Vy spolu souhlasíte? Vondra s Konečnou rozbourali Řezníčkovi v ČT zajeté koleje

„Podle mého názoru pan premiér ještě nezačal velmi intenzivně vyjednávat, jak to dělají jeho kolegové. Ono to samozřejmě není o té oficiální úrovni,“ upozornila Konečná s tím, že zdaleka nejde jen o příštího českého eurokomisaře či eurokomisařku. Ve hře je podle ní několik desítek dalších lidí, kteří mohou být velmi důležití v různých vyjednáváních nebo jen při získávání informací.

Komunisté přitom v Česku drží Babišovu vládu u moci, takže by teoreticky mohli tlačit na premiéra, aby jednání o portfoliu pro Česko a o osobě příštího eurokomisaře zintenzivnil.

„Vyjednávací pozice premiéra Babiše je prostě slabá kvůli skandálům, které má a týkají se vlastně té evropské politiky, protože jde o evropské peníze. Je to tam vyšetřováno, dokonce na více frontách, a v takovéto situaci on samozřejmě nemá žádnou pořádnou páku. Čili jediné, co on může vytáhnout z rukávu, je to, že Ursula von der Lyenová se zavázala, že ta budoucí Komise bude mít přesně stejný počet mužů a žen; žen je v evropské politice přece jenom menšina, takže hledá ty ženy. Já to nechci dál nějak humorně komentovat. Ale myslím si, že by se měl spíš zaměřit na to portfolio. To není tolik o osobách, ale o tom, co tam dostaneme, protože to, co dostala Věra Jourová, nebylo žádné vyznamenání České republiky. Byla to prostě velmi podřadná zodpovědnost,“ přidal se ke kritice premiéra Vondra.

Komunistka prohlásila, že by Česká republika měla mít silnější portfolio. Energetiku prý pravděpodobně dostanou Poláci a my prý musíme usilovat o podobně důležité portfolio. Náš problém je však v tom, že neumíme vysílat na klíčová místa ty neschopnější osoby. Poláci a Slováci se to podle Konečné na rozdíl od nás naučili.

Vondra dal Konečné jasně za pravdu. I podle jeho názoru bychom měli usilovat o silné portfolio. Vůbec nejlepší by podle člena ODS byla právě energetika.

„To, o co já bych skutečně usiloval, je ta energetika, protože celá ta pětiletka té budoucí Komise bude totálně zdominovaná zelenou agendou. Bude to prostě boj proti uhlíkovému světu. A jsou tu země, pro které je energetika naprosto klíčová – Polsko, ale také Česká republika“, varoval Vondra.

Jenže, abychom tak důležitou oblast, jako je energetika, dostali na starost, musíme také navrhnout dost silného kandidáta a Vondra se obává, že Věra Jourová není příliš silným kandidátem. Není jí prý ani česká europoslynkyně za hnutí ANO Dita Charanzová, o které se také spekuluje jako o příští eurokomisařce.

„Tohle byl v Událostech, komentářích dokonce historický okamžik, kdy bývalý disident souhlasil se zástupkyní komunistické strany,“ okomentoval vzácnou jednotu názorů komunistky a pravicového občanského demokrata moderátor Martin Řezníček.

