoval Kobza.

A to už se Veselý neudržel.

„To se opravdu velmi špatně poslouchá. Kdybychom jeli podle modelu SPD, tak nám tady někdo obsadí půl republiky a my bychom čekali na rozhodnutí soudu o tom, jak máme reagovat, nebo jestli vůbec můžeme reagovat,“ kroutil hlavou nad Kobzou Veselý s tím, že to je přece „naprostý nesmysl“, protože nelze čekat, že autoritářská mocnost, jakou je Rusko, vydá své dva armádní agenty k trestnímu stíhání v České republice.

Zdůraznil, že informace o vrbětické kauze předala vládě jak BIS, tak Vojenské zpravodajství, tak Úřad pro zahraniční styky a informace, tedy všechny české tajné služby.

„Trestní stíhání bylo zahájeno, není pravda, co říkal tady pan kolega, ale není velká pravděpodobnost, že bude dokončeno, takže to, co tady řekl pan kolega, je nesmysl,“ nešetřil Kobzu Veselý.

Žáček konstatoval, že jako poslanec České republiky hájí zájmy České republiky a věří tomu, co říkají české tajné služby i státní zastupitelství.

„Já jsem skládal slib věrnosti České republice a proto věřím v takto důležité kauze orgánům České republiky a ne někomu jinému, jako tady pan kolega, např. Ruské federaci. Já si myslím, že to je úplně jasné,“ poznamenal Žáček směrem ke Kobzovi.

Pokud se ve stejném duchu vyjádřily české tajné služby i státní zastupitelství, tak jsou jejich informace hodnověrné natolik, že na ně vláda České republiky zkrátka a dobře musela reagovat, myslí si Žáček.

„Já si vyprošuju, že jsem tady byl označen, že důvěřuju Ruské federaci nebo někomu jinému. A panu kolegovi Veselému bych připomněl, že jsme pořád ještě v právním státě a skládali jsme slib, že budeme dodržovat zákony,“ vypěnil Kobza.

Upozorňoval také na kauzu ricin, která před několika měsíci vzešla podle Kobzy „z podobných kruhů a nakonec se ukázalo, že to byla blamáž“. „Pan prezident řekl jasně, že není potvrzeno, že ti dva (ruští agenti) tam byli,“ doplnil Kobza.

V tu chvíli se ozval Žáček.

„Prezident České republiky by neměl být rozhodčím mezi Ruskou federací a Českou republikou, on by měl tvrdě hájit zájmy České republiky a to prostě nedělá. On opravdu prezentuje ten narativ ruské propagandy a v tomto smyslu neřekl, co se od něj čekalo, neřekl to, co by měl dělat. On se v podstatě nechoval jako prezident České republiky,“ nešetřil Miloše Zemana Žáček.

Kobza si však trval na tom, že Česko mělo postupovat jinak a mělo s Ruskou federací jednat, aby se k celé kauze vyjádřilo a udržovat diplomatické kontakty a jednání.

Žáček tento Kobzův názor označil za nesmysl.

