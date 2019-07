Vy jste řekl, že Piráti jsou bonzáci? Emma Smetana vyslýchala Jiřího Čunka, ale ten se nedal

Senátor Jiří Čunek zavítal do DVTV, kde ho otázkami grilovala Emma Smetana. Větší část rozhovoru zabrala Čunkova „obrana“ Andreje Babiše. Senátor trval na tom, že chce, aby policie a státní zastupitelství byly nezávislé – a to že právě vyznívá jako obrana premiéra. Žádost o vydání ke stíhání podle něj byla předčasná, protože policie neměla důkazy. A že Babiš dostává dotace? To je otázka zákonů. Prý jen v Česku se bonzuje do Bruselu, aby země musela peníze vracet.

Emma Smetana na Čunka hned zkraje vybafla otázku, zda se Česko ocitlo na hraně ústavní krize. Podle Čunka nikoliv. Popsal současný stav jako standardní chování prezidentů, kteří podle Ústavy mají velmi málo možností, jak vstoupit do reálné politiky, kromě jmenování ústavních soudců apod. „Zatím se mi zdá, že každý z prezidentů si to užíval. Neboli nějak využíval takové situace k tomu, aby vyjednával s vládou,“ mínil hejtman. Anketa Chcete předčasné volby? Ano 18% Ne 82% hlasovalo: 383 lidí

Moderátorka se zeptala, zda tedy prezident využil či zneužil příležitosti okolo odvolávání ministra, aby se více zapojil do politiky, „aby měl co dělat“. Čunek ji opravil, že to není proto, „aby měl co dělat“, ale protože Zeman chce prosadit svůj zájem. „Nechci vůbec spekulovat, jestli dobrý, nebo špatný,“ doplnil. Smetana dále vyzvídala, co má podle Čunka Miloš Zeman za lubem, o čemž senátor nechtěl spekulovat, ale moderátorka se nechtěla nechat odbýt. „Já třeba vůbec nevím, co chcete vy. Vy se mě ptáte na to, co nemůžu vědět, mohu o tom jenom spekulovat a pak jsme v systému trvalé spekulace. On tady pořád někdo o něčem spekuluje, přičemž ten problém je na nás, na naší straně, na straně vlády, nás poslanců a senátorů, je nás 281, tato situace se tu opakuje už od vzniku republiky. A přitom ji můžeme vyřešit tím, že změníme nějakým způsobem Ústavu, aby tyto věci byly jednoznačné,“ mínil Jiří Čunek.

Moderátorka namítla, že čekat s odvoláním měsíc je bezprecedentní, ale ani tady si Čunek nebyl jist, že tomu tak je. Když odstupoval jako vicepremiér v Topolánkově vládě, tak se ho prý tehdejší prezident Klaus ptal, proč to dělá, jak vidí situaci, a ptal se také premiéra. I když čekání tehdy nebylo měsíční, podle Čunka tehdy existovala dohoda podobná dnešku ohledně načasování. Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Současná koalice podle Čunka přežije proto, že sociální demokraté jsou nyní ve slabé pozici a potřebujou udělat něco, aby se zviditelnili, a k tomu mají větší šanci ve vládě. Nakonec podle něj dojde k dohodě mezi prezidentem, premiérem a ministrem Hamáčkem.

Smetana pak Čunkovi předhodila jeho „podporu“ Andreje Babiše v otázce stíhání nebo když o Pirátech mluvil jako o „bonzácích“. Čunek konstatoval, že podporuje svou stranu, tedy KDU-ČSL. Ale co se týče osobních sympatií, řekl toto: „Ty sympatie vznikly směrem k Andreji Babišovi tím, že já jsem přesvědčen, na rozdíl od ostatních, že požadavek policie na vydání premiéra, tedy poslance Babiše, dva měsíce před volbami, já jsem na 99 % přesvědčen, že to byla politická věc, naprosto žádná trestněprávní férová rovina. To jedno procento tam dávám proto, že by na straně státního zástupce a policie, kteří o to žádali, by museli být úplní magoři, aby nevěděli, že tím zasáhnou výrazně do voleb. A já jsem tedy přesvědčen, že to musel být politický krok z jejich strany, a jestli se někomu podvolili nebo jestli to udělali sami je lhostejno, dělat ho nemuseli, nakonec se ukázalo, že to Andreji Babišovi pomohlo, i když to tak nebylo zamýšleno.“ Dodal, že právě proto apeluje, aby soudy a státní zástupci byli nezávislí. „A v tomto případě ukázali, že nezávislí nejsou,“ poznamenal hejtman. Právě tyto apely na nezávislost jsou podle Čunka vykládány jako obrana Andreje Babiše. Fotogalerie: - KDU-ČSL chce zas být u vesel

