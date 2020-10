Vy se, pane Moravče, strašně soustředíte na ta jednotlivá číslíčka, vyslechl si moderátor

reklama

„Je potřeba říct, že my nevíme, jestli toto je poslední vlna. Ona může přijít ještě ta třetí vlna na jaře. Ta míra nejistoty v ekonomice je veliká a naším cílem by mělo být ji co nejvíce snižovat, ale upřímně říkám, že se nám to moc nedaří,“ upozornila Nerudová hned v úvodu diskuse.

Z toho, co slyšela od odborníků-epidemiologů, se jí zdá, že se zatím epidemii nedaří krotit, takže je třeba počítat s dalším zpřísňováním opatření „Já se obávám, že to vnímání ve společnosti se posunulo a že podniky samy od sebe zavírat nebudou. Budou zavírat, jen když jim to někdo nařídí,“ upozornila Nerudová.

Michl nabídl o něco pozitivnější pohled a zaměřil pozornost diváků především k exportu zboží.

„Vy se, pane Moravče, strašně soustředíte na ta jednotlivá číslíčka. Je důležité naučit se s tím virem žít, jako to dokázala Asie, a pak se soustředit na export. Vždy, když se země v době epidemie soustředila na export, tak to může vydržet. ... Jestli to přesné číslíčko HDP bude takové, nebo makové, to je mi teď jedno,“ pravil Michal.

Nerudová se velmi zlobila na ministryni financí za hnutí ANO Alenu Schillerovou, která v nedělní Partii řekla, že v takto nejisté době nemá pro ministerstvo financí smysl dělat ekonomické predikce na příští rok.

„To, co se děje, je podle mého názoru naprosto skandální,“ zlobí se Nerudová. Každá firma potřebuje mít výhled do budoucna a tento výhled by měl mít i stát, který na jedné straně plánuje velké výdaje, ale tváří se, že ho příliš nezajímá, jaké vlastně bude mít příjmy.

Kriticky se vymezila i proti Michlovi a připomněla, že v Asii sice pandemii zvládají, ale většinou to zvládají totalitní země. My si, podle Nerudové, musíme říct, „co je pro nás důležitější“ – jestli svoboda, nebo tvrdé zvládnutí epidemie za cenu sledování občanů a podobných kroků. „Za mě je důležitější svoboda,“ pravila Nerudová.

Podle Michla ale je to v Asii tak, že lidé se sami chovají rozumně. „Když jsem mluvil s kolegy z Hongkongu, tak oni logicky, když roste počet nemocných, tak oni zůstávají doma, pracují formou home office a omezují kontakty – to je to, naučit se s tím virem žít,“ vysvětloval.

A pak znovu zopakoval, že se musíme soustředit na export.

Podle Michla je teď čas na to, aby vláda poslala finanční impuls do ekonomiky, aby banky poskytly lidem relativně levné peníze, aby se dalo investovat – ale zároveň podle něj není namístě udržovat při životě všechny firmy, tedy i tzv. zombie firmy.

Nerudová znovu bila na poplach. „Já takový optimista nejsem a dalšího zadlužování se bojím. Když se podíváme do Německa, tak kancléřka (Angela) Merkelová přišla s jasným plánem konsolidace veřejných financí,“ upozorňovala dáma.

Poté smetla ze stolu vysněný kanál prezidenta Miloše Zemana Dunaj-Odra-Labe. „Pro mě není fiskálním stimulem stavba kanálu Dunaj-Odra-Labe. My potřebujeme nějaké chytré stimuly, my potřebujeme restrukturalizaci ekonomiky,“ upozornila Nerudová.

Podle ní by dávalo větší smysl, ponechat peníze ve firmách. „Je možné vypnout daňový systém. Je to možnost,“ řekla Nerudová, s tím, že by to navrhovala na měsíc.

Michl by raději šel tradičními cestami. „Nedělejme experimenty. Snižme daně, a pak to rozjeďme odspodu. Rozjeďme to přes obce. Ony musí mít peníze na to, aby mohly stavět, kopat,“ doporučuje Michl.

