Všechno zmanipulujete! Babiš pálil do veřejnoprávní novinářky. Velké dusno

Premiér Andrej Babiš vyzval ERÚ, aby zvážil zastropování cen u dodavatelů energií, kteří převezmou zákazníky skupiny Bohemia Energy. Tu spojil s praktikami šmejdů. Zároveň hovořil také o tom, že nadále počítá s tím, že se bude chtít setkat s prezidentem Milošem Zemanem. Je otázka, koho hlava státu pověří jednáním o sestavení vlády, a zda by Babiš případné pověření přijal.

„Máme tady velmi nepříjemnou situaci, kdy známý dodavatel energií Bohemia Energy oznámil, že ukončuje platnosti dodávky elektřiny a plynu. My jsme o této situaci věděli, bohužel ty informace chodily a řešili jsme to již od včera. Od rána máme k tomu jednání, teď jsme vlastně jednali také s ERÚ. Nejdůležitější je, že lidé nemusejí mít strach. Nemůže se stát, že by nedostávali elektřinu nebo plyn. To je samozřejmě to nejdůležitější sdělení, protože my tady máme mechanismus tzv. dodavatele poslední instance, to znamená, že šest měsíců od této bohužel negativní události si spotřebitelé můžou vybrat náhradního dodavatele,“ sdělil úvodem tiskové konference premiér Andrej Babiš.

U Bohemia Energy podle něj dlouhodobě docházelo k velice negativním jevům. „Nekalé obchodní praktiky, klamavé praktiky, dokonce šmejdovské praktiky, kdy skutečně tato firma nemá vůbec dobrou pověst. A ERÚ to řešilo opakovaně pokutami, ale tato zkušenost vlastně nás vede k tomu, abychom zásadním způsobem změnili zákon. Přece není možné prodávat nějaké zboží, které nemám nakoupené. To je skutečně velice nezodpovědné. A pan vicepremiér bude určitě podrobně informovat o tom, že my i hlavně kvůli této firmě jsme změnili ten zákon, tzv. zákon proti energetickým šmejdům,“ podotkl Babiš.

„Chtěl bych hlavně vyzvat dodavatele poslední instance, všechny dodavatele, a taky samozřejmě dceřinou společnost státu ČEZ, kde sedí zástupci ve správních dozorčích radách, aby udělali maximum pro to, aby zkrátka tato situace nebyla zneužita proti lidem. Není možné, aby skutečně tuto situaci někdo zneužil. K tomu, aby to nebylo zneužito, bych chtěl také vyzvat ERÚ, aby se zamysleli nad zastropováním té ceny pro toho dodavatele, pro tyto spotřebitele, kteří byli oklamáni, takže to je další věc, aby ERÚ promyslelo, jakým způsobem zabránit tomu, aby tito dodavatelé to nezneužili. Ale já doufám, že všichni jsme si vědomi, že 900 tisíc domácností, to vypadá tak, že bylo oklamáno, a že toto nenastane,“ zmínil Babiš.

Kromě tohoto případu podle něj také řešili nárůst energií pro občany. „V pondělí na vládu jsem požádal pana vicepremiéra, aby předložil ten návrh kompenzace pro 4,3 milionu domácností, kde chceme lidem zaplatit tu položku těch obnovitelných zdrojů, těch 500 korun, 2,5 MW, vychází to včetně DPH asi na 1 500 korun na domácnost. Ty zdroje získáme z toho, že jsme konečně zdanili ty solární barony, že jsme zdanili tento solární tunel a že pan prezident odsouhlasil ten zákon – a je to rozhodnutí vlády. Vláda to může rozhodnout, ale jsem přesvědčen o tom, že to takhle musíme rozhodnout. To je částečná kompenzace – a druhá věc, o které jsem mluvil v minulosti: ano, očekává se nárůst energií příští rok, ale máme tady možnost mechanismů snížení DPH z 21 % na nulu,“ sdělil Babiš, že chce, aby vláda tento zákon projednala a poslala jej do Sněmovny.

„Nikdo nepřijde o žádnou dodávku. Bude se dále zásobovat jak elektřinou, tak plynem. A všichni automaticky přecházejí do mimořádného režimu takzvaných dodavatelů poslední instance. To je nesmírně důležité, všichni budou dále dostávat svoji energii. V každém případě je třeba říct, že postupem doby, protože mají šest měsíců, aby přešli z tohoto režimu do režimu běžného, tak v této době pojedou v určitých cenových relacích, které právě stanoví ERÚ. A právě proto zde padla ta výzva, aby ERÚ v následujících hodinách domluvil se všemi dodavateli té tzv. poslední instance, aby dodávali energii v jednotných cenách, aby to bylo spravedlivé – a aby to byly ceny únosné pro zákazníky,“ doplnil následně Babiše Havlíček.

„Je třeba upozornit na to, že mohou být stále některé firmy, které můžou zneužít té situace, tak je třeba, aby zákazníci postupovali obezřetně, aby nepřecházeli nějak hekticky, rychle, mají na to dostatek času, a i proto jsme právě připravili nový zákon, energetický zákon, kterému se říká zákon proti energošmejdům, který eliminuje to šmejdovské chování,“ dodal Havlíček.

