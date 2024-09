Výhrůžka od STAN k ODS hned po volbách. „Nenechám si pro sebe, co vím.“

Ve Středočeském kraji vyhrálo krajské volby hnutí ANO. Ovšem nikoliv po vzoru Karlovarského kraje, kde ANO získalo většinu a může vládnout samo. Ve Středočeském kraji musejí sestavit koalici. Ovšem mezi ANO a STAN je v kraji velká řevnivost až nesnášenlivost. Ani jedno hnutí s tím druhým nechce vyjednávat. Natož sestavovat koalici. Do toho se ve volbách dostala ke slovu koalice SPOLU vedená Janem Skopečkem (ODS). Možná by se mohlo zdát, že SPOLU by mohlo založit koalici se STAN. Jenže STAN požaduje, aby si mohl ponechat post hejtmana, který by nadále zastávala Petra Pecková, zatímco hnutí ANO nabídlo Skopečkovi post hejtmana.

Poslankyně Barbora Urbanová (STAN) se rozepsala na téma vedení Středočeského kraje, kde byla doposud hejtmankou Petra Pecková (STAN). Podle Urbanové může krajská koalice pokračovat dál, ochuzená jen o Piráty, kteří nepřekročili hranici pěti procent.

„Rada může pokračovat ve stejném složení, jen bez Pirátů. Může být konečně konzistentní vedení. Může být hejtmanem oblíbený člověk (třetí v počtu preferenčních hlasů celorepublikově). Dává to celé velký smysl, pokud to někdo myslí vážně s politikou pro kraj, ne pro sebe,“ napsala Urbanová.

A rozpálila se nad koalicí SPOLU, kterou ve Středočeském kraji vede místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). „Pokud SPOLU nepůjde s námi, popře svou práci posledních čtyř let,“ napsala Urbanová a dodala, že hnutí ANO je pro STAN nepřijatelné. „Ať jde klidně s vámi, ale my nemůžeme. Na kandidátce máte ty, kteří mohli za stagnaci a průšvihy kraje v letech 2016–2020, ty, proti kterým jsme se vymezovali. A my jsme konzistentní. A tu konzistenci chceme a nabízíme. Takhle je to jednoduchý. Není to příběh o obcházení voličů, ale o tom, zda platí slovo, podaná ruka a zda chtějí ti lidé plnit program,“ rozepsala se Urbanová.

A pak uhodila s výhrůžkami, pokud se koalice nesloží podle toho, jak hnutí STAN požaduje. „Nebo bude pan Skopeček chtít být hejtman. A zbytek si zatím nechám pro sebe, ale pokud to udělá, tak si nenechám pro sebe spoustu věcí,“ napsala Urbanová.

„A přesně kvůli tomuto mafiánskému, vyděračskému chování jsme řekli, že s hnutím STAN jednat nebudeme. Jen připomínám, že v čele této strany je ministr vnitra Vít Rakušan,“ napsal k tomu poslanec hnutí ANO Tomáš Helebrant, který by se v případě koalice ve prospěch hnutí ANO stal novým hejtmanem Středočeského kraje.

Jan Skopeček netuší, co si poslankyně Urbanová „nechce nechat pro sebe“.

„Nemám k tomu slov. Budu se muset ptát kolegů ze STAN, jestli chtějí pokračovat ve vyjednávání takovým způsobem,“ sdělil ParlamentnímListům.cz. „Ať už v koalici se STAN budeme, či nebudeme, já určitě nebudu dělat politiku s pomocí hledání špíny,“ dodal.

Skopeček odmítl i spekulace, že by se výhrůžka Urbanové mohla týkat situace na VŠE, kde Urbanová vystupovala proti někdejšímu děkanovi Národohospodářské fakulty Miroslavu Ševčíkovi. „Já jsem paní Urbanovou na VŠE nikdy neviděl a jako politik se od sporů, které tam panovaly, držím stranou. Na VŠE jsem vystudoval a učím tam jednu přednášku, to je vše,“ tvrdí.

