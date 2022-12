Vyhazovat miliardy za F-35? Prezidentský kandidát Diviš vybral jiný typ zbraní, o kterých se nahlas nemluví

reklama

„Je to smutné. Myslím si, že Česká republika je jednou z nejvyspělejších zemí v Evropě a na světě a takovéto věci by se dít neměly, ale přiznám se, že víc jsem to zatím nezaznamenal, protože jsem ráno vstal a rovnou šel k vám do studia,“ vyjádřil se úvodem Diviš k výroku ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), jenž hovořil o nedostatku chybějícího Nurofenu.

Následně se hovořilo o jeho programu. „Bod, o kterém si myslím, že nikdo nemluví, je vlastně elektronická armáda. Všichni mluví o tom, že bychom měli nějakým způsobem přispívat dvě procenta HDP na zbrojení. S čímž já souhlasím. A já si myslím, že je špatně nakupovat nejnovější F35 a vyhazovat miliony a miliardy korun za něco, co sice jako bude pěkné, ale dneska se ty války už vedou jinak. I na tom ukrajinsko-ruském konfliktu je vidět, že potřebujete drony, bezpilotní systémy, kyberbezpečnost a tak dále. Takže to je jeden bod, který si myslím, že mě odlišuje,“ sdělil, co jej podle něj odlišuje od ostatních kandidátů.

„Potom návrat k Baťově principu. To znamená propojení municipality s nějakým regionálním školstvím, propojení s lokálními firmami, tak aby vlastně vznikl dlouhodobě udržitelný a prosperující život nejenom v Praze, v Brně, ale i v těch menších městech,“ řekl dále Diviš. Jako stěžejní pak vnímá také školství. „To téma by mělo natolik rezonovat společností, aby bylo hlavní,“ řekl a hovořil o vzdělanostní ekonomice.

I když Diviš není podle svých slov spokojený s fungováním Evropské unie, vystupovat z ní nechce. „Evropská unie ale také dokáže podporovat inovace... Ale ne lépe než asijské státy. Určitě to prostředí je rychlejší a svobodnější pro rychlý start-up v Asii, to nebudu zakrývat, že ne, ale zrovna inovace v Evropské unii ještě relativně si myslím, že fungují dobře a vzniká i spousta projektů a vlastně můžeme i využít bez těch dotací zase toho otevřeného trhu. Je to složité, ale viděl bych daleko větší problémy v Evropské unii než zrovna v inovacích,“ dodal Diviš.

