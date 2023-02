Vy radši řešíte ČT než důchody! Ve Sněmovně padlo obvinění

reklama

Rozprava o novele zákonů o České televizi a Českém rozhlasu trvala ve středu téměř pět hodin a z časových důvodů proto nedošlo k samotnému hlasování. Schvalování kontroverzní novely by mělo pokračovat v pátek.

Vládní novela počítá s tím, že by se Rada ČT a Rada ČRo rozrostla o nové členy. Rady by navíc podle novely nebylo možné odvolat a nahradit jako celek. Třetinu radních by nově měli volit i senátoři, zatímco nyní tato pravomoc náleží jen poslancům. Novela počítá také s omezením navrhovatelů jednotlivých radních na subjekty, které fungují minimálně deset let.

Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 8565 lidí

„Úvodem musím říct, že mě nepřestávají překvapovat priority této vládní koalice. Máme rekordní inflaci, nejvyšší počet lidí ohrožených chudobou, chybějí nám základní léky, máme nejdražší energie v EU z pohledu kupní síly a čeká nás opravdu velký problém v automobilovém průmyslu, na který je napojeno téměř půl milionu zaměstnanců. Nic z toho však není pro vládu tak zajímavé, aby to řešila. Kdyby bylo, tak bychom nyní tady na tomto místě probírali úplně jiná témata. Jenomže je to nezajímá,“ uvedla Schillerová a začala vyjmenovávat, jaké jiné priority by vláda měla řešit.

„Místo toho, aby vláda řešila, jak může lidem nebo podnikatelům pomoct, co může udělat pro Česko do budoucnosti, tak hledá jen cesty, jak záplatovat průšvihy, které si sama nadělala. A protože jsou od začátku bezradní, tak zvolili tu nejhorší metodu ze všech a házejí své průšvihy na lidi, a to často i tak, že se pohybují na hraně zákona. Vzpomeňme si na diskusi včera. A velká bude příští týden,“ narážela Schillerová na kontroverzní návrhy snížení valorizace starobních důchodů nebo zvýšení odvodů OSVČ.

Fotogalerie: - Primátor je na světě

Vláda se podle Schillerové místo hledání peněz kdekoliv jinde soustředí jen na peněženky lidí. „Dobrovolně si škrtla čtrnáctimiliardový příjem v podobě EET, nechala ohromné zisky energetickým firmám, hledá způsob, jak snížit daně z hazardu, ministr financí zapomněl požádat o proplacení 54 miliard z EU, takže to lepil z národních peněz. Takhle funguje vláda Petra Fialy po celou dobu své existence,“ kritizovala Schillerová s tím, že místo zákonů pro lidi vláda a Sněmovna věnují energii do zákonů, které klidně mohly počkat.

Právě schválením novely o ČT a ČRo totiž podle Schillerové vláda občanům nijak nepomůže. „Nepomůžeme dokonce ani ekonomice. Jediný, komu pomůžeme, je několik politických stran, které ve schválení podobných norem vidí příležitost, jak zase o trochu více rozšířit nebo upevnit svou moc a vliv. Ano, tento zákon mohl klidně počkat. Nebo vlastně tento zákon měl počkat,“ uvedla Schillerová, která za poslance ANO navrhovala odklad schvalování mediálního zákona.

„Pokud vláda nechce rozproudit další diskusi o nezávislosti České televize, nechce trvale poškodit důvěryhodnost této instituce, neměla by se o takovouto změnu pokoušet právě nyní,“ pokračovala Schillerová, podle níž se pětikoalice snaží novelu schválit právě nyní proto, že se bude brzy volit nový generální ředitel ČT.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Všichni tu asi cítíme, že právě volba generálního ředitele je ten hlavní důvod, proč je třeba tento zákon projednat ještě před jejím začátkem. A tato vláda, která již dnes kontroluje Sněmovnu, Senát, na Hrad byl zvolen provládní kandidát, tak jednoduše chce ještě ovládnout média veřejné služby a volbu generálního ředitele si hezky ohlídat,“ naznačila bývalá ministryně financí, že vládě jde o celkové ovládnutí státu.

Podle Schillerové vláda tímto zákonem zavádí do České republiky moresy, které sama ráda kritizuje, v momentě, kdy je dělají v některých jiných zemích, třeba v Maďarsku. „Váš návrh na změnu volby členů Rady České televize a Českého rozhlasu je nešťastný, a to především proto, že stavíte své a mocenské zájmy nad potřeby těchto médií. Není žádný racionální důvod pro to, aby byla dělba členů rozdělena mezi Senát a Sněmovnu. Naopak nás vládní koalice touto cestou posílá dál směrem k východoevropským mediálním systémům. Zatímco například německý mediální systém, který byl mimochodem jedním z hlavních vzorů českého mediálního systému, posiluje mimopolitické zastoupení členů rad, tak zde se Sněmovna vydává přesně opačnou cestou,“ pokračovala v kritice novely Schillerová.

Jediným důvodem je podle ní fakt, že Senát dlouhodobě ovládají strany pětikoalice. „Ale i to bych byla ještě schopna pochopit a respektovat jako záměr vládnoucí většiny, je to legitimní, byť s tím bytostně nesouhlasím. Byla to ale vaše vláda, která se v programovém prohlášení zavázala, že bude podporovat média veřejné služby a usilovat o jejich stabilitu. Tento krok stejně jako další vaše návrhy jdou ale naprosto, naprosto obráceným směrem,“ prohlásila nad řečnickým pultem Schillerová.

