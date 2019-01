Vyhrajeme volby, sestavíme vládu, plánují Piráti. Už v eurovolbách chtějí dvacet procent

19.01.2019 13:47

Piráti se svými ambicemi vskutku netají a nemají ani nízko položenou laťku. V květnu chtějí vyhrát eurovolby a za dva roky by pak rádi vyhráli i parlamentní volby a sestavovali vládu. Řekl to na celostátním fóru strany předseda Pirátů Ivan Bartoš. Píše to server iDnes.cz.