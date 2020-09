Vy to tam čtete! Babiš se dojal nad Vojtěchem a pak sejmul novinářky

reklama

"Respektuji rozhodnutí pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který mi v pátek večer při osobní schůzce oznámil, že je definitivně rozhodnutý, že chce rezignovat. Chtěl bych mu skutečně poděkovat za práci, kterou vykonal. Adam Vojtěch je slušný, poctivý a velmi pracovitý mladý muž, kterého já jsem kdysi přivedl na ministerstvo a který skutečně přinesl do naší politiky slušnost," poznamenal premiér Babiš s tím, že mnozí by si z něj měli brát příklad. "Byl napadán ale z mnoha stran a tím, že je slušný, se málo bránil. Jsem přesvědčen o tom, že to byl nejlepší ministr zdravotnictví v historii České republiky," dodal Babiš.

Anketa Byl Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 4023 lidí

"První vlnu epidemie Adam Vojtěch zvládl. Chci mu za to moc poděkovat. Je to oblíbený ministr, chodí mi plno SMSek, které mu vyjadřují podporu. A mně je to samozřejmě líto, protože tu jeho misi nemohl dokončit, protože přišel virus. Adam Vojtěch se věnoval koncepční práci a historie ukáže, kolik toho udělal. Koronavirus zamezil těm dalším věcem, které měl v plánu a já chápu to jeho rozhodnutí. Ty neskonalé útoky opozice, hejtmani, novináři... Viděli jste to v neděli," poukázal Babiš na nedělní vysílání Otázek Václava Moravce v České televize.

"V podstatě se neuměl bránit. Takže já jsem mu i na jedné tiskovce říkal: Nebuďte slušný, braňte se," vzpomněl také Babiš, jak Vojtěcha na tiskové konferenci donutil říct jméno jedné úřednice, která mu poskytla mylnou informaci

"Adam Vojtěch je druhý nejdéle sloužící ministr zdravotnictví. Neudělal toho málo. Má mladou rodinu a chodit pod takovým obrovským tlakem domů, není jednoduché," uvedl také Babiš, který na tiskové konferenci vypadal sklesle. Nastupujícím ministrem zdravotnictví bude Roman Prymula. "Musíme skutečně zavést krizové řízení. Můžeme debatovat o tom, proč to tak je," dodal Babiš a zkritizoval skutečnost, v jakém stavu jsou české hygieny. Podle něj nikdo neprováděl digitalizaci českého zdravotnictví, až právě ministr Vojtěch.

"Chápu, že jsme předmětem kritiky a všichni vědí, co se mělo a nemělo. Ale ta situace není jednoduchá. Ale jsem přesvědčen o tom, že jak jsme zvládli první vlnu, zvládneme i stávající situaci," věří si Babiš. "Pan profesor Prymula bude mít hlavně za úkol krizové řízení, to znamená, aby se ta nařízení, která pan ministr Vojtěch vydal a která jsou i předmětem různých nepravd," dodal Babiš, který nyní nově souhlasí se zřízením Ústředního krizového štábu.

"Všichni hejtmani chtěli Ústřední krizový štáb a bohužel, protože Adam Vojtěch je slušný, tak měly vždycky výhrady. Kritizovaly ho. A mělo to být naopak. Protože někteří z nich si neplní ty povinnosti. A evidentně to nefungovalo. Takže přepokládám, že štáb bude nyní platformou pro to, aby kraje komunikovaly s panem Hamáčkem a aby prostřednictvím štábu fungovala spolupráce státu a krajů. Protože samozřejmě jednotlivé resorty mají požadavky na kraje a kraje mají požadavky na stát. Takže teď to musí fungovat a zkrátka i kraje mají svoje nemocnice. Mají svoje domovy pro seniory a zřizovatelé jsou zodpovědní za ty organizace," dodal k roli Ústředního krizového štábu. "Znovu opakuji, že Ústřední krizový štáb bude platformou pro spolupráci s kraji," zopakoval, že štáb není zřízen pro to, aby řídil ministerstvo zdravotnictví.

Vláda podle něj také musí komunikovat jednotně a ministři se mají držet svých kompetencí a svého řemesla. "Je teď potřeba, a to myslím, že bude priorita pana Prymuly, aby dohlédl na to, že ty kapacity nemocnic existují a jsou okamžitě k dispozici. Myslím si, že teď je chvíle, abychom všichni spolupracovali, abychom ten nárůst nákazy zastavili a abychom to i podruhé zvládli. Jsem o tom přesvědčen, že se nám to podaří. A já osobně udělám maximum pro to, aby tomu tak bylo," uzavřel.

Následovaly dotazy novinářů, kdy první dotaz Štěpánky Martanové z České televize směřoval k ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO). "My jsme žádný spor neměli. Ale to vy evidentně nechcete slyšet. 17. srpna na radě vlády pro zdravotní rizika byl předložen manuály pro školy. 14 dní před začátkem školního roku. Proč? Aby se k tomu vyjádřili. V manuálu bylo, že to pojede podle semaforu. 19. srpna ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o plošném opatření a ignorovalo semafor. Já jsem reagoval, že to je v rozporu s tím manuálem. 20. srpna pak odborné skupiny na základě toho seděly, kde jsem zjistil, že tam je rozpor. Ale já jsem nic neměnil," odmítl Babiš, že by měl s Vojtěchem spor kvůli znovuzavedení roušek. "Plno lidí změnilo názor, i ti odborníci. Rozdíl mezi první a druhou vlnou byl ten, že 10. března jsme reagoval na základě modelů z Itálie. Teď přišli s modely, ale už bylo pozdě," dodal Babiš. Podle něj měl Adam Vojtěch jeho podporu. "Všude jsem ho podporoval. A znovu opakuji, že je to nejlepší ministr zdravotnictví. Podporu měl, ale zkrátka každý máme nějakou povahu. A ten obrovský psychický tlak... Někdo si to nechá a kumuluje to v sobě, někdo jiný reaguje jinak. Například já," zdůraznil Babiš několikrát, že měl jeho podporu. Spekulace o tom, že by měl Vojtěch zamířit do čela VZP, Babiš nechtěl komentovat. Uvedl, že "nesmysly nekomentuje".

Zároveň velmi rázně odmítl odpovědět na dotaz Zdislavy Pokorné ze Seznam Zpráv, která se jej znovu tázala na to, zda Vojtěcha skutečně v jeho krocích vždy podporoval. "Na to už jsem odpovídal," řekl rázně Babiš s tím, že chápe, že se novinářka ptá podruhé na to samé, neboť to čte jako pokyn od editora. "Vy to tam čtete, ale máte poslouchat," uvedl. Tím tisková konference následně skončila.