Na závěr opět vládu vyzvala, aby tuto novelu aktuálně neprosazovala a řešila důležitější, zejména ekonomické problémy. „Chtěla bych vyzvat. Pokud je naše úvaha mylná, počkejte s přijetím tohoto zákona. Jestli nejde o volbu generálního ředitele, není přece kam spěchat,“ dodala a znovu vyzvala vládu, aby raději řešila aktuální problémy lidí.

Fotogalerie: - Sněmovna a jednací řád

Poté si slovo vzal předseda SPD Tomio Okamura, který v zásadě zopakoval stejná nařčení, že vládě jde touto novelou jen o ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. „Vládní pětikoalice chce mocensky ovládnout Českou televizi. Je to další útok na demokracii a názorovou pluralitu. Vládní koalice chce tímto zákonem změnit způsob volby kontrolních rad veřejnoprávních médií, tak aby v budoucnu jejich třetinu volil pouze Senát, kde má vládní koalice většinu, zatímco nyní je volí Sněmovna, která je vzhledem k výši volební účasti občanů jediným reprezentativním obrazem názorů veřejnosti, tedy koncesionářů,“ spustil Okamura a srovnal volební účast voleb do Sněmovny, která bývá kolem 60 %, s druhým kolem senátních voleb, kde volí 10 % i méně občanů.

„Jde o to, že vláda Petra Fialy z ODS chce tímto zákonem dokončit politické ovládnutí a obsazení kontrolních rad veřejnoprávních médií, a tím si zajistit na dlouhých šest let dominantní vliv na vysílání České televize a Českého rozhlasu zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Pětikoalice provádí kroky k ovládnutí těchto médií, tak aby se zde vysílaly pouze provládní a prounijní názory a aby do těchto médií byly dominantně zvány pouze osoby zastávající souhlasné názory, a zároveň tím byla omezována prezentace názorů opozice. Tímto způsobem chtějí ovlivňovat i volby,“ hřímal Okamura s tím, že to je pro SPD nepřijatelné.

Okamura také odmítá navrhované omezení okruhu subjektů, které budou moci navrhovat členy mediálních rad, jen na organizace, které existují více než deset let. „To je diskriminační opatření jednoznačně zvýhodňující politické neziskové organizace napojené na strany současné vládní pětikoalice a naopak znevýhodňující hnutí SPD, které existuje osm let. Proto se poslanci hnutí SPD budou snažit přijetí tohoto návrhu blokovat všemi možnými zákonnými prostředky,“ vzkázal pětikoalici Okamura a pokračoval s výtkami, že vláda tímto zákonem směřuje k totalitě.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Probíhá zde faktický přechod od takzvaného polodemokratického systému k autokratické totalitní vládě koaliční oligarchie. Je přitom bezesporu, že probruselská lobby už dnes samozřejmě naplno ovládá veřejnoprávní média, ale současný monopol na moc Parlamentu i v médiích je třeba z hlediska Fialovy vlády zjevně posílit a pojistit. A dnes mimo jiné také tím, že další tři placená místa pro kandidáty vládní koalice poslouží k vyšší kontrole volby nového generálního ředitele České televize na jaře letošního roku,“ uvedl Okamura k návrhu za zvýšení počtu radních ČT.

Cílem Fialovy vládní koalice je podle Okamury vytvořit zmanipulovanou Radu ČT, která by ovlivňovala vysílání ČT, zejména zpravodajství.

„Rada by také přestala kontrolovat, zda je její hospodaření efektivní. Před nedávnem se tam pár radních o nějaké změny k vyšší kontrole a odpovědnosti pokusilo a víme, jak hysterické zděšení to na veřejné i politické scéně ze strany exponentů vládní pětikoalice vyvolalo,“ narážel Okamura na snahy bývalé radní Hany Lipovské.

Vzhledem k výše řečenému Okamura pětikoalici opět vzkázal, ať se připraví na dlouhé obstrukce. „Proto tady taky dnes se k tomuto zákonu budeme dlouze vyjadřovat, protože vám budeme vysvětlovat, že je to špatně, že prioritou Fialovy vládní pětikoalice je politicky ovládnout Českou televizi, že chcete snižovat lidem důchody, že nechcete řešit drahé potraviny, že nechcete řešit nedostupnost léků, že nechcete řešit drahé energie a tak dále. A že je špatně, že naopak vaší prioritou je ovládnout Českou televizi politicky,“ pokračoval šéf SPD.

„Fialově vládní pětikoalici dnes už podle průzkumu věří pouze něco přes 20 % občanů. A je to ten váš styl, protože já vás znám samozřejmě tady ze Sněmovny. Já vím, jakým způsobem uvažujete. Vy jste ti klasičtí kariérní politici, kdy v podstatě vy, místo abyste začali pracovat pro občany a snažili se jim zlepšovat životy a tak se pokusili zvrátit ty vaše preference, tak vy ještě přitvrzujete a snažíte se nedemokratickými metodami si obšancovat vysílání České televize a Českého rozhlasu,“ dodal Okamura s tím, že se k řečnickému pultíku ještě určitě vrátí.

Psali jsme: „Chránit ČT, chránit demokracii!“ hlásá STANař. A bere z ČT statisíce Od zdroje: Pětikoalice. Plán na ovládnutí ČT. Zakleknutí Sněmovny! Ve hře je i Dvořák Nezávislá veřejnoprávní média. Baxa vychválil nový zákon, opozice zuří Proti „dezinformačním fekáliím z Ruska“ musíme zvýšit poplatek za ČT. Senátor Smoljak rozjíždí akci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama