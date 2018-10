Vy jste normální podvodníci, osočila spisovatelka Piráty. Prý ji neoprávněně napsali na kandidátku a ještě jí domů přišli vyhrožovat

Tomešová po tomto zjištění ihned napsala otevřený dopis předsedovi Pirátů Bartošovi. „Včera večer jsem totiž s překvapením zjistila, že se mé jméno ocitlo na kandidátní listině vaší politické strany pro Prahu 16, přestože jsem o kandidaturu nikterak neusilovala, k ničemu takovému jsem se nezavázala, natož pak abych připojila svůj podpis. Piráti tedy zneužili mé jméno a pověst. Nejsem příznivcem vaší politické strany, avšak není mi bohužel zřejmé, jak to vysvětlím obyvatelům Prahy 16 za současné situace, kdy všichni už mají volební lístky k dispozici. A to jsem ještě nezmínila znění § 351 tr. z. – maření přípravy a průběhu voleb a referenda. Tímto vás žádám, abyste celou věc co nejrychleji uvedl na pravou míru,“ píše Milena Tomešová

Na otevřený dopis, který také zveřejnila, zareagoval Pirát Mikuláš Ferjenčík. „V návaznosti na váš dopis Ivanovi jsme prověřili vaše tvrzení a dohledali vámi podepsané prohlášení kandidáta a souhlas s kandidaturou za Pirátskou stranu. Přesto jsme se vás pokusili z kandidátky stáhnout (což jste mohla udělat i sama), ale zmocněnec ani jeho náhradník bohužel nemohli dnes do 14:00 daný termín stihnout. Příslušné prohlášení samozřejmě poskytneme k dispozici příslušným institucím, aby bylo možné ověřit, zda jste ho podepsala vy,“ odpověděl Ferjenčík, který také napsal, že si není jist, zda Tomešová tvrdí pravdu.

Tím ale vše nekončilo

Tomešová dále napsala, že ji poté doma navštívila další kandidátka Pirátů a vyvíjela na ni nátlak. „Byla jsem informována jednou z vašich – hrubých a vyhrožujících – příznivkyň, že jste zareagoval na můj zdejší komentář. Tedy odpovídám. Víte, je to opravdu VELKÝ PODVOD a porušení trestního zákoníku, a to hned několikrát. Prostě ŽÁDNÁ LEGRACE, pane předsedo. Vaše kandidátka Eva Hruňková mne kolem 15. hodiny osobně navštívila. Vyvíjela na mne nátlak, snažila se o citové vydírání. Dokonce mi sdělila, ŽE I JEJÍ PODPIS na vaší kandidátce byl zfalšován. Paní Hruňková nedbala na plot ani na zvonek, najednou byla u mě v domě a odmítala odejít, ačkoli jsem ji o to žádala minimálně dvacetkrát. Dost se bála člověka, který jí za mé přítomnosti telefonoval, mělo jít o lídra vaší kandidátky, jakéhosi pana Zeleného, prý ve věku 29 let. Slyšela jsem, že pro jisté politické strany je problémem zaplnit kandidátky... Ale že zrovna Piráti to budou řešit tímto nevkusným, protiprávním jednáním, to mě opravdu nenapadlo,“ uzavřela Tomešová.

autor: Barbora Richterová