Vy se naočkujete povinně. Zdravotníci, hasiči, vojáci, policisté. Babiš a Vojtěch řekli, proč nouzový stav. Přibudou očkovací centra

„Samozřejmě jsme přijali opatření, která jsou nutná, a je potřeba samozřejmě vyhlásit nouzový stav. Podle našeho názoru byly naplněny podmínky vyhlášení nouzového stavu. Česká republika je skutečně ve stavu jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy občanů. My jsme samozřejmě toto rozhodnutí už doručili do Parlamentu, takže v této chvíli Sněmovna má toto naše rozhodnutí,“ dodal Babiš, který podle svých slov svolal také Radu vlády pro zdravotní rizika. „Hlavně jsme řešili očkování. To je jediné řešení pandemie covidu-19 a já chci znovu apelovat na všechny, aby skutečně nevěřili těm různým dezinformacím, že se jedná o experimentální vakcínu. Není to pravda. Všechny vakcíny jsou schválené Evropskou lékovou agenturou,“ dodal Babiš a jako dobrou zprávu kvitoval i vakcíny pro děti od pěti do jedenácti let.

„My jsme na radě diskutovali situaci ohledně očkování v očkovacích centrech. Podařilo se nám prodloužit nájemní smlouvu v Obchodním centru Chodov. Je jasné, že není řešení jiné než očkování, budeme muset navyšovat kapacity očkovacích center,“ dodal Babiš.

„Jsme přesvědčeni, že musíme zavést povinné očkování pro profese ve zdravotnictví, sociálních službách, hasiče, vojáky a policisty. A také pro seniory 60 plus. Jsme přesvědčeni, že možná povinnost očkovat se by mohla být od kategorie 50 plus. O tom ještě povedeme diskusi,“ uvedl také Babiš.

„Situace skutečně není vůbec dobrá. Když se podíváme na vývoj, sedmidenní hodnoty tzv. incidence na sto tisíc obyvatel, vidíte, že trend je nesporně v rizikovém scénáři. Situace v krajích není vůbec dobrá z hlediska počtu hospitalizací,“ hovořil následně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). „Situace se bude zhoršovat v následujících týdnech, ke kulminaci by mělo dojít někde kolem vánočních svátků,“ dodal Vojtěch se slovy, že kdybychom tady neměli vakcinaci, jsou již JIP přehlcené.

„Vakcinace nám zatím drží jednotky intenzivní péče relativně na té nižší lince toho vývoje, i tak ta riziková struktura, právě prevalence nově nakažených, zřejmě zatíží jednotky intenzivní péče,“ míní Vojtěch.

Nová opatření, která vláda schválila, budou platná od pátečních 18 hodin. Jde například o zákaz přítomnosti hostů v restauracích a klubech od 22 hodin. Dále vláda zakazuje popíjení alkoholu na veřejnosti. Sportovních a kulturních akcí se bude moci účastnit maximálně tisíc lidí. Vláda také stanovila maximální počet účastníků společenských akcí, schůzí a oslav na 100 lidí. Omezeny nebudou pohřby. Konat se však nemohou vánoční ani adventní trhy, s výjimkou prodeje vánočních stromků a kaprů.

V obchodních centrech bude možné si od pátku vzít jen jídlo s sebou. V jídelních zónách bude konzumace na místě zakázána.

Vláda také schválila pracovní povinnost pro zdravotníky ze zařízení, kde se neléčí covid-19. Nebude platit pro praktické lékaře, zubaře a gynekology.

V souvislosti s koronavirem byl nouzový stav poprvé vyhlášen loni 12. března, podruhé loni 5. října. Ve druhém případě po několika prodlouženích platil do 11. dubna. Podle zákona o bezpečnosti ČR musí vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informovat Sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Počty nových případů výrazně stoupají od začátku listopadu. Ve středu testy potvrdily přes 18 000 pozitivních případů, což je v daný pracovní den nejvíc od začátku epidemie. Úterních téměř 26 000 případů byl vůbec nejvyšší denní počet.

V nemocnicích je podle posledních údajů 5 886 lidí s prokázanou koronavirovou nákazou. Počet pacientů v těžkém stavu se blíží 850. Maximální počty letos v březnu byly 9 500 hospitalizovaných a 2 000 lidí na jednotkách intenzivní péče. Podle odborníků se aktuální rekordní počty nakažených v nemocnicích projeví zhruba za dva týdny.

