Vyhozený Novotný k mladému Klausovi. „S nacisty opravdu nekamarádím. Do školy bych ho ale bral..."

„S nacisty se nekamarádím, minimálně politicky. Nemám rád nahnědlé lidi, minimálně rétoriku jejich strany považuji za nahnědlou,“ řekl v pořadu Interview na Primě Pavel Novotný o možné spolupráci s předsedou Trikolóry. Dodal, že mají jen tři společná témata, a to ženy, šachy a školství. „Vašek je nesmírně inteligentní, hluboce si ho vážím, do školy bych ho chtěl hned,“ dodal také starosta Řeporyjí.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3966 lidí

Zároveň dodal, že má nabídky z jiných stran i ze soukromého sektoru. „Je mi trapné jednat s někým jiným, když jsem stále členem ODS. Myslím, že mám na Sněmovnu a podle mých představ vedu kandidátku v Praze. Nabídky zvažuji a budu se rozmýšlet, jestli nějakou přijmu,“ vysvětlil Novotný s tím, že by rád ale zůstal starostou městské části.

V Interview také uvedl, že Miroslava Němcová se mu omluvila za svůj výrok o tom, že nemá potenciál pro Poslaneckou sněmovnu. „Myslím, že se našel v komunální politice, že tam má výsledky, baví ho to, ale práce ve Sněmovně vyžaduje skutečně trochu jiná povahová ustrojení, musíte být trpělivější, musíte si zvyknout na to, že některé věci jdou hodně pomalu, kdežto na radnici rozhodnete a jde to většinou rychle,“ řekla Němcová loni.

Novotný také vysvětlil své neshody s europoslancem.

„Zahradil mi sdělil půl roku před tím, než to udělal, co se mnou udělá, jestli se budu dál pokoušet kandidovat v Praze do Sněmovny. Napsal mi, že jsem odsouzený. Ono to není ve stanovách, já podle stanov mohu kandidovat. Na starostu jsem kandidoval jako obviněný, v podmínce a ještě odsouzený, to ODS nevadilo. Je to lež. Připomněli nepsané pravidlo. Pak se to opravdu stalo. Nelíbilo se mi, jak to udělali. Bylo to v rozporu se stanovami naší strany a nedemokratické,“ popsal Novotný s tím, že ho to strašně štve.

