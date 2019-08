Vyhozený šéf německých zpravodajců začal mluvit: Neziskovkáři jsou nebezpeční fanatici. Jde také o velké peníze

V rozhovoru pro server Insideover Maassen – který musel svou funkci opustit poté, co zpochybnil, že se ve východoněmeckém Chemnitz odehrály štvanice proti migrantům – říká, že si nemyslí, že by někdo v Evropě chtěl migrací oslabit Itálii nebo italskou vládu. Na současné migraci do Evropy, podle jeho slov, mají zájem obchodníci s lidmi, kteří na tom vydělávají spoustu peněz, mnohem více než při obchodování s drogami.

A dále z toho těží některé nevládní organizace. „Ty jednají až s kvazifanatickou náboženskou horlivostí, a také jiné nevládní organizace, které tím vydělávají peníze,“ upozorňuje Maassen. Pak existují i některé jednotlivé evropské země, které jsou skrytě spokojeny s destabilizací Evropy, ty však Maassen nejmenoval.

Podle Maassena je hlavní prioritou nevládních organizací až náboženská horlivost při pašování migrantů do Evropy. Samotní migranti nejsou prý pro tyto nebezpečné fanatiky nejdůležitější, ale jsou pouze prostředkem, jak prezentovat sobě a světu svou morální nadřazenost.

Původní zdroj ZDE

Pokud by se nevládní organizace skutečně zajímaly pouze o záchranné mise na moři, nepřepravovaly by tyto migranty až na evropské pobřeží, ale na bližší bezpečné přístavy. „Migrace přes Středozemní moře by měla být okamžitě zastavena,“ uvedl Maassen s tím, že zapotřebí k tomu je, aby se zabránilo lodím opustit pobřeží a přístavy severní Afriky, a lodě s migranty ve Středozemním moři směrovat zpět do severní Afriky nebo do jiných neevropských zemí, a také vést tvrdý boj proti obchodování s lidmi.

autor: nab