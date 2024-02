Všichni občané schopní bránit ČR, na seznam. Pavel podpořil administrativní odvody

V pořadu Za pět minut dvanáct na TV NOVA prezident Petr Pavel zdůraznil potřebu posílení počtu příslušníků aktivních armádních záloh. Sám podporuje diskusi o možnosti zavedení administrativních odvodů do armády. V souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem upozornil na nedostatečnou podporu ze strany západních zemí pro Ukrajinu a chybějící jasné zakázky od vlády, které by podpořily růst produkce v obranném průmyslu.

reklama

Podle prezidenta Petra Pavla je třeba posílit počet příslušníků aktivních armádních záloh. Ten by měl být vyšší než třicet tisíc příslušníků profesionální armády, uvedl prezident v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Strategické dokumenty armády k roku 2030 počítají s třiceti tisíci vojáky z povolání a deseti tisíci příslušníky aktivních záloh, k září 2023 bylo v armádě přibližně o dva tisíce vojáků méně, než co je cílem, a jen 4 300 vojáků aktivní zálohy. „Tam se rozhodně ani neblížíme,“ dodal Pavel a připomněl platný branný zákon, který ukládá účast na obraně státu všem lidem dovršeným 18. roku až do 60 let.

„Obrana státu není jen záležitostí profesionální armády. Účast na ní může být různá, ve formě civilní služby i základního výcviku, aby každý člověk, který je toho schopen a má k tomu předpoklady, získal základní dovednosti,“ řekl prezident Pavel. „Je to na věcnou diskusi, jakými způsoby lze připravit více lidí k možné účasti na obraně státu.“

Prezident by tak podpořil možnost zavedení administrativních odvodů do armády pro získání přehledu o tom, s kým může být pro případnou obranu státu počítáno. Pavel uvedl, že by odvody neměly být vnímány jako předstupeň pro obnovení základní vojenské služby. Ta v Česku existovala od dob první republiky až do roku 2004, kdy byla definitivně zrušena a Armáda ČR byla transformována na profesionální armádu.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 6% Nemá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30900 lidí řekl tehdy MFD Klaus.

Dnes je obnova základní vojenské služby považována za nereálnou. Podle náčelníka Generálního štábu Armády ČR v důsledku toho stát každoročně přichází o čtyřicet tisíc lidí v zálohách. „Osobně si myslím, že Česká republika někdy v budoucnosti bude muset začít uvažovat o nějaké nové formě vojenské služby, ať už povinné, nebo dobrovolné, ale prostě budeme muset hledat mechanismy, jak generovat zálohy,“ řekl Řehka v rozhovoru pro iRozhlas.

Pavel na Nově dále uvedl, že udělil povolení sloužit v ukrajinské armádě dvaceti českým občanům. Na základě doporučení Ministerstva vnitra a obrany bylo dalších 56 žádostí zamítnuto. Žadatelé podle slov Pavla nesplnili podmínky pro vyhovění, jako je například to, že proti nim není vedeno trestní řízení. Povolení nebylo uděleno ani příslušníkům aktivních záloh armády.

K rusko-ukrajinskému konfliktu prezident uvedl, že je obdivuhodné, jak a s jakým odhodláním se Ukrajinci dokázali ubránit ruské přesile. Udivila ho i neschopnost ruské armády dosáhnout svých cílů. Rusko se během dvou let války sice dokázalo poučit z chyb a zmobilizovat vojenský průmysl, podle Pavla však zatím nedokázalo dosáhnout výraznějších úspěchů.

Anketa Je Petr Pavel dobrým prezidentem? Je 2% Není 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22362 lidí

Sám vnímá situaci tak, že obranný průmysl má dostatečnou výrobní kapacitu, avšak nedostává dostatečný počet jasně definovaných a zaručených zakázek ze strany vlády, což brání významnému nárůstu produkce. „Absence jasných vládních zakázek spolu s garancí odběru je příčinou toho, že obranný průmysl zdaleka nedosahuje té kapacity výroby, kterou by mohl mít,“ uvedl Pavel.

Že západní země nedokázaly Ukrajině dodat dostatečné počty techniky a munice k úspěšné protiofenzivě, je podle Pavla dluhem západních zemí. Nedostatečná západní pomoc Ukrajinu limituje.

Ukrajina nicméně podle prezidenta za poslední dva roky dokázala získat zpět anektovaná území, vytlačit ruskou flotilu ze západního Černomoří a udržet bojeschopnost armády i odhodlání obyvatel pro obranu země.

Konflikt rychle neskončí, míní Pavel. A to převážně proto, že Rusko ani Ukrajina nejsou schopny dosáhnout svých cílů. K jednáním by mohla vést až oboustranná únava z konfliktu.

Rozšíření konfliktů proti státům NATO se prezident Pavel zatím neobává: „V současné době je Rusko natolik oslabeno válkou proti Ukrajině, že by neriskovalo jakýkoli konflikt se zeměmi NATO.“ Nedá se to však do budoucna vyloučit, a to zejména v případě, že by Rusko na Ukrajině dosáhlo výraznějších úspěchů.

Psali jsme: Ministryně Černochová: Co všechno děláme s Petrem Fialou, aby se "ruSS*k "nedostal až k nám domů „Ukrajina poražena. Další zbraně? Jen více obětí.“ Český generál má jasno „Ukrajina krvácí za nás.“ Z Brna vyletěla výzva evropským politikům Stovky lidí v Praze vyrazily do ulic na podporu Ukrajiny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama