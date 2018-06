Výbor NATO: Radary z Izraele nesmí být zapojeny do NATO

08.06.2018 15:28

Podle bezpečnostního výboru NATO není možné, aby byl do aliančního systému zapojen systém, který nepochází z členské země NATO. Týká se to i nákupu mobilních radarů pro českou armádu za asi 3,5 miliardy korun z Izraele. ČTK to dnes sdělilo tiskové oddělení Ministerstva obrany.