Všechno jinak! Marek Dalík začal mluvit: Prý luxusní penzion… Udání, přepadovky. Normálně jsem makal. A pandury?

Před lety platil za hlavního zákulisního hráče české politiky, v době, kdy jeho někdejší šéf a přítel Mirek Topolánek oznamoval kandidaturu na prezidenta, už seděl ve vězení. Marek Dalík. Lobbista a byznysmen.

Začátkem týdne ho soud pravomocně pustil z vězení na podmínku po uplynutí půlky trestu. Jen pár hodin poté začala mediální smršť s tím, že Dalík vlastně svůj trest strávil v luxusním penzionu, kam chodil coby vězeň pracovat.

Nyní Marek Dalík prolomil mlčení a rozhodl se vše ze svého pohledu osvětlit. Sabině Slonkové na Neovlivni.cz poskytl významný prostor.

Lobbista odmítl tvrzení o pohodovém pobytu v luxusním penzionu. „Luxusní penzion je jako rádio Jerevan. Není luxusní a není to penzion. To vidí každý, kdo se tam přijede podívat. Je to komplex několika budov, kde jsou nájemní byty, nejrůznější provozovny, dílna a nejmenší část tvoří ten penzion. Stačí si tam zajít,“ vybízí.

„Ten objekt patří čtyřem majitelům, manželským párům. Nemá jednu majitelku, jak se taky chybně psalo. Ti majitelé nemají žádné zaměstnance, najímají různé lidi a také jim tam docházejí vězni. Jedna z těch majitelek dělá ekonomiku, faktury a její manžel to průběžně udržuje, vylepšuje a rekonstruuje. A já mu byl k ruce. Byla to každodenní práce, která začíná úklidem, přes drobné opravy, rekonstrukce toalet nebo koupelen. Dělali jsme také fasádu,“ vysvětlil Slonkové s tím, že majitelé jsou prý drobní živnostníci bez vlastních zaměstnanců a vězni u nich pracují přes deset let.

Kontrol prý bylo nepočítaně. „Byly to přepadovky přímo v tom areálu, a ne zcela standardní, co vím. A chci říct ještě jednu věc: bohužel, můj obličej už je natolik známý, že kdybych tam dělal něco, co bych dělat neměl, určitě by se našel někdo, kdo by to tak nenechal,“ říká s tím, že by pravidla nikdy neporušoval i proto, aby si nezkazil šanci na podmíněné propuštění.

Marek Dalík dále uvedl, že ani práce v objektu, kde se nachází i penzion, netrvala po celou dobu jeho pobytu ve vězení. Pracoval tam prý zhruba půlku celé doby. „Celkem 13 měsíců jsem byl jen ve věznici,“ upřesňuje. Jeden z vězňů na něho prý stále posílal udání, ale podle Dalíka šlo o známého kverulanta, se kterým ani nebyl v žádném kontaktu.

Co se týče pobytu ve věznici, podle jeho slov je těžké vybrat jednu nejhorší věc. „Jsou to jednotlivosti. Jako třeba jedna sprcha na padesát lidí. Sedm lidí na cele, z nichž dva tak chrápou, že se prostě nevyspíte. Žádné soukromí. Ale to jsou věci, na které si zvyknete. Když tak přemýšlím, nejhorší je absolutní ztráta osobnosti a identity,“ uvádí pro server Neovlivni.cz

Pocit křivdy z toho, že prý byl odsouzen za něco, co nespáchal, má prý stále, ale naučil se s tím žít. „Ale tak trochu pořád doufám, že se za nějakou dobu ukáže, jak to ve skutečnosti s těmi pandury bylo. Že někdo řekne pravdu,“ uvedl.

Odmítá, že by si kdy říkal o půlmiliardový úplatek. Mělo jít o prodloužení provizní smlouvy, kterou prý tehdy měli lidé napojení na ČSSD a měla být převedena na lidi spojené s občanskými demokraty. „Je to verze, na které trvám a je pravdivá. Má logiku. Žádný úplatek jsem nevzal, nikoho jsem nepodvedl,“ řekl pro Neovlivni.cz Dalík a dodal, že stále má naději, že někdo z aktérů, třeba ze zahraničí o celé věci jednou promluví.

