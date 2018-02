Vy Bakalovi kreténi! S rozsudkem, že Babiš byl estébák, je to prý úplně jinak

„Ne, vy Bakalovi kreténi. Soud pouze rozhodl, že Ústav paměti národa není legitimován být stranou žalovanou, takže Babišovu žalobu zrušil. Kurva, když už o něčem chcete psát, přečtěte si rozsudek a poraďte se s redakčním právníkem, co je v něm psáno,“ podotkl Kotrba rozčíleně.

Šéf Strany svobodných občanů Tomáš Pajonk se kauze věnoval rovněž na svém facebookovém profilu. I přesto, že vůči Babišovi cítí antipatie, rozhodl se některé věci v souvislosti s rozsudkem o StB uvést na pravou míru.

„Babiš žaloval Ústav paměti národa za to, že jej vedl ve spisech jako agenta spolupracujícího s StB, přičemž se opíral o svědectví jiných bývalých členů StB. Soudy nižších instancí mu daly za pravdu, a tak se postupně kauza dostala až k soudu ústavnímu, který kauzu vrátil zpátky na stůl krajskému soudu v Bratislavě. Ten 30. ledna 2018 vynesl rozsudek proti Babišovi. Klíčem k celé kauze je ovšem rozhodnutí soudu ústavního,“ píše Pajonk a uvádí to, co soud vlastně sdělil.

Anketa Kdyby Markéta Šichtařová kandidovala v příštích prezidentských volbách, volili byste ji? Určitě ano 64% Možná ano, záleželo by na jménech dalších kandidátů 22% Určitě ne 14% hlasovalo: 1493 lidí

„Žalovanou stranou nemá být Ústav paměti národa, protože za svazky StB nezodpovídá. Svědci z řad bývalé StB, kteří nebyli zdrženi mlčenlivosti, nejsou důvěryhodní a jejich výpovědi ve prospěch Babiše nelze použít jako relevantní důkaz. Babiš tedy tento spor prostě vyhrát nemohl, protože formálně žaloval nesprávnou instituci. Zároveň mu ovšem soud rozstřelil jedinou možnost spor reálně vyhrát. Znamená to ale, že ‚soud rozhodl, že je jako agent StB veden oprávněně‘?“ ptá se Pajonk.

Podle něj je jasné jedině to, že se Babiš bude soudit dál. „A to hned jak zjistí, s kým se má soudit a pravděpodobně použije jiné důkazy. Rozhodně ale tento rozsudek nic nového nepřinesl. Jak věc leží a běží, Babiš je stále veden jako spolupracovník StB naprosto v souladu se zákony,“ sdělil Pajonk.

„Nesmysl. O ničem takovém soud nerozhodl,“ poznamenal pak zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček ke zprávě, že Babiš byl veden jako agent StB oprávněně.

Celý příspěvek Tomáše Pajonka:

BABIŠ VS FAKE NEWS

V posledních dnech probíhá v médiích kauza, která se na první pohled prezentuje jako důkaz o tom, že byl Babiš spolupracovníkem STB. Snad nikdo nemůže mně osobně nebo snad Svobodným upírat jisté antipatie vůči Andreji Babišovi, rozporuplných a negativních kroků udělal náš aktuální premiér hned několik, zavedl EET, údajně zpronevěřil dotace na Čapí hnízdo, momentálně vládne bez důvěry (viz můj článek na toto téma: https://buff.ly/2F1rPSE) a rozhodně bych se mohl i rozepsat dále, o tom ale můj dnešní status úplně není. Například Echo24.cz publikovalo článek s titulkem: „Babiš se chce soudit až do smrti. Soud rozhodl, že je jako agent StB veden oprávněně“. Stejně tak, jako bychom se měli jasně vymezit proti dezinformacím z Aeronetu, případně ohýbání pravdy ze strany EU, musíme se také rázně postavit proti ohýbání pravdy ze všech dalších směrů, a to i v případě, že nám tyto zprávy hrají názorově do karet. O čem vlastně soud rozhodl a proč celá kauza rozhodně u konce není?

Babiš žaloval Ústav paměti národa za to, že jej vedl ve spisech jako agenta spolupracujícího s StB, přičemž se opíral o svědectví jiných bývalých členů StB. Soudy nižších instancí mu daly za pravdu, a tak se postupně kauza dostala až k soudu ústavnímu, který kauzu vrátil zpátky na stůl krajskému soudu v Bratislavě. Ten 30. ledna 2018 vynesl rozsudek proti Babišovi. Klíčem k celé kauze je ovšem rozhodnutí soudu ústavního, který konstatoval následující: 1) Žalovanou stranou nemá být Ústav paměti národa, protože za svazky StB nezodpovídá 2) Svědci z řad bývalé StB, kteří nebyli zdrženi mlčenlivosti, nejsou důvěryhodní a jejich výpovědi ve prospěch Babiše nelze použít jako relevantní důkaz Babiš tedy tento spor prostě vyhrát nemohl, protože formálně žaloval nesprávnou instituci. Zároveň mu ovšem soud rozstřelil jedinou možnost spor reálně vyhrát. Znamená to ale, že „soud rozhodl, že je jako agent StB veden oprávněně“? Jasné je jediné, Babiš se bude soudit dál, a to hned jak zjistí, s kým se má soudit a pravděpodobně použije jiné důkazy. Rozhodně ale tento rozsudek nic nového nepřinesl. Jak věc leží a běží, Babiš je stále veden jako spolupracovník StB naprosto v souladu se zákony. To, že nám teď bude vládnout člověk, který není schopný před nastoupením do funkce premiéra očistit svoje jméno z tak závažného obvinění (ať už jakýchkoliv důvodů), je ovšem velké selhání nás všech. Babiš dosáhl svého, lidem už nevadí nic, co se týká jeho samotného. Proto bude v budoucnu klíčové dále už neútočit na jeho osobu, ale naopak se snažit konstruktivně rozebrat jednotlivé kroky jeho vlády a prokázat škodlivost jeho vlivu ve vrcholné politice. Nechat se unášet na vlně osobních antipatií jenom posiluje jeho pozici mezi věrnými voliči. Nekecat a makat musí především opozice, a to jsme my všichni!

Psali jsme: Výbušná slova lídra Pirátů: Nechali jsme se kolonizovat. Víte, jak to bylo s Kaddáfím? A referendum... ,,Cikáni přišli na svět jen proto, aby z nich byli zloději. Rodí se ze zlodějských rodičů, mezi zloději vyrůstají, na zloděje se učí." Napsal známý glosátor a mluvil i o koncentráku Piráti zdůraznili v otevřeném dopise nutnost dodržování lidských práv O stavu ČSSD promluvil vlivný straník Miroslav Jansta. Chybí prý hlavně osobnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef