Výbor bude dál jednat o stíhání Babiše kvůli Čapímu hnízdu

Výbor bude zasedat den před tím, co má Sněmovna na programu projednávání žádosti Babišovy menšinové jednobarevné vlády o vyslovení důvěry.

Babiš s Faltýnkem měli v úterý ve výboru přiblížit svůj pohled na případ, v němž je policie už před volbami obvinila pro podezření z dotačního podvodu a Babiše i z poškozování zájmů Evropské unie. Oba ale minulý týden požádali o odklad slyšení. Chtějí si prostudovat zprávu, kterou českým úřadům v této záležitosti nedávno zaslal Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Je součástí vyšetřovacího spisu. Faltýnek o víkendu uvedl, že do ní chce nahlédnout ve čtvrtek. Oba poslanci podezření související s Čapím hnízdem odmítají a hovoří o účelovosti a o politické motivaci stíhání.

Výbor bude muset v úterý rozhodnout, zda Babišovi a Faltýnkovi jiný termín pro slyšení poskytne, nebo neposkytne. Předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) soudí, že jejich požadavek určité opodstatnění má, když se navíc chtějí se zprávou OLAF seznámit i někteří členové výboru, až bude k dispozici její úřední český překlad z angličtiny. Odklad by neměl být velký, řekl dnes ČTK. Na druhou stranu ale Grospič poukázal také na to, že Babiš s Faltýnkem nemusí právo na výpověď před výborem využít. Výbor tedy může dát doporučení plénu i bez jejich slyšení. Zpravodajka Kateřina Valachová (ČSSD) už v pátek uvedla, že návrh usnesení má přichystaný.

Podobně jako v minulém volebním období před výborem vystoupí vyšetřovatel Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch. Grospič uvedl, že účast potvrdili a do dneška se na tom nic nezměnilo.

Někteří členové výboru možnost nahlédnout do zprávy OLAF využili už v pátek. Zpráva podle nich odpovídá policejnímu spisu a obsahuje i termíny dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie. Grospič viděl zprávu dnes a potvrdil, že je v souladu se žádostí i s vyšetřovacím spisem. Podrobnosti neuvedl. „Jsme vázáni mlčenlivostí, nechtěl bych to komentovat,“ řekl.

Hospodářské noviny dnes uvedly, že podle zprávy OLAF obsahovala žádost o dotaci nepravdivé informace a anonymní vlastnická struktura Čapího hnízda byla v rozporu se zásadou transparentnosti.

Kvůli padesátimilionové evropské dotaci pro společnost Farma Čapí hnízdo policie obvinila Babiše, Faltýnka a dalších devět lidí. Sněmovna oba poslance v minulém funkčním období ke stíhání vydala. Nyní posuzuje novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek v říjnových volbách obhájili mandát a nabyli tím imunitu v plném rozsahu.

Bývalý ministr financí Babiš a předseda poslanců hnutí Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do tehdy Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Předloni Babiš ve Sněmovně řekl, že v té době vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.

Po několika letech, kdy farma dodržovala dotační podmínku, se vrátila do skupiny Agrofert. Skupinu Babiš loni převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu.

autor: mp