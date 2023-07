Všimněte si toho jazyka... Fialu dohnala jeho vlastní minulost. Vytaženo z archivu

reklama

V příspěvku na facebooku připomněla senátorka Jana Zwyrtek Hamplová výrok Petra Fialy (ODS) z roku 2016 o kvótách na člověka a o imigrační strategii Evropské unie. Tehdy prosazovatele kvót měl za lidi postrádající zdravý rozum, kteří jednají proti zájmům evropské civilizace. „Nenechme si nikým namluvit, že státy, které nechtějí kvóty, jsou nesolidární a protievropské, že lidé, kteří odmítají kvóty, jsou nehumánní a sobečtí nacionalisté. Je to přesně naopak: prosazovatelé kvót ztratili nejen zdravý rozum, ale i úctu k lidem, k hodnotám, k suverenitě národních společností, k lidské důstojnosti a jednají proti zájmům evropské civilizace," upozornila Hamplová na útržek z Fialova blogu z 2. května 2016.

Dodala, že za tu dobu Fialovi stihly narůst vlasy a ve svých názorech zcela otočil. Měl by dle jejího názoru říci, čí názory skutečně nyní prosazuje. „Mezitím mu narostly a zhnědly vlasy a zcela otočil… V koho dresu, když Česká republika to evidentně není, by měl konečně přiznat... Našemu premiérovi nelze věřit už ani pozdrav…“ napsala Hamplová.

Nedávno Fiala podpořil migrační reformu, která zavádí tzv. povinnou solidaritu. Dohoda ministrů vnitra Evropské unie na migrační reformě je dle jeho slov rozumná a v souladu s dlouhodobými zájmy České republiky.

Fialovou změnou postojů k Evropské unii i ohledně dalších témat se zabýval i Petr Hlávek s Tomášem Břicháčkem v komentáři zveřejněném na stránkách Institutu Václava Klause. „Premiérovo souznění s Bruselem paradoxně přichází v době, kdy se evropská integrace propadá do nejbídnějšího stavu v celých svých dějinách. Unijní orgány se vymkly kontrole. Integrace v jejich pojetí zmutovala do bezhlavé centralizace, všudypřítomné regulace a ideologizace,“ stojí v komentáři, a že Evropská unie navíc zájmům občanů České republiky nikdy nebyla vzdálenější.

V tomto komentáři byly také připomenuty některé Fialovy výroky z doby mezi léty 2010 až 2016. „Potřebujeme, aby čeští zástupci reprezentovali Českou republiku v Bruselu, a ne Brusel v České republice,“ je jeden z výroků, který by dnes asi už znovu neopakoval.

A není to zdaleka jediná kritika na adresu Bruselu z úst nynějšího premiéra. Bruselské recepty dle jeho slov zkrátka nefungují. „Kdekdo se zaklíná Evropou, spoléhá na nějaké bruselské recepty. Znáte nějaký, který opravdu funguje? Já tedy ne. Když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že to, co funguje na národní úrovni, na úrovni Bruselu selhává,“ řekl před lety Fiala. A podle autorů komentáře jsou Fialova nynější slova, kdy ve svém postoji k Evropské unii zásadně obrátil, pouze „klamným PR“ – Unie totiž žádnou změnou za tu dobu neprošla.