Jako navazující otázka následoval jeho názor na to, kdo policii ovládl. Čunek řekl, že tehdy byl ministrem vnitra Milan Chovanec za ČSSD, ale čí to byla politická hra, neví. Že se jednalo o politickou hru podle něj dokazuje, že o vydání bylo zažádáno dva měsíce před volbami, ačkoli nehrozilo žádné nebezpečí z prodlení. Smetana se ptala, zda tedy mají mít politici před volbami nějakou zvláštní ochranu. Podle Čunka ne, ale konstatoval, že vláda a ministr spravedlnosti podle zákona rozhodují o tom, jak dlouho mohou být státní zástupci ve funkci, a další věci. „To znamená, že když by někdo z těchto státních zástupců měl osobní – ale já věřím, že to nebyla osobní záležitost – zájem, aby někdo nebyl premiérem nebo ministrem, tak trestně stíhaný člověk to má těžší,“ poznamenal.

Odložení o dva měsíce by podle něj nebylo významné. „Jak se ukázalo, tak oni vůbec nebyli na to připraveni, protože doposud nepadla obžaloba, aby to šlo k soudu. A kolik je to let?“ ptal se řečnicky hejtman. Smetana stále držela linii, že to, co Čunek říká, znamená, že se má policie řídit podle politického vývoje v zemi. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Policie evidentně neměla nashromážděné důkazy, aby mohla požádat o vydání poslance Babiše a rychle ho obvinit. Mohli klidně s tím počkat po volbách, protože věděli... A vy kladete ty otázky, jako byste si nevšimla, že to rozvířilo a zasáhlo významně do volební kampaně. O ničem jiném se v podstatě nemluvilo ve volební kampani,“ odbočil senátor. Smetana namítla, že diskuse je o tom, zda se v trestním řízení má brát ohled na volby, a zeptala se, zda má Čunek nějaké důkazy o tom, že je policie ovládána. Ten odvětil, že samotné požádání o vydání dva měsíce před volbami mu jako důkaz stačí. Smetana se ještě senátora snažila nachytat, že řekl, že policie je či byla ovládána sociálním demokratem a nemá pro to důkazy, ale senátor pravil, že to řekla ona, ne on. Anketa Hájí premiér Babiš dobře zájmy České republiky v EU? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 8530 lidí

Další otázka se týkala auditu a možnosti, že by se dotace Agrofertu vyplácely z českých peněz. Smetana také hovořila o tom, jak si Agrofert premiér po odchodu z politiky znovu převezme. „A to by mělo být tak, možná jo, socialistická revoluce už tady byla, že ten, kdo má nějaký majetek, tak se ho musí vzdát nadobro a pak může jít dělat politiku?“ oplácel hejtman Smetaně otázku. Citoval ze zákona, že právo kandidovat i vlastnit majetek je ústavně chráněno a kvůli nezávislosti byly zřízeny svěřenské fondy. A to, že se majetek v nich pak vrátí, je podle něj naprosto správně.

Otázka podle Čunka zní jinak, zda byly dotace zemědělcům nastaveny správně, jestli byly správně vypláceny těm, kteří je mají mít. Smetana se opět ozvala, že šlo spíše o etickou otázku. Ale Čunek prohlásil, že s tím nemá etika nic společného a čeští občané nedotují Agrofert speciálně, ale dotují zemědělství, protože tak jsou nastaveny zákony v Evropě.

Smetana se dotkla i „bonzáctví“ českých Pirátů. Čunek řekl, že je to specialita některých místních politiků, libovat si v tom, že Česká republika bude poškozena tím, že bude muset peníze z dotací vracet. Řekl, že za své angažmá jako ministr se nesetkal s něčím takovým v jiných zemích, protože tam by lidé někoho takového prý odsoudili. Podle Čunka, zda jsou dotace rozděleny nespravedlivě, mají vyšetřovat nejdříve české orgány, a ne jít první do Bruselu. „Nejsme náhodou součástí Evropské unie?“ ptala se Smetana uštěpačně. „Jsme, stejně jako ostatní, a ti ostatní to nedělají, protože se bojí, že by museli ty peníze vrátit. Tak si to vyšetří a stanoví a peníze zůstanou u nich,“ měl poslední slovo hejtman a senátor Jiří Čunek.

Celý rozhovor ZDE

Psali jsme: Podvod, uhodil rozčílený Jiří Čunek. Možná chtějí, abych jim zatančil, nebo se postavil na hlavu Zpět k Baťovi, vyzývá zastupitel Dvouletý poté, co padl Čunkův plán s krajskou nemocnicí Senátor Čunek udeřil na Piráty: Nechoval bych se jako bonzák a slaboch. Nedospělé děti Senátor Čunek: Jsem přesvědčen, že musíme hledat systémové řešení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas