Všichni se necháme očkovat! Zpěvák Ruppert má výzvu pro národ. Jinak...

Na jaře prý všechno hodnotil podstatně pozitivněji než dnes. „Mně se strašně líbilo, že jsme se postarali o sebe navzájem. Ale nejenom v rámci rodiny, ale celýho toho národa. V tom nejhezčím slova smyslu. To slovo národ, jak bývá často pejorativní, tak to bylo najednou hezký," poznamenal Ruppert, že lidé se semkli podobně jako při sovětské invazi do naší země v srpnu 1968.

Ale teď už podobné sepětí společnosti nevidí. „Myslím si, že je to tou deziluzí, kterou prožíváme. Spousta lidí už se dostala na hranu,“ zdůraznil Ruppert v rozhovoru s Barborou Tachecí na vlnách Českého rozhlasu. A že světlo na konci tunelu nevidí ani herci, ani restauratéři. Kvůli restauratérům na něj občas padají chmury, i když byl vždy životním optimistou.

Optimistu však v sobě nakonec přece jen nezapřel a věnoval pár slov vakcíně proti nemoci covid-19.

„I když já si myslím, že v určitém ohledu se začíná objevovat světélko na konci tunelu – a to je ta vakcína. Já doufám, že se podaří sehnat těch vakcín co nejvíc. A zrovna teď bych chtěl apelovat na ty moje sousedy a spoluobčany, na národ, abysme se všichni nechali očkovat. Já pevně věřím, že ta vakcína podlehla takovému testování, že bude bezpečná. A až na mě přijde řada, tak se určitě nechám očkovat, podobně jako britská královna,“ sdělil Ruppert.

Je přesvědčen, že smyslem lékařství je pomáhat lidem a v tomto smyslu věří lékařům, že opravdu budou chtít lidem pomoct. A stejně tak věří vědcům, že dělají, co mohou, aby vakcína proti covidu byla bezpečná.

Zpěvák zabrousil i do politiky. Konstatoval, že by se politice měli věnovat ti nejlepší z nás, ve smyslu nejmoudřejší a nejmravnější. Měli by to být lidé, kteří mluví pravdu, ale také dokážou hájit svoje názory, byť jsou třeba nepopulární.

Tyto kvality viděl např. ve Václavu Havlovi a pak občas také v Miroslavu Kalouskovi.

Ve vládě Andreje Babiše žádné státníky nevidí. „Zatím se mi to jeví tak, že naše vláda není expertem vůbec na nic. Tam nejsou už vůbec žádný státníci, ani politici. Ještě před pár lety to byli aspoň politici,“ kroutí hlavou Ruppert nad premiérem Andrejem Babišem a vládou.

Jedním dechem však dodal, že v létě volala po rozvolnění opatření většina společnosti, Babiš toto přání vyslyšel, ale v září už bylo nakažených tolik, že měla vláda zatáhnout za záchrannou brzdu. A neudělala to. „A tady už nemám slov, protože on to neudělal, protože věděl, že by se to dotklo jeho voličů. Kdyby se to dotklo jen jeho nevoličů, tak je mu to jedno. V tom je ta jeho nestátnickost,“ nešetřil kritikou na Babišovu adresu Ruppert. Ani na jaře vláda neměla situaci pod kontrolou, lidé si pomohli sami, když si sami šili roušky a seděli doma.

Babišovu kabinetu také vyčetl, že už na jaře bylo špatně, když vláda uzavřela hranice směrem ven z republiky, dle něho to bylo nesmyslné opatření. Vytvořil se tím příklad pro budoucnost, který už jednou Češi přijali a hrozí, že se toho někdo v budoucnu může chopit.