Celý čas lhali, rozčiloval se Babiš

„A vyplývá z toho, co říkáte, že se smiřujete s předsedou opoziční strany?“ ptal se dále reportér a Babiš se začal smát. „Smiřujete... vy to vždycky deklarujete, jako kdybych...,“ smál se Babiš. „My jsme volby vyhráli jako hnutí ANO, my jsme byli sami proti pěti, kteří měli jediný program. Ano, mají většinu ve Sněmovně a deklarují jednotu, takže je to samozřejmě jasná situace, a to není o smiřování, já to beru jako fakt, že to nastalo, a my – nevím, na kolik procent – skončíme v opozici – a na tuto opoziční roli se samozřejmě připravujeme. A nevidím nějaké problémy z naší strany. Takže my určitě z toho si uděláme analýzu, proč to nastalo, jak to nastalo, a uvidíme, jak se bude dařit koalici, která samozřejmě už dneska není schopná ani zdůvodnit ty svoje deklarace. Ty svoje lži. Vy jste se přece ptal pana Stanjury, kde ušetří těch 125 miliard. No neušetří. Protože celý čas lhali. To neexistuje. Není to možné. A když jsem viděl toho nového ministra zdravotnictví, který říká, že šest hodin čekat u lékaře je v pohodě, a potom říká, že vlastně zdravotnictví bude jen pro bohaté a že nebude dostupné pro všechny, tak to je skutečně neuvěřitelné. Já říkám, že my budeme opozice objektivní. My nebudeme a priori říkat na všechno ne, jak to říkal pan Stanjura a spol., a určitě budeme konstruktivní opozice. My nechceme nic zdržovat, nechceme komplikovat situaci v naší zemi,“ dodal Babiš, že vláda stále řeší aktivně problémy.

„Jedeme dál až do situace, kdy pan prezident pověří. A otázka je, koho pověří, a jestli bych to byl já, jestli takové pověření přijmu,“ sdělil Babiš, že své rozhodnutí chce vysvětlit nejprve panu prezidentovi.

Jak to bylo s prezidentem?

Následně redaktor CNN Prima NEWS vyjádřil ještě svou otázku k vládě a k prezidentu Zemanovi. „Vracím se ještě k tomu vyjednávání o nové vládě. Vy jste, pane premiére, říkal, že to nejdřív chcete probrat s panem prezidentem?“ začal svou otázku novinář. „Ale my nevyjednáváme o nové vládě. O nové vládě vyjednává pětikoalice,“ skočil mu do řeči Babiš. „Už jste si s panem prezidentem ale domluvil termín nějaké případné schůzky, nebo kdy by mohla být, protože zástupce koalice Petr Fiala už si domlouval schůzku s Milošem Zemanem ve chvíli, kdy bude převezený na normální pokoj,“ podotkl novinář. „Samozřejmě pokud mě pan prezident přijme, tak stejně jako pan Fiala ho navštívím. Takže ta moje žádost o schůzku tam samozřejmě je, stejně jako u pana Fialy, takže znovu opakuji: o žádné vládě nevyjednáváme, čeká se na ustanovení Sněmovny, čekáme, že tedy pětikoalice nás vyzve k jednání o ustanovení Sněmovny, to je ta první fáze. Druhá fáze je, že po ustanovení dává vláda demisi, a třetí fáze je, že pan prezident někoho pověří ustanovením vlády, takže my v této chvíli nic nezdržujeme, jsme konstruktivní, řešíme problémy a budeme pracovat až do poslední chvíle, než nastoupí nová vláda,“ sdělil Babiš.

Když poté navázala na tento dotaz reportérka Českého rozhlasu, Babiš se rozčílil. „Ještě jednou bych se chtěla doptat na ten včerejšek. Vy jste totiž teprve včera detailně řekl, co jste řešil s panem prezidentem v neděli. Vy jste řekl, že jste se bavili o nějakém povolebním vyjednávání, o tom, jak by to mohlo vypadat po volbách, a přitom jste již předtím avizoval, že tato schůzka se vůbec nebude týkat nějakého povolebního vyjednávání a že povolební vyjednávání jsou až od středy...,“ začala reportérka. „Já vždy, paní redaktorko, žasnu,“ skočil jí Babiš do řeči a pokračoval: „Já vždycky žasnu, jak vy všechno zmanipulujete.“

„Já se ptám na vaše vyjádření, pane premiére,“ bránila se však reportérka. „Já jsem měl první vyjádření včera. A já jsem se k tomu nevyjadřoval. A já nejsem povinen vás informovat o všem. Já jsem měl s panem prezidentem schůzku a následně byl pan prezident převezen do nemocnice a pan prezident zkrátka jenom zopakoval to, co říkal veřejně xkrát. A já jsem to včera řekl, protože včera to bylo poprvé, co jsem se vyjádřil. Takže ty vaše spekulace, že jsem se s ním nesetkal, že jsem zavolal záchranku a podobné nesmysly, tak to nedělejte, protože akorát matete občany. Není to pravda,“ zakončil Babiš.

