Vrchní vakcinátor: Dozor nad lidmi! Vakcína je horší, než jsem čekal

reklama

Šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek v rozhovoru pro Lidové noviny poznamenal, že odborníci vlastně přesně neví, proč najednou tak rychle vyskočily počty nově covid pozitivních.

Obecně prý platí, že je to dáno ročním obdobím, na podzim a v zimě se koronaviru evidentně daří lépe než na jaře a v zimě, a pak je to prý také tím, že v České republice není proočkováno ani 60 procent dospělé populace, což je velký problém. Profesor Chlíbek očekával, že se přes léto dostaneme nad 70 procent. V létě jsme podle jeho názoru jednoznačně promarnili šanci předejít tomu, co se děje dnes.

„Mladí a mladší dospělí uvěřili, že se jich nákaza netýká a že jim covid nemůže ublížit. Nikdo bohužel příliš neslyšel na to, že by se měl nechat očkovat kvůli tomu, aby chránil své okolí. Mnozí spíše hledali osobní benefit, a když ho tam nenašli, raději počkali. Řekli si, že uvidí, že se epidemie zklidní, situace se zlepší a oni nebudou muset na očkování. To byla zásadní chyba. Tím pádem jsme se dočkali takového podzimu,“ pravil Chlíbek.

Do třetice všeho zlého navíc řada lidí již odmítá dodržovat opatření, nosit respirátory v městské hromadné dopravě, v obchodech či dodržovat rozestupy a vláda Andreje Babiše (ANO) od léta loňského roku nenašla způsob, jak lidi více motivovat k dodržování opatření.

„Pořád se vymlouváme na to, že to sice nařídíme, ale chybí dohled. Nákaza se navíc přesunula více mezi děti a v dětských kolektivech se obecně všechny respirační nemoci šíří daleko rychleji. To vidíme i u chřipky. Toto všechno se nasčítalo a je to důvodem, proč epidemie raketově vystřelila... Prvotní nárůsty ukazovaly spíše na optimistické scénáře. Epidemie šla pozvolna nahoru, pak to najednou z ničeho nic strmě vylétlo, to byl trochu šok. Já tomu přičítám výše zmíněné faktory,“ shrnul situaci profesor Chlíbek, jinak též předseda České vakcinologické společnosti.

Ale podle Chlíbka to není jen o podzimu a neočkovaných občanech. Další velký problém vidí v tom, že vakcína chrání naočkované lidi po kratší dobu, než se čekalo.

„Účinnost klesá po šesti měsících od druhé dávky. Přiznám se, že ani já jsem to nečekal. Přece jenom jsem se domníval, že účinnost bude alespoň roční a že se k přeočkování dostaneme až za rok. Šest měsíců je poměrně krátká doba a konec účinnosti u velké skupiny lidí přišel zrovna teď. Zejména senioři byli očkováni v únoru, když si k tomu přičteme půl roku, tak jsme na devátém, desátém měsíci v roce. Ochrana u nich přestala fungovat, a to hraje také roli,“ upozornil Chlíbek s tím, že takto krátká ochranná doba vakcíny je pro něj nepříjemným zjištěním.

Psali jsme: Hra na oliheň po Česku: „Vobejít nařízení, poflusat vočkovaný a nakonec zlikvidovat hygienika...“ Očůrávka covid-kontroly. Úžasná. A věta: Odejdu, když mě nezkontrolují Lockdown nikdy! hlásil Fiala. A teď Válek: Zavřené Vánoce. Vážně Hloupá jsem byla, naříká neočkovaná stařenka. Fridrichová dojímala diváky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.