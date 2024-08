Vše začalo přijetím eura. Švihlíková odhalila, jak to dnes vypadá v Itálii „mimo centrum“

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 3% Nechci 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4582 lidí



Německo se dle ní o tom přesvědčilo i po znovusjednocení po pádu železné opony. „Vidíme to i na volebních výsledcích… Po 30 letech jsou pořád dvě Německa,“ řekla.



Vedle mobility pracovní síly je dle Švihlíkové nutnou podmínkou pro funkční ekonomickou unii fiskální redistribuce, tedy dlouhodobá systematická podpora slabším regionům. „Stejně jako to dělali Němci po roce 1990,“ uvedla s tím, že ji tedy nedává smysl, proč v rámci eurozóny probíhá daňová konkurence a existují „daňové ráje“ jako Irsko, Lucembursko, či Nizozemsko v případě ochrany duševního vlastnictví.

Fotogalerie: - Kouzlo italského pobřeží

„To přeci nejde dohromady. To je jako pustit si lišku do kurníku. Potřebujete jednotné daně. Ale zkuste to… Každá ta země je jiná,“ ukázala ekonomka na rozdíly mezi evropskými zeměmi, které dávají přednost nízkým daním, a těmi, které raději volí cestu sociálního státu.



Snaha o přibližování regionů v rámci EU formou strukturálních fondů k funkčnosti takové unie dle ní nestačí. „To jsou drobný,“ zaznělo. Švihlíková míní, že aktuálně bychom ani my neměli slavit, že se srovnáváme s jihem Evropy, jelikož to není dáno tím, že bychom tak rychle rostli, nýbrž tím, že „jih jde dolů“. Výsledkem politiky EU pak dle ní není, že by se periferie přibližovaly k celku, nýbrž že periferie konvergují samy k sobě.



Zdůraznila, že euro je pro některé státy příliš silné, čehož je příkladem Itálie, která před společnou evropskou měnou své problémy řešila devalvací měny, což s přechodem na euro, které nemá ve svých rukách, již nemůže. „Neříkám, že devalvace měny je nějaká velká nádhera, ale věřte mi, že je stokrát lepší, než to, čím si Itálie prochází posledních pětadvacet let – a to je interní devalvace,“ říká Švihlíková – a že nyní je v této jihoevropské zemi silný tlak na pokles cen a mezd.

Fotogalerie: - Letovisko Rimini

„Máte tam permanentní tlak na to, aby ceny a mzdy šly dolů. Proto když pojedete do Říma, a nepůjdete přímo do kavárny v centru, si pořídíte kafe a obdobu italského croissantu cornetto za 1,20 eur, což v Praze nikdy,“ vysvětlila Švihlíková tento tlak na příkladu, který udivuje mnohé cestovatele. Zatímco Češi v Itálii tyto nízké ceny vidí rádi, pro Italy to znamená bolestivý proces pojící se s dlouhodobou stagnací příjmů domácností.



Dodala, že jedinou dlouhodobou cestou, jak udržet euro jako funkční měnu, je dle historických zkušeností i dle ekonomické teorie zformování unie politické. „Tohle bylo jasné od začátku, ale nikdo to nechtěl říct… Tvářili se, že mohou vytvořit nějaký hybrid,“ podotýká ekonomka Ilona Švihlíková.

Celé video můžete zhlédnout zde: