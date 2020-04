Vyděsit a ochránit. Vláda to zneužívá, naznačoval Moravec Schillerové do obličeje

V nedělních Otázkách Václava Moravce se setkali ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), ekonom Daniel Münich a investor Jiří Hlavenka. Schillerová zdůrazňovala, že pro ni bylo velmi těžké lidem skoro všechno zakázat, ale teď je potřeba to uvolňovat postupně. Hlavenka oponoval, že Česko začalo rychlé zmražení a teď by mělo přijít rychlé rozmražení. Moravec upozornil, že politici stávající nouzový stav využívají k zakrytí celé řady dalších věcí.

Ve chvíli, kdy se rozjely kamery, Moravec koaliční vládu ANO a ČSSD nešetřil a naznačoval, že nouzový stav zneužívá.

„Vyděsit a pak ochránit, strategie mnoha politiků napříč Evropou, Českou republiku nevyjímaje. A jde o strategii úspěšnou. Politikům ji pomáhá naplňovat i nemalá část médií. Pod zmíněnou strategii lze schovat deficitní hospodaření státu a ještě více státní pokladnu zadlužit. Odlehčit miliardářům s firmami, které byly v potížích už před koronavirovou pandemií. Nemluvě o odkladu splátek ve jménu pomoci střední třídě a těm nejchudším, kteří si stejně své sluhy po odeznění koronavirové pandemie zaplatí. A to i s úroky. Česká republika by se tak měla pomalu vracet do normálního života,“ spustil zostra Moravec.

Schillerová hned začala oponovat.

„Ono je něco jiného to hodnotit zvenku, a něco jiného je být v tom,“ upozornila Schillerová. Při pohledu na počty lidí, které postihl koronavirus, mohou být tendence či pokušení oslabovat karanténní opatření, ale podle šéfky státní kasy musíme být velmi opatrní. „Já samozřejmě jako ministryně financí nebudu zastírat, že bych určité urychlení uvítala... ale důležité je, co řekne vláda, a my jsme nějaký plán nastavili. Musíme to vážit na miskách vah,“ upozornila Schillerová.

„Politici se vymlouvají na epidemiology a epidemiologové se vymlouvají na vystrašenou veřejnost,“ poznamenal k tomu 'Moravec.

Ale podle Schillerové to tak není. Podstatné je, co dělá vláda. Pokud něco řeknou epidemiologové, včetně profesora Romana Prymuly, je to třeba brát jako vyjádření úředníků, kteří někdy nepočítají s tím, jak pracují média, která si umí vytáhnout jednu jedinou větu.

Ekonom Münich zdůraznil, že „vláda nám svými přísnými opatřeními koupila čas, ale oněch zhruba 6 týdnů nedokázal podle jeho názoru kabinet efektivně využít v tom, že budeme více testovat, budeme testovat v domovech seniorů a u dalších rizikových skupin, V tomto jsme se nikam neposunuli,“ zlobil se Münich.

Hlavenka doporučoval celou společnost zase co nejrychleji „rozmrazit". Podle podnikatele je jasné, že nebudou povoleny sportovní akce s účastí 50 tisíc diváků, ale jinak bychom podle podnikatele měli uvolnit téměř vše. „V domovech pro seniory a v dalších rizikových skupinách, tam protestovat téměř všechno, abychom věděli, že je to tam čisté," žádal před kamerami Hlavenka.

„Ale rozumíte, je to opravdu na miskách vah, my o tom vedeme debaty. A je to možná ještě těžší než to, co bylo na začátku, kdy jsme museli omezit celou řadu svobod. To bylo velmi těžké, ale já o tom často přemýšlím a jsem přesvědčena, že jsem hlasovala správně,“ bránila se Schillerová.

Poté zdůraznila, že zatím koronavirová pandemie stála 200 miliard, ale hned v pondělí je připravena navrhnout schodek ve výši 300 miliard. „Bude to jeden z historicky nejvyšších schodků, ale my chceme udělat všechno pro to, abychom zachránili firmy, abychom zachránili občany. Budu navrhovat prodloužení pětadvacítky i po 1. květnu, musíme navýšit zdravotní pojištění za státní pojištěnce," dávala příklady Schillerová. Osobně je ale přesvědčena, že tyto všechny náklady česká ekonomika unese.

Münich v tomto směru vládu hájil. Zdůraznil, že vláda musí postupovat opatrně, protože boj s virem připomíná snahu sešlápnout brzdu s vědomím, že automobil začne brzdit až po 5 vteřinách. A s tímto je k tomu třeba přistupovat, až znovu začneme sešlapávat plynový pedál. Podle Münicha potřebujeme mnohem více informací o viru, mnohem víc lidí by mělo být testováno, a to se neděje, což je podle ekonoma velmi špatně.

Hlavenka varoval ještě před jednou věcí.

„Škody přijdou, ale neměly by být nevratné. Nevratná škoda znamená krach firmy, propouštění zaměstnanců, krach dodavatelského řetězce. Ale to samé platí i u osob, to jsou dluhy, to jsou exekuce. A z těch už pak nebude cesta zpátky,“ varoval Hlavenka.

Stát by tady podle jeho názoru měj jít do hloubky a chránit firmy, které v tom či onom okrese představují klíčového zaměstnavatele.

Zdůrazni také, že podnikatelé by potřebovali znát plány vlády víc dopředu, protože jim rozhodně nepomáhá, když se v pondělí dozvědí, že se v úterý změní nařízení vlády.

Münich a Hlavenka svorně upozorňovali, že čísla o nezaměstnanosti brzy razantně vyskočí, protože už jen v cestovním ruchu je ze dne na den čtvrt milionu lidí bez práce. Münich doporučoval, že stát měl zaměstnavatelům odložit platby na sociálním a zdravotním pojištění. Podle Schillerové nebylo možné toto udělat, když byl zároveň spuštěn kurzarbeit a program covid, ale Münich s ministryní důrazně nesouhlasil.

Schillerovou však nepřesvědčil. Zdůraznila, že vláda nevypnula klasický sociální systém, takže lidé, kteří mají velké problémy, mohou klasicky požádat o pomoc úřady práce.

Münich ministryni také vyčetl, že se věnovala také změnám v platbách daně z nabytí nemovitosti. Münich má za to, že tato otázka se dala řešit později a získaný čas věnovat na řešení důležitějších problémů.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová na půdě Senátu varovala, že s koronavirem svět nekončí. Po koronaviru bude potřeba dál řešit stárnutí populace a další věci, a my je opravdu budeme muset řešit, jen se nám teď v čase krize zvýší dluhy. Moravec pustil její slova divákům.

Schillerová v tom ale prozatím neviděla problém. Stát, podle ní, dělá všechno pro to, aby se mu dařilo prodávat dluhopisy, a zároveň bude stát své závazky konsolidovat tak, že v roce 2028 bude situace podobná časům před krizí.

Hlavenka volal po tom, abychom časy krize využili ke změnám, které pomohou obnovit naši ekonomiku. Už teď je podle něj jasné, že si budeme muset některou výrobu stáhnout zpět domů. Ale budeme prý muset udělat ještě celou řadu dalších věcí.

