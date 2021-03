Vtip o Fero Lakatošovi a řev na novou hlavní hygieničku: Nenechme si vnutit svět pomatenců, nabádá ombudsman Křeček

reklama

„Fero Lakatoš dnes vykradl svůj vlastní byt. Fero dodržuje karanténu a pracuje z domova. Buď jako Fero“ – tento slovní vtípek, který v souvislosti s vládními opatřeními sdílela Svrčinová v říjnu 2020 na svém facebookovém profilu, vyvolal bouři.

S blížícím se nástupem do její nové funkce není divu, že onen příspěvek se začal masivně šířít po českém internetu. Svrčinová posléze svůj účet raději celý smazala. „O co vám jde? Nevím o tom vůbec nic. Opravdu nechápu, jak se mi to na profilu objevilo. Nic takového se mi nelíbí, a proto jsem absolutně zrušila svůj profil,“ sdělila na dotaz iDNES.cz, proč zmizel i celý její facebookový profil.

Podle ombudsmana Křečka to s takovým vtipem rozhodně není tak horké. „Prý rasistický. O tom, jak si Fero vykradl vlastní byt, protože musel pracovat doma. A kdo se tomuto vtipu zasmál, nebo jej dokonce sdílel na sociálních sítích, je rasista a jako takový by neměl mít přístup k jakýmkoli, natož pak státním funkcím. Je to prý vtip o Romech. Opravdu? A to je patrné z čeho?“ táže se.

Je pro něj až nepochopitelné, kam jsme se to dostali, když se v Čechách odjakživa vypráví vtipy o Skotech, Cikánech, Židech, Rusech. „Dosud nikoho nenapadlo to považovat za rasistickou, náboženskou nebo národnostní diskriminaci,“ dodává Křeček. Stejně tak se vypráví vtipy o manželích a manželkách, ale nikoho snad dosud nenapadlo – alespoň veřejně – to prohlašovat za genderový přestupek hodný odsouzení.

Obává se, že tito samozvaní ochránci jakýchsi nových pořádků nás vedou světa, kdy zakážeme pohádku o Červené Karkulce, protože v ní je třeba rozpárat břicho vlkovi, což je zjevně týrání zvířat. Nebo Tři oříšky pro Popelku neboť tam se kvalita ženy posuzuje podle velikosti nohou a nikoliv podle genderových představ o posuzování pohlaví.

„Nenechme si vnutit tento svět pomatenců,“ vybízí Křeček s tím, že vtipy ani pohádky nevyzývají k násilí, nejsou nenávistné a nedeformují naši představu o lepším světě, o který bychom měli usilovat. Jeho realizace totiž spočívá v něčem úplně jiném, než si stěžovatelé třeba na blbé vtipy představují. „Problém máme tam, kde jej vtipoví Koniáši nechtějí vidět. Totiž v tom, že žádný vtip nevytvořil Chánov,“ uzavírá veřejný ochránce práv.

