Všechno šlo nahoru, zoufají si lidé v Řecku. Tak jsme jim popsali, jaké jsou ceny u nás...

Zatímco v minulých letech bývaly hlavně kolem poledne a večer taverny na promenádě téměř plné, dnes nejsou často zaplněné ani z půlky. Je vidět, že lidé šetří – a to z většiny zemí, odkud sem zavítají. Nejvíc je tady slyšet čeština, rumunština, italština, srbština a samozřejmě řečtina. Řekové sem jezdí z oblastí, kde nemají moře. Sem tam zaznívá i němčina nebo angličtina.

Taverny nejsou zdaleka tak plné jako v dřívějších letech. Foto: David Hora

„Jídlo v restauracích se zdražilo možná až o 20 %. Všechno šlo nahoru,“ popisuje česká delegátka ve Vasiliki Eliška Tomuňáková. Dodává, že na řadě míst podražila i lehátka se slunečníkem. „Dřív stála dvě lehátka a slunečník 8 až 10 eur, teď je to i 10 až 15 eur. Ale také záleží, kde. Na té západní straně je to dražší. Třeba tady přímo ve Vasiliki jsou na pláži lehátka s konzumací, takže za ně zvlášť neplatíte,“ popisuje.

Pokud se budete chtít koupat na nedaleké pohádkové pláži Agiofili a jako dopravní prostředek zvolíte loď, kterou zde označují za vodní taxi, zaplatíte 5 eur.

Vodní taxí na pláž. Foto: David Hora

Ačkoliv se turistům dovolená oproti minulým rokům přece jen prodraží, obzvlášť někteří Češi poukazují na to, že u nás jsou ceny srovnatelné, někdy dokonce i vyšší.

Pita s fetou za 137 korun. Míchaná vajíčka s fresh džusem a kávou levnější než v ČR?

Pita se zapečenou fetou s rajčaty vyjde v oblíbeném občerstvení ve Vasiliki na 5,50 eur. Tedy při kurzu 25 korun za euro na 137 korun. Za jeden kus kuřecího špízu s hranolky a chlebem zaplatíte 1,70 eur, tedy zhruba 43 korun. O něčem takovém si v českých restauracích mohou hosté nechat v poslední době ve většině případů jen zdát. Třeba jen za opečenou klobásu zaplatí na některých turisticky oblíbených místech i kolem 90 korun.

Řecký jídelní lístek. Foto: David Hora

Anglická snídaně i s nápoji vyjde v přepočtu na necelé tři stovky korun. Foto: David Hora

Pokud si ve Vasiliki dáte velmi bohatou, takzvanou „anglickou“ snídani, zaplatíte j11 eur, tedy 275 korun. Na druhou stranu v ní ale máte i kávu a velkou sklenici pomerančového fresh džusu (3 dcl). Stejnou cenu dáte za míchaná vajíčka se slaninou, i tady máte v ceně oba zmíněné nápoje.

Pro srovnání, například v jihočeské metropoli zaplatíte za míchaná vajíčka s italskou slaninou nebo šunkou někde až 130 korun. Pokud si k nim objednáte kávu a tři deci fresh džusu, dostanete se zhruba na 300 korun, a nesedíte přitom na břehu moře v oblíbeném řeckého letovisku.

Řecko v pohodě. Ale ČR? Strach ze zvyšování cen…

Důvodem šetření mnohých Čechů na Lefkadě tedy prý nejsou vyšší ceny v místních tavernách, ale obava z toho, co se děje přímo v Česku, kde ceny rostou doslova z týdne na týden.

„Domluvili jsme se s manželkou, že budeme chodit jen na obědy. Snídaně a večeře si děláme sami. Máme ubytování s kuchyňkou. Není to tak, že by nás tady ceny v restauracích tak ohromily, ale bojíme se, co se bude dít doma. Víte, když každý den čtete několik článků o tom, jak hrozné to bude, jak nebudeme mít na energie, na jídlo… Člověka to tak nějak poznamená, začne šetřit, protože má strach,“ vysvětlil Zdeněk Malý, který přijel do Vasiliki ze severních Čech.

„Nepatříme mezi nejchudší, podnikáme, nemáme se vůbec špatně. Ale jak říká manžel, opravdu ty zprávy nepřidají. Jsme tady už potřetí, vždycky jsme si užívali, chodili na snídaně, večeře, zmrzlinu, kávičky… Teď jsme se tedy uskromnili,“ krčí rameny Jana. A Zdeněk dodává: „Určitě to přežijeme. Spíš, abychom to přežili i na podzim doma,“ pokyvuje nepříliš radostně hlavou.

Někteří turisté šetří nejen na návštěvách taveren, ale také třeba na výletech autem, která si dříve půjčovali více. Benzín je tady totiž přece jen dražší než v Česku. „Litr benzínu vyjde tak na 2,28 eura,“ popsala delegátka. To je zhruba 57 korun.

Šetří i Němci. A fronty před supermarketem…

Mezi těmi, kdo se rozhodli, že si na dovolené tentokrát dopřejí méně než jindy, jsou rozhodně nejen Češi. Například i mezi německými turisty očividně panují určité obavy z budoucnosti. „Zajdeme si na snídani i na oběd, ale ne každý den. Dříve jsme chodili víc. Tak není problém, koupit si jogurt, ovoce, nebo tady zajít do té skvělé pekárny a nasnídat se na balkoně. Koukáme přímo na moře, je to krásné,“ usmíval se starší pán, který prozradil, že je z Mnichova.

Že se turisté stravují v tavernách o něco méně než dříve, potvrzuje i delegátka. Jak ale říká, také ne všichni. „Třeba Angličané stále dost chodí. A i další turisté, samozřejmě i Češi, si do taverny také zajdou. Ale všimla jsem si, že hodně lidí jezdí nakupovat do Lidlu. Bývají před ním i fronty. Většinou jsou to auta s poznávací značkou Moldávie, Albánie, Srbsko. Rumunsko…“ popsala s tím, že hodně lidí si opravdu chystá jídlo i na pokojích, které často bývají vybavené kuchyňkou.

Covid roste, lidé už se ale příliš omezovat nechtějí

V posledních dnech i v Řecku zaznamenávají nárůst případů nákazy covidem.

„Vypadá to ale, že si lidi už na to tak nějak zvykli a nechtějí se omezovat. Roušky tady ale stále nosí například do lékárny,“ popisuje delegátka. Dodává, že i personál restaurací a taveren má mít od začátku sezony roušky. „Zatím nikdo nic o větších omezeních neříkal. Doufáme, že to vydrží do konce sezony,“ přeje si Eliška Tomuňáková.

Od 1. května zrušilo Řecko povinnost prokazovat bezinfekčnost jak při vstupu do země, tak i při pobytu.

„S ohledem na vysoký počet případů onemocnění covid-19 doporučujeme návštěvníkům Řecka, aby ve vlastním zájmu dodržovali základní protiepidemická opatření, jako je hygiena rukou a rouška nejen tam, kde je povinná, ale také všude tam, kde je shromážděno více lidí,“ píše se aktuálně mimo jiné na stránkách Velvyslanectví ČR v Athénách.

