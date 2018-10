Všichni odpůrci Babiše v jednom šiku. Takto to po volbách vypadá v Plzni

Počet mandátů mají stejný, jak ANO, tak ODS má mandátů třináct; i když ANO přesvědčivě zvítězilo s 488.324 hlasy, bude povolební matematika poněkud odlišná od logiky. Ódéeska obsadila druhý post s počtem 486.401 hlasů, to pro ilustraci.

„Kucí“ se domluví?

Obzvláště rád uvádí jeden z plzeňských „kmotrů čili strejčků“ osobité pořekadlo: „I když se nezvítězí, může se vyhrát.“ Ostatně, tito pánové rekrutující se vesměs z bývalé „elity hospodských“ údajně „nastoupili“ i na samotného kandidáta za ANO na post primátora, dosluhujícího šéfa kontrolního výboru Magistrátu města Plzně Romana Zarzyckého. Cvrlikali si to vrabci na střeše, i když oficiálně se neřeklo pochopitelně nic. Je však pravdou, že na závěr volební kampaně ParlamentníListy.cz zaslaly panu Zarzyckému několik otázek pro ostré interview, mj. právě o tlaku kmotrů na jeho osobu či jak se vypořádá s neblahým dědictvím pánů beze jména, kteří ovlivňují život nejen velké Plzně už nejméně dvě desítky let. A počítáme-li jejich někdy i vekslácké aktivity před listopadem, pak ještě déle. Roman Zarzycký nám nejen neodpověděl na avizovaný e-mail, ale od té doby s naší redakcí nekomunikuje.

Piráti ani nebudou bukanýry

Obdobně je to s plzeňskými Piráty. Lukáš Bartoň, jejich poslanec za region, absolvent Západočeské univerzity v Plzni, jakmile vidí našeho redaktora, přehlédne ho jako mlhu, natož aby pozdravil či prohodil obligátní anglosaské „Jak se máte“. U pana poslance je zajímavý fakt vztahu s ODS prostřednictvím paní bývalé rektorky Západočeské univerzity, dnešní poslankyně za ODS Ilony Mauritzové. Ta si ho už před rokem po proběhlé veřejné diskusi o prezidentské funkci nemohla vynachválit a šušká se, že mladý poslanec jí naslouchá i nadále. Ilona Mauritzová stejně jako Martin Baxa sveřepě odmítají rozhovory pro ParlamentníListy.cz, pan exprimátor a krajský exradní Baxa o něco více nonšalantně s odůvodněním svou pracovní zaneprázdněností. Piráti tedy bez nadsázky jistě vyslyší vábení ODS, jestliže jsou poměrně antibabišovsky založení.

Topka kope a odkopává

Kam se přichýlí TOP 09, bude otázkou. Sice minulé radniční koalici ČSSD–ODS, jakož i té předminulé ODS–ČSSD kopala do výše kotníků, jde však bez nadsázky o pravicovou stranu, která by muže číslo jedna ANO 2011 nejraději vymazala, a to neodkazuji jen na připravovaný soudní spor Kalousek versus Babiš ohledně jejich slovní přestřelky v Poslanecké sněmovně. A ať chceme, nebo ne, předseda strany Jiří Pospíšil, europoslanec a krajský zastupitel, budoucí plnohodnotný správce a pokračovatel filantropky Medy Mládkové, který by rád vedl hlavní město Prahu, stranu jistě „koučuje“ podle něj správným směrem – doprava a k eurofederalismu. Zatím se TOP 09 esemeskou od Ondřeje Ženíška diví, kam ji postrkáváme, ale možná, že až budete číst tyto řádky, bude v Plzni zvoleno.

Třešničky již byly sklizeny. Dávno

Komunisté jsou jednoznačně mimo hru. S nimi si nikdo bábovičky na hřišti nepostaví už nějaké období – na městě. Na kraji tomu bylo za minulého hejtmana jinak. KSČM má tři mandáty, které by se jistě někomu šikly, ale protože je podle oponentů „extremistická“, nikdo si jí v dodnes silně katolicky poznamenané Plzni nevšimne.

Horákyně…

KDU-ČSL jakožto „klidná síla“ má čtyři mandáty. Včetně relativně oblíbeného a hlavně bez diskuse usilovně pracujícího bývalého náměstka Petra Náhlíka, který se dopravě ve městě a kolem ní věnuje řadu let. Do „zastupka“ se preferenčními hlasy dostal také neúnavně pracující šéf Charity Jiří Lodr. Strana je tedy v pozici chytré horákyně a jedna i druhá strana souboje by nebyly soudné, kdyby KDU-ČSL – Pravou volbu pro Plzeň odsunuly nebo na ni taktně zapomněly.

Beze změny, a tudíž bez starostí

S hurónským smíchem bychom jistě zaznamenali návrat sociálních demokratů na plzeňskou radnici, byť mají jen a pouze tři mandáty tak jako nechtěná KSČM. Podle miliskování obou zástupců dosluhující koalice na tiskové konferenci k vyhodnocení společného oranžovo-modrého vládnutí nejen v budově vyzdobené Mikolášem Alšem (tedy radnici) to vypadá, že si lepší kooperaci snad ani nelze představit. Jistě by to bylo pro ně dobré, protože všichni se tak nějak znají – včetně v úvodu jmenovaných kmotříků, lobbistů, „pánů Richelieu“, zákulisních hráčů a tak podobně.

…poslední…

Už dnes znějí po krajské metropoli hlasy, že řada obyčejných občanů volila naposledy. Proč? „Stejně to dopadne jinak, než zvolíme, tak ať si dělají dál svá šméčka,“ říkají místní a nahrávají tak těm, kteří vidí přímou volbu starostů jako zásadní a možná poslední oživení demokracie u nás.



autor: Václav Fiala