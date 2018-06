Vyděšený Pirát Michálek v rozhlase: Komunisté budou zvýhodňovat Rusko, to je ještě horší, než za Nečase. Babiš to vykostí

Hostem úterních Dvaceti minut Radiožurnálu byl pirátský europoslanec Jakub Michálek, který na rozhlasových vlnách tepal trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše za to, že komunistům nabízí tzv. trafiky ve státních firmách, aby podpořili jeho vládu. Je to prý ještě horší situace než před pěti lety, kdy padla vláda ODS Petra Nečase, když Nečas žádal tři poslance ODS, aby nechali přežít jeho vládu. Výměnou za to údajně nabízel lukrativní posty ve státních firmách.

„Já si myslím, že to je snad ještě horší, protože tam vystupuje komunistická strana. A v roce 1948 získávala komunistická strana vliv v různých firmách a strukturách. Bojím se toho, že pokud budou ve firmách zástupci komunistické strany, tak bych byl velmi nerad, aby bylo nějak zvýhodněno Rusko třeba při dostavbě jaderné elektrárny,“ uvedl v rozhlase Michálek.

Kauzy Petra Nečase a dnešních komunistů však podle hosta nelze tak úplně srovnávat, protože v kauze Petra Nečase nešlo jen o trafiky.

Piráti by do budoucna prosadili zákon, který by nastavil průhledný mechanismus, jak obsazovat pozice ve státních firmách. Podle Pirátů by měli v podnicích zasednout především odborníci nebo alespoň politici, kteří se vyznají v politice. V současnosti je to prý tak, že prakticky nikdo nic nekontroluje. Alespoň Michálkovi se to tak jeví.

Dnes je to prý tak, že politici si ve státních či městských firmách prosazují své zájmy a nehledí na blaho společnosti. Dobře je to prý vidět např. v Praze, kde údajně primátorka Adriana Krnáčová za ANO umožnila obsadit některé dozorčí rady podniků, tak aby si někteří politici vydělali alespoň 100 tisíc korun, a tím je naplněn hlavní cíl politiků.

Piráti jsou podle Michálka jiní. Mají sice zástupce v dozorčí radě VZP, ale podle něj tam neprosazují zájmy Pirátů, nýbrž zájmy občanů.

Michálek by tuto situaci rád řešil nominačním zákonem, tak aby bylo jasné, kdo a proč usedne do dozorčí rady toho či onoho podniku. I důležité posty by se prý měly obsazovat v otevřených výběrových řízeních na základě předem známých kritérií, a to i za cenu toho, že to zdrží celý proces obsazování dozorčích rad. S jistými výjimkami, kdy bude třeba proces urychlit. Podobné zákony fungují kupříkladu v severských zemích a Michálek nevidí důvod, proč by nemohly fungovat i u nás. Michálek věří, že to celkově zlepší atmosféru v oněch firmách.

To, zda nominační zákon Pirátů projde, bude prý záviset na hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. „Andrej Babiš jasně řekl, že ten zákon bude blokovat. Komunisté ho také podpořit nechtějí, a pokud ho odmítne i SPD Tomia Okamury, tak ten zákon spadne pod stůl,“ upozornil host.

Andrej Babiš sice slibuje, že předloží vlastní nominační zákon, jenže podle Michálka bude mít zásadní slabinu. Babiš prý tento zákon v podstatě vykostí. „Problém je v tom, že Babiš ze své podoby zákona vypustil dozorčí rady, které by se tak i nadále měly obsazovat politicky,“ varoval.

