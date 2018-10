Vrcholný pohlavár z Bruselu se rozzuřil. V Itálii totiž visí tyto plakáty o homosexuálech

Guy Verhofstadt, předseda frakce ALDE v Evropském parlamentu, ztrhal italskou kampaň, jejím ústředním motivem je heslo, dva homosexuální muži vychovávající dítě nedokážou nahradit matku. Evropský politik tento názor považuje za strašlivý a nemožně zpátečnický. EU je podle Verhofstadt a svobodným společenstvím, kde má každý právo na štěstí. I homosexuální pár, který chce vychovávat dítě. EU by podle Verhofstadta měla být tolerantní. Po toleranci vůči všem druhům lásky volal na sociální síti Twitter.

Bloger Petr Paulczyňski nabídl zcela opačný pohled. Taktéž na sociální síti Twitter zdůraznil, že slova jako rod či rodina souvisí se slovesem rodit, což dva muži nezvládnou, ať se snaží, jak chtějí. Proto podle Paulczyňského rodinu tvoří muž, žena a dítě či vícero dětí.

„Toto je RODINA. Rodinu tvoří muž, žena a dítě či děti. Nikoliv dva muži, dvě ženy, tři ženy a adoptované dítě, bílý pudlík, dva muži plus dítě zakoupené v USA plus malý jorkšír, přeoperovaní kojící muži plus cizí dítě... RODina je základ RODu, RODička a RODiče jsou od slova RODIT,“ napsal bloger k obrázku rodiny s tatínkem a maminkou.

autor: mp