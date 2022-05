Vybrali víc, ať to vrátí lidem. Vláda schytala velký políček od Babiše

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) objíždí Česko se svým obytným vozem. Jak se mu vede v kampani, o které říká, že to není kampaň? Česko tíží inlface. Kudy z ní ven? A jak by řešil uprchlickou krizi? A bude mezi prezidentskými kandidáty? Na to vše Babiš odpovídal v pořadu CNN Prima News K věci, kde zároveň navrhl, co by se mělo dělat s vyšším výběrem DPH.

Vzpomněl i na období svého vládnutí. „Měli jsme těžkou situaci. Byli jsme menšinovou vládou se sociální demokracií, samozřejmě. A určitě tomu resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, tam bylo potřeba se tomu víc věnovat a hlavně rozlišit to, že i když máme nezaměstnané, jestli ti lidé nemohou nebo nechtějí pracovat, ale jsou tam i další věci. Měli jsme smůlu v tom, že jsme dva roky bojovali o záchranu životů našich lidí. Měli jsme dva roky covid. Ale co je důležité, je to, že jsme vše sepsali, co dělá naše vláda,“ zmínil Babiš.

Dle jeho slov jej mrzí to, že se nechce pokračovat v projektu národního boje proti rakovině. „Chtěl jsem postavit v Praze nejmodernější onkologickou nemocnici v Evropě. Prevence je strašně důležitá,“ podotkl.

Následně odmítl, ale i neodmítl, že cestování obytným vozem je kampaň. Prý to někteří zkrátka chtějí slyšet, že je to kampaň. „Moje velká výhoda je ten osobní kontakt. I moji nepřátelé, kteří mě nemají rádi a dojdou do kontaktu se mnou, když na ně mluvím, argumentuji, tak nakonec mě podporují. Nemohu bohužel mluvit se všemi, ale proto si myslím, že je to moje silná stránka. Mám rád kontakt, mám rád lidi. Samozřejmě máme i tu nadaci, která pomáhá lidem. Kontakt s lidmi je pro mě důležitý, chodí a budu v tom pokračovat,“ zmínil.

Centrum pro výzkum veřejného mínění včera uvedlo, že více než dvě třetiny českých občanů nedůvěřují aktuální vládě. Je to podobný výsledek, jako měla Babišova vláda v roce 2020 v první fázi covidu-19. Čím je to podle něj? „Porovnat covid a tu situaci, to není úplně porovnatelné, protože ten covid se neregistruje jak ten ukrajinský uprchlík na cizinecké policii. Takže já si myslím, že je to většinová vláda, oni nás válcují, mohou si schválit, co chtějí. Jejich problém je, že to nikdo neřídí. Oni nevědí, co je to řídit. Jméno, termín, úkol. To nedělají. Stále přicházejí s nějakými nápady. Proč si to nejdřív nevyříkají – a potom ať přijdou s nějakým řešením. A potom, oni pracují jenom ve středu. My, když byl covid, tak jsme měli 3–4 vlády za noc. I o půlnoci, ve dvě ráno. Pracovali jsme stále a šli jsme ven, až když bylo řešení, konkrétní,“ zmínil k tomu Babiš.

„Tato vláda je absolutně nekompetentní. Jediný ekonom, který tomu rozumí, pan Skopeček, tak ten je místopředseda Sněmovny. Nevím, proč on není ministr financí, protože je jediný, který tomu rozumí. V té vládě nikdo ekonomice nerozumí. Oni vůbec nechápou, že jsou i příjmy, ale i výdaje,“ dodal Babiš.

Pětitisícový příspěvek, který vláda navrhla pro nízkopříjmové rodiny, je podle Babiše nízký. „Jsou také pomalí, rozhodují pomalu a nemá to žádný tah na branku. A nikdo to neřídí. Vláda není řízena,“ sdělil.

„ČNB a pan Rusnok – největší a nejtěžší pro mladé rodiny, pro všechny, co mají hypotéku. Kombinace asociální Fialovy vlády s katastrofou ČNB... Opatření ČNB, to jsou lidé teoretici, nerozumí tomu, čím víc zvedají úroky, tím je vyšší inflace. Jsou to teoretici odtržení od života. Oni chtějí ovlivňovat cenu ropy a plynu a emisních povolenek. Vždyť jsou úplně mimo mísu,“ rozhorlil se v této otázce Babiš.

„Politika ČNB je katastrofa pro lidi. Vždyť mladé rodiny už si nepořídí na hypotéku byt. To je jediná banka, která takhle brutálně navyšuje základní sazbu. A podnikatelé, svazy, hospodářské komory, ony mlčí. Ony říkají: To je jejich věc. A vláda? Já, kdybych byl premiér, tak křičím,“ zmínil Babiš.

„Čím víc navyšuje sazbu, tím je vyšší inflace. Je to Rusnokova drahota a Fialova neschopnost lidem vrátit peníze. Za čtyři měsíce vybrali na DPH sto miliard. To je o 24 miliard více, to lidé zaplatili, vy jste to zaplatila. V slunečnicovém oleji. Já nevím, na čem děláte řízky, jestli děláte řepkový nebo slunečnicový... A ten podražil o 50 procent. A to jsou peníze, které vy zaplatíte a oni to mají vrátit lidem,“ zakončil Babiš.

