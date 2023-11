Vyhazovat ze škol. Vyhostit z Česka. Kalousek žádá akci

reklama

Od útoku Hamásu na Izrael ze 7. října a následné vojenské odpovědi Izraele v Pásmu Gazy se po celém světě konají masové propalestinské protesty. Ty jsou stále častěji spojovány s rostoucím antisemitismem. Ten se šíří zejména na univerzitách a vysokých školách.

V univerzitních kampusech po celých Spojených státech se od 7. října objevila řada incidentů, která byla spojena s antisemitskou rétorikou a násilím vůči Židům. Mnoho studentů se necítí bezpečně a bojí se navštěvovat vyučování, někteří dokonce své náboženské přesvědčení raději tají.

Právě kampusy amerických univerzit se stávají stále nebezpečnějším prostředím a konají se zde jedny z nejagresivnějších protiizraelských demonstrací. Více než sto univerzitních kampusů se přidalo ke studentským demonstracím na podporu Gazy a na protest proti financování Izraele ze strany USA. Nechyběly ani prestižní univerzity jako Berkeley, Yale nebo Stanford.

Psali jsme: „Podpoř Hamás, zlepšíme ti známky.“ A mnohem hůř. Židovská studentka šla do TV

Podle zjištění serveru Idnes.cz se antisemitismus šíří i na českých vysokých školách. Studenti organizují propalestinské pochody, provolávají hesla jako „From the river to the sea Palestine will be free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná), symbolizující likvidaci Izraele a strhávají proizraelské plakáty.

Židovští studenti se podle svých slov bojí o svoji bezpečnost. „Už několikrát předtím jsem čelil urážkám, a to nejen na síti, ale i od spolužáků z Palestiny či muslimských nebo arabských zemí, že Izraelci okupují, utiskují Palestince, že jim kradou domy, pozemky, že je nahnali do úzkého, ostnatým drátem obehnaného prostoru a podobně. Není to příjemné a samozřejmě člověk má strach, aby nepřišel fyzický útok,“ popsal situaci student lékařské fakulty v Praze. Účastníci propalestinských demonstrací ale prý také čelí šikaně a slovním útokům.

Podle bývalého politika Miroslava Kalouska se takovému jednání musí okamžitě učinit přítrž. „Antisemitismus se nejvíce šíří na fakultách humanitních oborů a mezi mediky. Já myslím, že kdo se takového svinstva dopouští, měl by být okamžitě vyloučen ze studia. A pokud je cizinec, vyhoštěn z ČR. Tohle se nesmí tolerovat,“ navrhl rázné řešení Kalousek.

“Antisemitismus se nejvíce šíří na fakultách humanitních oborů a mezi mediky”.

Já myslím, že kdo se takového svinstva dopouští, měl by být okamžitě vyloučen ze studia. A pokud je cizinec, vyhoštěn z ČR. Tohle se nesmí tolerovat. https://t.co/ZXb9w1b9zV — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) November 20, 2023

Souhlasí s ním komentátor Honza Palička, podle nějž by u nás neměli studovat někteří palestinští studenti. „Tak na humanitních oborech je to naše domácí ultralevice, na medicíně cizokrajní Palestime Affiliates, které tu velkoryse necháváme studovat, s čímž bychom taky mohli udělat utrum, myslím, ze ty krvavé peníze co školám platí, půjdou vykompenzovat i jinak,“ tvrdí Palička.

Tak na humanitnich oborech je to nase domaci ultralevice, na medicine cizokrajni Palestime Affiliates, ktere tu velkoryse nechavame studovat, s cimz bychom taky mohli udelat utrum, myslim ze ty krvave penize co skolam plati pujdou vykompenzovat i jinak. — Honza Palička (@HonzaPalicka) November 20, 2023

Reportér Jan Moláček upozorňuje, že kromě antisemitismu je ale třeba vymýtit i islamofobii. „Samozřejmě naprostý souhlas. Antisemitismus nemá na univerzitách co dělat. Stejně jako jakákoliv jiná xenofobie. Tu ovšem přehlížíme, viz islamofob docent Konvička,“ dodává Moláček.

Samozřejmě naprostý souhlas. Antisemitismus nemá na univerzitách co dělat. Stejně jako jakákoliv jiná xenofobie. Tu ovšem přehlížíme, viz islamofob docent Konvička. — Jan Moláček ???????? (@janmolacek) November 20, 2023

Psali jsme: Těžký víkend miliardáře Muska. Útoky, lži a žaloby. Rozjelo se to „Jsi žid?!“ Útočnice v londýnské dopravě. Reportér ČT bije na poplach: Až u nás vypálí synagogu... 2,3 milionu lidí na pochodu! Uniklý dokument z Izraele popisuje plán na vysídlení Palestinců do Evropy Jak bránit rovnoprávnost před islamismem? Poslední události vynutily odpověď

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE