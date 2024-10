Výbušná věc v týmu Harrisové. Její viceprezident má být napojen na Čínu. Vyšetřuje se

Příspěvek, který se během několika málo hodin dostal ke třem milionům lidí po celém světě a tisícovky dalších jej přeposílají, a tím šíří do dalších názorových bublin. „Tim Walz a Čínská komunistická strana: Vlákno!“ Takto začal Dustin Grage, republikán z Minnesoty a sloupkař amerického konzervativního serveru Townhall.com, své vlákno plné zajímavých informací o demokratickém nominantovi na viceprezidenta Timu Walzovi. Vlákno na sociální síti X má celkem 15 příspěvků. Hned ve druhém Grage informuje o tom, že republikány ovládaný Výbor pro dohled a odpovědnost Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických zveřejnil zprávu informující o svědectví whistleblowera, který popisuje přímé spojení mezi Čínskou koministickou stranou a Timem Walzem.

Výbor pro dohled a odpovědnost Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických na zjištěné informace promptně reagoval. Jeho šéf James Comer vydal správní příkaz (tzv. subpoena), jímž je jednotlivec přinucen poskytnout státu nebo místnímu správnímu orgánu konkrétní informaci. Vyšetřování se bude týkat právě napojení Tima Walze na Čínu a odpovídat bude Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA (DHS) . Konkrétně prostřednictvím samotného ministra vnitřní bezpečnosti Spojených států Alejandra Mayorkase, tedy člena Bidenova kabinetu. Jak výbor informuje na svém oficiálním webu, šetření se uskuteční „kvůli zpravodajským zprávám, dokumentům a komunikaci, které má DHS k dispozici a které se týkají napojení guvernéra Timothyho Walze na Komunistickou stranu Číny. Podle nedávno obdržených informací od whistleblowerů se výbor dozvěděl o neutajovaném skupinovém chatu v Microsoft Teams mezi zaměstnanci DHS a o dalších zpravodajských zprávách, které obsahují informace týkající se napojení guvernéra Walze na Čínskou komunistickou stranu.“

Tím ale Walzovy problémy nekončí, ba naopak. Dustin Grage informuje, že Walz v minulosti navštívil Čínu více než třicetkrát. Zveřejnil také video, na kterém Walz hovoří o své náklonnosti k Číně.

Walz také rád útočí na viceprezidentského nominanta republikánů J. D. Vance kvůli tomu, že navštětoval elitní univerzitu Yale, ačkoli Vance dokola hovoří o tom, jak vyšel z velmi skromných poměrů. Tim Walz, rodák z Nebrasky, má ale také zajímavou akademickou historii. Archivní výtisk nebraských novin The Chadron Record z roku 1989 chválí Walze za to, že se coby nadějný univerzitní student z Harvadu dostal na výukový program – do Číny. 35 let starý novinový článek informuje, že Walz je vůbec prvním studentem vyslaným v rámci daného programu do Číny a že se na výjezdu plánuje naučit co nejlépe čínštinu. Do země přicestoval zhruba v době, kdy došlo k násilnému potlačení studentských protestů na náměstí Nebeského klidu.

V dalším příspěvku vlákna Dustin Grage vytahuje novinový článek z roku 1993, který hovoří o Walzovi jako o členovi 25členné delegace do Číny. Cesta byla na pozvání čínské vlády a náklady účastníků na místě pokrývali Číňané. Koordinátorem výletu na americké straně byl právě Tim Walz.

Pak jsou tu diskrepance ve výpovědích Tima Walze o tom, kde přesně byl v době masakru na náměstí Nebeského klidu. Před Kongresem mluvil o tom, že byl tou dobou v Hongkongu, dobový novinový článek ale prozrazuje, že byl tou dobou nejspíš doma v Nebrasce. Pro svatbu se svou ženou si Tim Walz vybral datum 5. výročí masakru na náměstí Nebeského klidu, Grage to dává do souvislosti s Walzovým přáním „vybrat datum, které si budu navždy pamatovat“. Svůj obřad Walzovi samozřejmě uspořádali v Číně.

Grage také připomíná, že Tim Walz se ve státě Minnesota zasazoval o vznik tzv. „registru předpojatosti“. Co by vám vyneslo zápis do tohoto registru? Například projevy klasifikované jako „hate speech “ . Třeba tvrzení, že covid je vir, který byl vytvořen v laboratořích v čínském Wu-chanu. Tyto nijak trestné projevy občanů by byly dokumentovány a archivovány státním aparátem.

Jak informuje text na webu magazínu The National Review, Walz byl s Čínou spjat kariérně nejen na začátku své profesní dráhy , ale i v době, kdy již vykonával úřad amerického kongresmana. Později z Číny zajistil miliony dolarů financování pro spřízněný Hormel Institute, výzkumnou organizaci, která úzce spolupracovala s Wuchanským institutem virologie, tedy přesně tou laboratoří, které se týkají časté spekulace o původu viru Covid-19. , ale i v době, kdy již vykonával úřad amerického kongresmana. Později z Číny zajistil miliony dolarů financování pro spřízněný Hormel Institute, výzkumnou organizaci, která úzce spolupracovala s Wuchanským institutem virologie, tedy přesně tou laboratoří, které se týkají časté spekulace o původu viru Covid-19.

Nedávno ParlamentníListy.cz informovaly o tom, že Tim Walz velmi pravděpodobně přibarvil a možná dokonce i zfalšoval svou vojenskou historii, aby vylepšil svůj veřejný obraz. Proti informacím, které veřejně uvádí, se ale ohradili jeho bývalí kolegové z armády, kteří odmítají image Walze coby válečného hrdiny a vykreslují úplně jiný obrázek.

