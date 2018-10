Vyčerpaný sebestředný narcis Moravec. Ať už zmizí, žádá bloger

A naráží především na podle jeho slov hrůzný výběr hostů u Václava Moravce či stejně tragický výběr diskutovaných témat. „Moravec většinově zvolí nezajímavé, nekontroverzní a politicky korektní téma, aby snad nebyla porušena veřejnoprávní zaprděnost. V kombinaci se strojenými diskutujícími panáky je to vražedná kombinace nekoukatelné nudy,“ zmínil Kříž. Pořad pak nazval Odpovědi VM, neboť si podle jeho slov moderátor většinou i sám odpovídá.

Původní text ZDE.

„Václav Moravec nikdy nebyl jako moderátor mým šálkem čaje, ale to, co předvádí poslední dobou, je už jen výsměch politické žurnalistice. Sebestředný narcis se předvádí... ale komu? Už pomalu neznám nikoho, kdo by jeho nudnou one man show sledoval. A mám pocit, že míra trpělivosti veřejnoprávního diváka, který Moravcovu slátaninu platí, již dávno přetekla,“ konstatoval Kříž se závěrem, že Moravec by měl v České televizi skončit. „Včera bylo pozdě,“ uzavřel.