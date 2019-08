Vůdce českých studentských klimastávek strašil přes kameru mrtvou planetou. A Greta žádné novináře nevykázala

Mladí lidé dál stávkují a bojují proti globálnímu oteplování. Zakladatel stávkového hnutí Fridays for Future v Česku 17letý Petr Doubravský společně s členem hnutí Markem Jankovským v pořadu Rozstřel na serveru iDNES.cz varují, že pokud lidé nezačnou do 12 let zásadním způsobem omezovat emise skleníkových plynů, bude to mít katastrofické a nevratné následky.

„Trpím dost environmentálním žalem, jen občas to má nějaké pauzy,“ oponoval hned v úvodu zakladatel hnutí Fridays for Future Petr Doubravský poznámce moderátora Vladimíra Vokála, že vypadají celkem v pohodě, než aby měli deprese z globálního oteplování. „Člověku je úzko z toho, že se svět řítí do záhuby, že probíhá klimatická krize, a také z toho, jak málo toho já jako jednotlivec můžu pro záchranu klimatu udělat,“ dodal sedmnáctiletý student.

Jeho přísedící kolega Marek Jankovský jej ale neváhal povzbudit a nabídl o něco pozitivnější pohled na věc. „Lidstvo má naději,“ věří člen organizace Fridays for Future. „Musí však začít rychle jednat,“ zdůrazňuje student a dodává, že minimálně jsme se měli držet Pařížské dohody, která má za cíl udržet nárůst teploty do 1,5 stupně Celsia.

Příliš času na záchranu lidstva prý už nezbývá. „Na záchranu planety má lidstvo zhruba 12 let,“ varuje Jankovský, že pokud se problém nezačne brát vážně, bude to mít katastrofické následky. A jak by si takovou záchranu planety představoval? „V Česku můžeme začít zavírat uhelné elektrárny, které vypouštějí obrovské množství emisí CO2. Můžeme začít s těmi, které vypouštějí nejvíc emisí a jsou nejméně efektivní. Těch je v Česku hned několik, můžou to být třeba Počerady. Zároveň je nutno začít snižovat těžbu uhlí,“ dává za příklad Jankovský některá z řešení.

Studenti zdůrazňuji, že nevarují před žádnými výmysly. Za změnou klimatu stojí jednoznačně člověk, což prý potvrzují i vědci napříč obory. „Asi 96 procent klimatologů se shoduje, že změny klimatu existují, a že jejich příčinou je lidská činnost,“ říká Doubravský.

Nejvíce emisí momentálně prý vypouštějí Čína a Spojené státy, z historického úhlu pohledu má však podle studentů největší zodpovědnost Evropa. „Jak můžeme chtít po Číně, aby snižovala emise, když nedokážeme, že emise může snížit i země, která je na tom tak ekonomicky dobře jako Česká republika,“ lamentuje stávkující student Jankovský.

Svět se ocitl na rozcestí a musíme si vybrat mezi budoucností, nebo tím, že se několik následujících let budeme chovat tak neudržitelně jako doposud, pokračuje Jankovský. „Na mrtvé planetě, která se oteplí o 5 stupňů Celsia, se průmyslu a ekonomice tak dařit nebude,“ dodává.

„Studenti nemají na výběr než stávkovat. Jsou tu lidé, kteří mohou něco dělat, a oni to nedělají. To jsou v první řadě politici, na jejich nečinnost chceme upozornit,“ připomíná zakladatel hnutí a podotýká, že levnou alternativu fosilních korporátů vidí v obnovitelných zdrojích energie.

„Chceme zprostředkovat dialog mezi politiky a vědci. Nepotřebujeme, aby nás politici podporovali. Chceme, aby naslouchali vědcům,“ upřesňuje záměry organizátorů stávek Doubravský, vědom si toho, že s řešením klimatické změny těžko přijdou děti.

Své řekl i k nedávné události, kdy šestnáctiletá aktivistka Greta Thunbergová, nejznámější tvář hnutí Fridays for Future, vykázala ze summitu na podporu klimatu ve švýcarském Lausanne novináře. Média označila za viníky špatné nálady. Studenti ji však brání. Novináři prý nerespektovali soukromí. „Furt máme mít právo na soukromí. Novináři nesměli být na části jednání i v předchozích dnech, ale to navrhoval někdo jiný než ona. Rozhodně to není tak, že by Greta vykázala novináře,“ zastal se na závěr Doubravský bojovnice za ochranu životního prostředí.

