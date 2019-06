Vy jste s tím Prchalem vážně v jedný rodině? A to se vídáte? Takto přeje filmař Klusák „švagrovi“ k narozeninám. Prchal je zločinec, přidala od Šafra Hovorková

Ačkoli nenechává celá řada českých politiků na předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO) nit suchou, jednu věc uznávají. Uznávají, že se dokázal obklopit skvělými marketingovými specialisty, kteří dělají všechno, co mohou, aby voličům Babiše vykreslili v těch nejlepších barvách. Jedním z těchto marketingových expertů je také Marek Prchal, „génius sociálních sítí“, jak ho nazval sám Babiš, když ho po volebním úspěchu hnutí ANO v roce 2017 přitáhl před objektivy fotoaparátů a nadšeně ho objímal.

Otázkou je, zda by byl Babiš úspěšný tak, jak je, kdyby nebylo podobných marketingových mágů, jako je Prchal. Režisér vít Klusák by rád zjistil, kde by byl Babiš bez Prchala. Napsal mu proto otevřený dopis, v němž Prchala vyzval, aby Babišovu loď opustil. Vedla ho k tomu skutečnost, že jeho přítelkyní je sestra Prchalovy manželky a Klusák už si prý kvůli Babišovi a Prchalovi musel ledacos vyslechnout.

„Není dne, aby se mě na Tebe někdo nezeptal. Vypadá to asi takhle: ‚Vy jste s tím Prchalem vážně v jedný rodině?! Ježiši, fakt? To je teda úlet... A to se asi nevídáte, ne? Vídáte??! A o čem se jako bavíte? Jak ty rodinný sešlosti vypadaj, proboha?! To jako děláte, že von to nedělá a bavíte se o počasí?? A Ditě to nevadí??‘ A pokaždé to směřuje ke stejné otázce: ‚Fakt mu to za ty peníze stojí?!‘,“ popsal své zkušenosti Klusák na sociální síti Facebook.

Klusák Prchalovu práci nechápe o to víc, že měl šanci poznat se s dnešním předsedou vlády osobně při natáčení filmu Matrix AB. Popsal Babiše jako nevtipného člověka zahleděného jen a jen do sebe, který od okolí vyžaduje obdiv.

Není bez zajímavosti, že Klusákův dopis nezůstal bez odpovědi. Komentátor serveru Info.cz Petr Holec Klusákovi vyčetl, že Prchala v podstatě vystavil veřejnému pranýřování, což publicista považuje za ránu pod pás.

„Klusák svým ‚přáním‘ k narozeninám demonstruje, jak se i ti, kdo se zaštiťují demokracií, dokážou ve svém zápalu chovat vlastně dost totalitně. Skoro jako by se při psaní dopisu díval na Všechny dobré rodáky,“ napsal Holec.

„Prchal pracuje pro Andreje Babiše, kterého Klusák a spol. nenávidí, a tak mu přes Facebook pošle milý veřejný ‚dárek‘ k narozeninám. Lajky prší, virtuální plácání se po zádech za ‚boj se zlem‘ jede naplno. Jistě, můžete mít k Babišovi tisíc výhrad a všichni víme, že zvládnuté PR prodává jeho politiku pro masy, ale Prchal je jistě dospělý. Ironií zkrátka je, že tu nevoliči Babiše v rámci boje za demokracii automaticky předpokládají, že někdo jiný přece nemůže volit Babiše. Takhle se ale nebojuje za demokracii: takhle začíná totalita,“ pokračoval komentátor.

Klusák a jenu podobní by si podle Holce měli uvědomit, že máme demokracii a Babiš se stal premiérem, protože jeho hnutí získalo nejvíc hlasů. Nezískal hlasy většiny společnosti, ale získal jich dost na to, aby se v našem politickém systému mohl stát premiérem. Zcela legitimně. Když se s tím dokázali smířit lidé, kteří volí kupříkladu Petra Cibulku, který pravděpodobně nikdy premiérem nebude, měl by se s tím podle Holce smířit i Klusák.

Marketing zkrátka k politice patří. Někdo dokáže vykreslit Karla Schwarzenberga (TOP 09) jako pankáče, někdo jiný se pokouší udělat z Babiše pána, který to se všemi myslí dobře a všem napumpuje peníze.

Johana Hovorková ze serveru Foum24.cz nabídla na Marka Prchala trochu jiný pohled. V České republice to prý často vypadá tak, že ze všech sil chráníme a hájíme lidi, které máme rádi. Proto není „in“ kritizovat Jaromíra Jágra za to, že jezdí s Milošem Zemanem do komunistické Číny.

Prchala bychom však podle Hovorkové kritizovat měli. Údajně je to totiž zločinec.

Prchal podle Hovorkové otevřeně lže a manipuluje s davem a je třeba opakovaně upozorňovat na to, že lže, protože lhát se zkrátka nemá.

