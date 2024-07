Výbuch po zrušení 168 hodin Nory Fridrichové. Jde se do akce

„Pořad 168 hodin končí. Česká televize ho nebude od podzimu vysílat. Dohodl se na tom generální ředitel ČT Jan Souček s vedením divize Zpravodajství a publicistiky a divize Programu. Jeho moderátorka a dramaturgyně Nora Fridrichová v ČT zůstává, stejně tak jako reportéři redakce,“ tak zní oznámení na profilu X Newsroom ČT.

„Pohár trpělivosti se Součkem přetekl. Dnes v 18 hodin před TV na Kavčích horách,“ vyzývá v reakci na to aktivista Tomáš Pezsynski. „Obrana demokratických institucí, jako jsou nezávislá veřejnoprávní média, je jedním z nejdůležitějších, možná ten nejdůležitější úkol občanské společnosti. Proto jako obyčejný znepokojený občan jdu taky,“ dodal v diskusi.

Komentář ke konci publicistického pořadu sdílel také sportovní komentátor Robert Záruba. „Česká televize končí pořad, který se neděli co neděli držel v top 10 sledovanosti napříč televizemi. Žádná jiná publicistika tohle nevydržela tak dlouho,“ sdělil Záruba.

„Bylo by fajn, kdyby ČT srozumitelně vysvětlila, proč ruší 168 hodin. Mně to jasné je, stejně jako to, že i když to udělá politikům radost, jejich práce to fakt není. Na to je Česká televize ještě pořád odolnou institucí, kde je spousta skvělých novinářů, kteří by si to nenechali líbit,“ zareagovala také někdejší moderátorka ČT Světlana Witowská.

„To se to vypouštění interního dokumentu vyplatilo. Nedávno RRTV jednoznačně připustila, že jsem nedostal prostor v kritické reportáži. Nikdo se ani nenamáhal s omluvou. Dobře že je konec. Jen pozor, ode mě čistá škodolibost, přeji to pořadu i Noře,“ poznamenal ke konci pořadu 168 hodin někdejší bulvární novinář a současný řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS), který měl nedávno s pořadem spory.

