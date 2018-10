Všichni jsou zloději. Místostarosta připomněl politikům od Pirátů velmi, velmi nehezké věci, které dělali…

Na svém facebookovém profilu napsal, že ostatní strany voliče mystifikují. „Ve filmu Hra si tajemná kancelář hraje s Michaelem Douglesem i diváky. Hrou na realitu a dokonalou mystifikací dokáže všechny přesvědčit, že se hlavní postavě děje něco příšerného.

Stejnou hru předvádí řada stran na komunální úrovni, kdy se staví do role agentury a občany přinejmenším mate,“ napsal v úvodu svého článku.

Lež jako nástroj kampaně. Přeběhlíci

Lež se podle něj stala mimořádně nadužívaným nástrojem v politické kampani. Forma je prý povyšována nad obsah, který často chybí. Do popředí se podle něj dostávají strany, které přízeň voličů staví víc na vlastní image „ultimativního zachránce než na programu a nabízení reálných východisek“.

„Jistě – není to nic nového, se stejným neprogramem a sázkou na image vyhrálo hnutí ANO dvoje volby. Ale právě komunální úroveň naprosto jasně a bez obalu ukazuje důsledky této bezobsažné politiky postavené jen na kritice ‚těch nahoře‘,“ píše Pek.

„V Praze 10 strategii kritické lži a nulového programu praktikuje i strana Pirátů. Agresivnější odnož republikové strany, která se na komunální úrovni proslavila vytrvalou kritikou či podáváním trestního oznámení na cokoliv, co se jim nelíbí, a to bez ohledu na to, zda se ostatní na řešení shodnou a je legální. Zároveň se jim daří budit dojem, že ‚jsou jiní‘, což je vzhledem k množství přeběhlíků na kandidátce až směšné. Lídryně kandidátky byla do současného zastupitelstva zvolená za Zelené, její manžel šel do minulých voleb v dresu TOP 09, třetí místo na kandidátce obsadil člověk, který dříve kandidoval za Svobodné a Realisty. To dokládá, pravda, kromobyčejnou názorovou pestrost. Ale člověk znalý poměrů komunální politiky se nutně musí ptát, zda bude vůbec existovat vnitřní shoda ve věcech nutných k vedení města a s kým takový slepenec dokáže spolupracovat a být ‚čitelný‘. Pokud je jediným spojovacím článkem zášť, je to pro praktickou komunální politiku zoufale málo,“ říká Pek.

Odsouzený z VLASTy

Paralelně k tomu vzniklo podle Peka vlastně obdobné hnutí, které posbíralo „více či méně úspěšné přeběhlé komunální politiky“, čímž míní hnutí Starostové pro Prahu. V přístupu k personální politice se tyto dva spolky dle něj prakticky neliší. „Zatímco Piráti všechno kritizují, jako kdyby u toho nebyli, ti druzí všechno chválí, jako kdyby to zařídili oni. Obě partaje či sdružení mají jedno společné: v době, kdy pracovat mohly, toho zatím moc neukázaly,“ uvádí Pek.

Úsměvný je podle něho také postoj opozičního hnutí VLASTA, „které dva roky kritizovalo senátorku za to, že sedí v radě městské části, aby do boje o starostenský post vyslalo senátorku, která tak chce proti kumulaci funkcí bojovat zřejmě tím, že bude mít dvě“.

„Dva roky jsem byl opozičním zastupitelem a konstruktivní kritiku vnímám jako základ smyslupné opoziční práce. To se ale týká pouze kritiky, která se opírá o fakta a nabízí proveditelná řešení,“ píše místostarosta.

Jako příklad uvedl, že koalice VLASTA, jejíž součástí byli v minulých volbách i Piráti, chodila po oblasti Slatin a místní nechala podepisovat petice i „proti vyvlastňování pozemků“, přestože se žádné vyvlastňování nechystá – a logicky ze zákona ani není možné.

„Opoziční ‚Všichni jsou zloději‘ se přetavilo do skutečnosti, že jediný pravomocně odsouzený člen zastupitelstva byl z jejich kandidátky,“ rýpnul si do VLASTy Pek.

Lež nástrojem Pirátů

„Lež se pro ně stala legitimním nástrojem politického boje, proti kterému vlastně neexistují účinné obranné prostředky. Často od nich slyšíme lži, že jsou zakázky přidělovány přátelům, přestože se veřejně soutěží, a kdo je zloděj. To vše s absolutní neznalostí zákonných procesů a způsobů jednání orgánů města a koaliční práce. Kritériem jejich ‚neomylnosti‘ jsou obdivné komentáře pár jejich fanatických obdivovatelů, jejichž úkolem je vyvolat dojem, že všichni ostatní jsou špatní. A ‚lid‘ to pořád baští stejně jako Babišovy koblihy a legalizuje tak lež,“ říká místostarosta Pek o Pirátech.

Výsledkem opoziční práce Pirátů je podle něho jen zahlcování úředníků žádostmi podle zákona o svobodném přístupu k informacím a podání několika trestních oznámení, o jejichž stavu nikdo nemá žádné informace.

„Jejich program je podobně nesmyslný jako jejich ‚antiprogram‘. Slibují opravy budov, které město nevlastní. Slibují nulovou toleranci hazardu, kterou z radnice městské části prosadit nemohou. Slibují řešení, která, kdyby je skutečně chtěli prosadit, samotné je dostanou do konfliktu se zákony. Spoléhají na neinformovanost lidí – na to, že se nikdo nebude ptát ‚jak‘. Spoléhají na to, že kulisy, které si pro své politické představení postavili, zabrání lidem rozhlížet se mimo jeviště jejich hry. Držet v permanentním strachu a obavě, aby nebyl čas přemýšlet. Hledat nepřítele tam, kde není. Klasický dogmatický propagandistický model. Přeji si, aby jejich hru na iluzi jediného možného zachránce politiky voliči prohlédli dříve, než bude město stát nad stejnou propastí, jako hlavní hrdina v závěru zmiňovaného filmu,“ uzavřel své varování Pek.

autor: Lukáš Petřík