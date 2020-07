Všichni kolem Hřiba jsou v pohodě, zato Pospíšil je v šoku. Podívejte se, kdo hledá pro primátora ředitele

Matěj Kubíček, který provedl předvýběr kandidátů na funkci ředitele magistrátu, je z Pirátské strany. „Nezjišťovala jsem si, kde je členem. Je mi to jedno. Vycházím z vlastních zkušeností s touto společností. Je to naprosto nestranný profesionál,“ reagovala zastupující ředitelka magistrátu Zdena Javornická. „Jsem v šoku,“ zareagoval Jiří Pospíšil. Informaci přinesly Novinky.

Na Novinkách vyšel článek, že se pražské vedení pod Zdeňkem Hřibem snaží marně vybrat ve výběrových řízeních ředitele magistrátu. Již dvakrát pokus skončil neúspěchem, a proto si na třetí pokus Praha najala náborovou agenturu, která by provedla předvýběr. Nově však vyšlo na veřejnost, že tím byla pověřena firma Matěje Kubíčka, který je zároveň členem Pirátů. Firmu pověřenou předvýběrem, Monster, si Praha najala ještě před otevřením třetího výběrového řízení.

„Měli jsme dvě neúspěšná výběrová řízení. Navrhovala jsem politikům, abychom se v rámci personálního předvýběru obrátili na agenturu, která se tímto zabývá. Politici nevěděli, o jakou agenturu se jedná,“ vysvětlovala Novinkám postup zastupující ředitelka magistrátu Zdena Javornická.

Matěj Kubíček je členem pražských Pirátů od podzimu roku 2019. Podle Novinek tedy jde o to, že předvýběr kandidátů pro komisi, které bude předsedat pirátský primátor, vytvořil člen stejné strany. Javornická v tom však problém nevidí. „Nezjišťovala jsem si, kde je členem. Je mi to jedno. Vycházím z vlastních zkušeností s touto společností. Je to naprosto nestranný profesionál,“ vysvětlila.

Problém v tom podle Novinek nevidí ani samotný primátor Prahy Zdeněk Hřib. „Zdena Javornická přistoupila k tomu, že najala profesionální personální agenturu s cíleným marketingem, která je schopná se kvalifikovaně rozhlédnout po trhu práce. Její volbu nadnárodní společnosti Monster jsem nerozporoval,“ popsal Hřib.

Novinky oslovily i samotného Kubíčka. „S panem primátorem nejsem v podstatě vůbec v kontaktu. Jsem členem Pirátské strany, ale nemám tam žádnou funkci. V kontaktu jsem byl pouze s paní ředitelkou,“ odmítl střet zájmů. Prý se tedy vedení Prahy obrátilo na Kubíčka proto, že předchozí dva kandidáti na funkci za moc nestáli a potřebovali, aby se jim tam přihlásil někdo dobrý.

Se svým týmem mají vytipováno osm lidí a se třemi se již prý viděl. Výběr je nyní na Zdeně Javornické. „Ve složení té budoucí komise jsme si prošli životopisy a řekli jsme si, které lidi bychom chtěli. To ještě neznamená, že se přihlásí. Výběr, který tam v současné době je, je primárně výběr primátora. Ředitele magistrátu jmenuje on,“ řekla Javornická. Nakonec se do výběrového řízení přihlásilo pět kandidátů.

Člen koalice na pražském magistrátě, Jiří Pospíšil, je ze zprávy, že předvýběr kandidátů dělal Pirát, v šoku. „Jsem v šoku. Budu si to prověřovat a budu chtít vědět, jak byla firma vybrána a proč nám to nikdo neřekl. Považuji to do jisté míry za chybu, protože to může výběr zpochybnit,“ popsal. Další člen koalice, Jan Čižinský, však práci, kterou vykonal tým Matěje Kubíčka, nepovažuje za zásadní a nenazval by to předvýběrem kandidáta. „To, že někdo někoho oslovil, je dobře, ale nepřikládám tomu žádnou váhu. Názor si udělám sám,“ reagoval. Hlavní slovo podle něj bude mít výběrová komise, která se skládá ze tří předsedů koaličních stran, zástupce opozice, ředitelky Javornické a ještě jednoho úředníka.

